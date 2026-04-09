Azul reinaugura hangar na Pampulha e destaca integração entre aviação, turismo e logística em Minas ((Foto: Uai Turismo))

A Azul Linhas Aéreas reinaugurou seu hangar na Pampulha, em Belo Horizonte (MG), em evento que reuniu executivos e equipe técnica da companhia e representante do governo de Minas Gerais, por meio da InvestMinas. O encontro, que marcou a volta do espaço a plena operação, serviu também como palco para entrevistas com o vicepresidente técnico da empresa, André Gonçalves da Cruz e o portavoz do governo estadual, através da InvestMinas nas quais foram debatidos os impactos da modernização do ativo para a malha aérea regional, o turismo e a integração logística no estado.

O hangar da Pampulha é uma peça estratégica do ecossistema de manutenção e confiabilidade da frota da Azul. Segundo a avaliação apresentada no evento, a atualização de processos e infraestrutura deve reduzir tempos de manutenção programada, ampliar a disponibilidade de aeronaves e, por consequência, dar mais flexibilidade à malha. Em termos práticos, isso significa maior previsibilidade operacional e potencial para novos ajustes de oferta, sobretudo em rotas que conectam polos econômicos e destinos turísticos mineiros. A base em Belo Horizonte, além de concentrar conhecimento técnico, funciona como ponto de apoio para treinamentos, aperfeiçoamentos de segurança e coordenação de cadeia de suprimentos.

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O André Cruz destacou que a reinauguração do hangar não é um fim em si mesma, mas um passo para fortalecer a conectividade da companhia. A leitura é que a confiabilidade operacional decorrente de uma manutenção mais eficiente contribui para encurtar o tempo porta a porta do passageiro e, ao mesmo tempo, sustenta soluções logísticas.

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Recuperação da Azul Linhas Aéreas no Chapter 11

Cruz afirmou ainda que a companhia concluiu, em fevereiro deste ano, sua saída do Chapter 11 nos Estados Unidos, ressaltando que o processo cumpriu o objetivo de reorganizar passivos, alongar vencimentos e reequilibrar contratos sem interromper a operação. Ao conectar o marco financeiro à agenda técnica, o executivo destacou que a confiabilidade da frota, a disciplina de manutenção e a disponibilidade de aeronaves tendem a capturar mais rapidamente os benefícios dessa reorganização, com reflexos positivos na malha de Minas e em outras bases regionais.

A perspectiva do governo de Minas, representado pela InvestMinas, vai na mesma direção. O estado busca capturar oportunidades geradas pela proximidade a grandes ativos de infraestrutura localizados em regiões vizinhas, como o Aeroporto de Guarulhos (SP) e o Porto de Santos (SP). Mesmo fora do território mineiro, esses hubs são vistos como extensões naturais de corredores produtivos que envolvem municípios mineiros. Extrema, por exemplo, consolidou-se como polo industrial por suas condições tributárias e logísticas; estar a poucas horas de Guarulhos e com acesso rodoviário ao Porto de Santos torna a combinação aviaçãorodoviaporto especialmente atrativa para operações de comércio exterior e viagens corporativas.

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Infraestrutra em Minas é importante para apoiar o desenvolvimento do turismo e da indústria

No turismo, o efeito esperado é a melhoria da conveniência e da frequência de deslocamentos de curta e média distância. A reinauguração do hangar também tem caráter simbólico. Reforça a centralidade de Belo Horizonte no planejamento técnico e operacional da companhia e sugere uma agenda de médio prazo orientada por três eixos: confiabilidade (com manutenção mais ágil e padronizada), eficiência (otimização de frota e custos) e integração (conexões que façam sentido para o passageiro e para a carga). Em um mercado cada vez mais sensível à experiência do usuário, reduzir imprevistos e facilitar conexões pode ser tão determinante quanto o preço da passagem.

Ao melhorar a base de manutenção no hangar da Pampulha, a Azul cria condições para ampliar ajustes táticos de malha que beneficiem tanto destinos turísticos quanto cidades com forte vocação industrial no estado. Caso a companhia divulgue novidades como aumento de frequências, mudanças de horários ou parcerias intermodais a expectativa é de impactos positivos no fluxo de visitantes e na competitividade logística de Minas.

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