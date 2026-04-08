Copa do Mundo: megaprojetos que aceleram o turismo (Futebol, projetos e turismo: a jogada perfeita da Copa do Mundo (Foto: IA))

De 11 de junho a 19 de julho de 2026, os olhos do mundo vão se voltar para os EUA, Canadá e México, onde a FIFA realiza a maior Copa do Mundo da história: 48 seleções, 104 jogos em 16 cidades vibrantes. No site oficial da FIFA, você vê a contagem regressiva, com ingressos em fase final de vendas e pacotes de hospitalidade premium já esgotando.

Esse espetáculo é um megaprojeto global na essência: investimentos bilionários, prazos longos e impactos profundos em economias, sociedades e meio ambiente. Exige coordenação afiada entre governos, empresas e comunidades.

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Imagine modernizar estádios gigantes, estruturar logística de transporte aéreo/rodoviário, hospedagem, alimentação/gastronomia, atrações culturais/eventos, guias e agências de turismo, além de segurança e sustentabilidade para milhões de torcedores, unindo todos os setores do turismo em uma sinfonia perfeita!

Diferente de projetos comuns, os megaprojetos amplificam riscos (atrasos, custos extras), mas entregam benefícios grandiosos, como crescimento econômico e inovação.

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E se a era atual trouxesse ferramentas ideais para dominar estes desafios? Aqui entra a gestão moderna de megaprojetos, priorizando agilidade e dados em tempo real. Métodos Ágeis e Lean Construction dividem o gigante em etapas gerenciáveis, permitindo ajustes rápidos e colaboração de equipes multidisciplinares via plataformas digitais, reduzindo silos e acelerando decisões.

A cereja do bolo? A inteligência artificial (IA). No planejamento, ela mapeia fluxos complexos e usa machine learning para estimar custos com precisão cirúrgica, analisando dados históricos de megaprojetos. Durante a execução, drones e sensores IoT rastreiam tudo em tempo real, enquanto algoritmos de visão computacional detectam falhas estruturais na hora. Na Copa 2026, IA pode prever riscos climáticos para arenas ou otimizar logística de materiais, resolvendo crises antes que elas nasçam.

Megaprojetos como a Copa do Mundo criam ondas de visitantes nos países sede, hotéis e metrôs atraem milhões de pessoas, que gastam bilhões em tours culturais, jogos de pré-temporada e experiências locais, gerando empregos e renda em comunidades inteiras. No Brasil, os frutos são indiretos. Visitantes outbound, turistas que saem do seu país de origem para viajar ao exterior e voltam como embaixadores, compartilhando experiências autênticas em redes sociais e recomendações que promovem nosso país como destino complementar.

O resultado é um impacto cascata que transforma o setor do turismo: Infraestruturas que perduram, economias aquecidas e conexões humanas.

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