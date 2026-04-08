Estreia de ‘O Diabo Veste Prada 2’ reacende o turismo de moda na Europa (Ícone de elegância e sofisticação, a Galeria Vittorio Emanuele II, em Milão, traduz o espírito do turismo de moda na Europa ao reunir arquitetura histórica, vitrines de luxo e o estilo que inspira experiências imersivas no universo fashion (Foto: divulgação))

A poucos dias da estreia de O Diabo Veste Prada 2 no Brasil, marcada para 30 de abril, o turismo de moda na Europa volta ao centro das atenções ao reacender o fascínio pelo universo fashion e criativo. Duas décadas após o primeiro filme, Meryl Streep retorna como Miranda Priestly, ao lado de Anne Hathaway no papel de Andy Sachs. Na nova trama, Miranda enfrenta Emily, sua ex-assistente que se tornou uma poderosa executiva do mercado publicitário de luxo, enquanto Andy assume a editoria da revista Runway em meio aos desafios do cenário digital. As locações incluem Nova York e pontos icônicos de Milão.

Nesse contexto, capitais europeias como Paris e Milão referências globais em estilo, inovação e tradição artesanal se consolidam como destinos ideais para quem deseja mergulhar nos bastidores da criação contemporânea. Mais do que vitrines de tendências, essas cidades oferecem experiências que revelam processos, histórias e talentos por trás das peças icônicas da moda e do design internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De olho nesse público, agências especializadas vêm estruturando roteiros imersivos no universo criativo europeu. É o caso da Goya Travel, que, por meio do Change Programs, desenvolve jornadas personalizadas que combinam aprendizado, curadoria e acesso exclusivo a profissionais e instituições que moldam o setor. A proposta é aproximar os viajantes do savoir-faire francês e do conceito de Made in Italy.

LEIA TAMBÉM: Gig tripping transforma shows em destinos turísticos

Segundo a diretora criativa da empresa, Carolina Junqueira Bull, o objetivo é ir além do turismo tradicional. Cada jornada é cuidadosamente idealizada para proporcionar encontros significativos com profissionais, ateliês e instituições que definem o cenário da moda e do design europeu. Buscamos inserir o viajante nesse universo criativo de forma ativa, revelando bastidores, processos artesanais e histórias por trás de criações emblemáticas, afirma.

Bastidores da alta-costura em Paris

Na capital francesa, as experiências incluem visitas privadas ao Le19M, centro dedicado aos Métiers dArt ligado à Chanel, onde artesãos apresentam técnicas tradicionais como bordado, plumaria e confecção de calçados couture.

O roteiro contempla ainda visitas à La Galerie Dior e ao Palais Galliera, museus que preservam e narram a história da moda. Para interessados em curadoria e compras, há percursos pelo Marché aux Puces de Saint-Ouen, com acompanhamento de especialistas em moda vintage, arte e design.

Cada experiência é desenhada conforme o perfil do viajante, com acesso a ateliês, bastidores e conexões exclusivas. A agência também oferece benefícios em hotéis parceiros, como upgrades de categoria, créditos para consumo e flexibilidade de horários, conforme disponibilidade.

Onde se hospedar em Paris

O SO/ Paris traduz a conexão entre moda, arte e hospitalidade contemporânea. Localizado às margens do Sena, entre Notre-Dame e o Marais, o hotel conta com 162 quartos e suítes com vistas panorâmicas da cidade. A experiência inclui o restaurante Bonnie, com vista 360°, além de spa em parceria com a CODAGE Paris.

Já o Four Seasons Hotel George V, próximo à Champs-Élysées, ocupa um edifício Art Déco de 1928 e reúne uma das mais prestigiadas ofertas gastronômicas da Europa, com seis estrelas Michelin distribuídas entre seus restaurantes, além de spa e ambientes que remetem a elegantes residências parisienses.

LEIA TAMBÉM: Destinos mais acolhedores de cada estado brasileiro em 2026

Milão e o universo do design italiano

Em Milão, o foco recai sobre o design e o conceito de Made in Italy. As experiências incluem visitas ao ADI Design Museum e ao Studio Museo Achille Castiglioni, que apresentam o legado de um dos maiores nomes do design italiano.

Também estão no roteiro visitas a fábricas de mobiliário de luxo e showrooms autorais, permitindo acompanhar o processo criativo do conceito à execução. No universo da moda, há acesso a ateliês independentes, joalherias artesanais e boutiques exclusivas. Em experiências sob medida, é possível incluir vivências com a Dolce & Gabbana, incluindo acesso ao Palazzo Dolce & Gabbana Alta Moda.

O Park Hyatt Milan, localizado ao lado da Piazza del Duomo, combina design contemporâneo e tradição italiana em um ambiente sofisticado, sendo uma das principais opções para quem busca conforto e localização privilegiada ao realizar uma imersão no turismo de moda.

Impulsionado pelo imaginário cinematográfico e pelo crescente interesse por experiências autênticas, o turismo de moda na Europa se consolida como uma tendência que vai além do consumo e se aproxima da vivência cultural. Ao transformar o viajante em protagonista de processos criativos e aproximá-lo de referências globais do setor, esses roteiros reforçam o papel de cidades como Paris e Milão não apenas como capitais da moda, mas como centros vivos de inovação, tradição e storytelling agora novamente em evidência com a chegada de O Diabo Veste Prada 2 às telas brasileiras.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo