“Gig tripping” transforma shows em destinos turísticos (Shakira, Elton John, BTS e Harry Styles prometem agitar o turismo brasileiro em 2026 (Fotos: divulgação))

Ir a um show e voltar para casa na mesma noite já não é mais regra é exceção. Movidos pela paixão e pela busca por experiências mais completas, fãs têm transformado apresentações musicais em verdadeiros roteiros de viagem. Não se trata apenas de assistir ao espetáculo, mas de viver tudo o que o cerca. No turismo, esse movimento já tem nome: gig tripping quando o show deixa de ser apenas um evento e se torna o ponto de partida para toda a experiência de viagem.

Com antecedência, reservam passagens aéreas, garantem hospedagem, organizam passeios e exploram a cidade que recebe o evento como turistas: visitam pontos turísticos, frequentam restaurantes, consomem no comércio local e prolongam a experiência para além do palco.

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A jornada para ver o ídolo se torna tão interessante quanto estar no show. O fã transforma o evento em uma experiência completa, que começa muito antes da apresentação, afirma Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem.

Seja entre brasileiros que cruzam cidades ou até países para assistir a um show, seja entre turistas internacionais que escolhem o Brasil como destino motivados por grandes apresentações, o movimento é intenso e crescente. Nessa perspectiva, o Brasil deve receber cerca de 10 milhões de turistas estrangeiros em 2026, segundo a Embratur, tanto para conhecer o país quanto para grandes shows.

As turnês internacionais têm papel direto nesse movimento. Grandes shows passaram a funcionar como verdadeiros catalisadores de viagem, atraindo públicos dispostos a se deslocar para viver experiências completas.

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Grandes shows que movimentarão o turismo brasileiro em 2026

K-pop do BTS em São Paulo: Um dos exemplos mais aguardados é o retorno do grupo sul-coreano BTS aos palcos. A banda de k-pop anunciou apresentações no Brasil em outubro de 2026, com três shows programados em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 o suficiente para mobilizar fãs de diferentes regiões e até de outros países. A pré venda começa hoje para quem tem Army Membership, um clube de fãs na plataforma Weverse. As vendas online para o público geral começam no dia 10 de abril, às 10h.

Shakira no Rio: Marcado para 2 de maio de 2026, nas areias da praia de Copacabana, o show da cantora colombiana Shakira no Rio de Janeiro (RJ) já reflete no fluxo de visitantes estrangeiros para o Brasil. A apresentação faz parte do evento Todo Mundo no Rio, que já contou com a presença de divas como Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) nos anos anteriores. Segundo levantamento da Embratur, turistas internacionais já reservaram 8.477 passagens aéreas para a semana da exibição da colombiana, entre 26 de abril e 2 de maio de 2026. A movimentação turística internacional no período é liderada por países da América do Sul e da América do Norte.

Harry Styles em São Paulo: O cantor britânico anunciou as datas da turnê “Together, Together” no Brasil, em São Paulo, para os dias 17, 18, 21 e 24 de julho. Os ingressos para o dia 18 já estão esgotados na plataforma Ticket Master.

Rock in Rio: em setembro é a vez do festival que teve início na década de 80 e arrasta multidões. Este ano o evento acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 e já tem presença confirmada de Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Stray Kids e Maroon 5. O evento é tão importante para o turismo da cidade que quem tem ingresso para o Rock in Rio Brasil 2026 pode aproveitar benefícios exclusivos em hotéis, atrativos turísticos, restaurantes e experiências em diversas regiões do estado.

Ainda em 2026 já estão confirmados shows da espanhola Rosalía (agosto) e o heavy metal do Iron Maiden (Outubro). O novo comportamento dos fãs mostra que viajar deixou de ser apenas deslocamento e passou a movimentar hospedagem, serviços e atividades nas cidades abrindo novas oportunidades para o turismo, explica Reichenbach.

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A importância de planejar a sua “gig tripping”

Esse movimento também impulsiona a busca por seguros de viagem. Com deslocamentos cada vez mais longos e estruturados, o planejamento deixa de ser simples e passa a exigir proteção contra eventualidades. “O seguro-viagem funciona como uma camada de proteção financeira e operacional da jornada. Na prática, reduz o impacto de imprevistos que podem comprometer toda a experiência desde a impossibilidade de embarque até a perda do evento”, explica o diretor da Real Seguro Viagem.



As coberturas podem incluir proteção contra cancelamento de viagem que garante o reembolso de despesas como passagens aéreas, hospedagem e serviços já contratados em casos de doença, acidente ou imprevistos graves que impeçam o embarque; atraso ou cancelamento de voo que cobre gastos adicionais decorrentes de alterações no itinerário, como hospedagem emergencial, alimentação, transporte e remarcação de serviços, reduzindo o impacto de mudanças inesperadas na viagem; bagagem atrasada ou extraviada oferecendo reembolso para a compra de itens essenciais em caso de atraso na entrega da bagagem e indenização em situações de perda definitiva, garantindo suporte imediato ao viajante, e ainda cancelamento de evento, quando alguns planos incluem cobertura específica para situações que impeçam a presença no show, como problemas de saúde ou imprevistos durante a viagem, evitando prejuízos com ingressos e serviços associados.

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