Washington DC em guerra? Um roteiro real pela cidade inspirado no game The Division 2 ()

Explorar um destino turístico já não depende apenas de malas prontas e passagens emitidas. Em tempos de cultura pop e experiências imersivas, o turismo também pode começar com um controle nas mãos. Foi exatamente essa a proposta do novo episódio do podcast Uai Turismo, que transformou o universo do jogo Tom Clancys The Division 2 em um roteiro real por Washington, D.C. com direito a história, curiosidades e dicas práticas.

Esta temporada do Podcast Uai Turismo tem o Oferecimento da Booking.com, que além ser uma das maiores plataformas de reservas de viagens do mundo apresenta regularmente as tendências do setor no Brasil e no mundo.

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Enquanto o jornalista Leo Lima explorava o mapa digital do game, a host Isabella Ricci conduzia uma espécie de guia em tempo real, conectando cenários devastados da ficção com a capital americana vibrante e cheia de significados históricos. O resultado é uma narrativa que mistura turismo, entretenimento e uma pitada de cinema como se o jogador estivesse dentro de um filme pós-apocalíptico, mas com a possibilidade de pausar e planejar a próxima viagem.

Da Casa Branca ao Capitólio: quando o The Divison 2 encontra a história

Logo no início da jornada, um dos pontos mais emblemáticos do game e da vida real surge no horizonte: a Casa Branca. Em The Division 2, ela aparece como um centro estratégico. Fora da tela, continua sendo o endereço mais simbólico do poder americano. As regras de visitação sofrem alterações por isso vale sempre conferir com a Embaixada Brasileira em Washington DC. Caso não seja possível entrar na Casa Branca durante a sua estada, vale conhecer o White House Visitor Center, que possui exibições interativas, um modelo em grande escala da Casa Branca, inúmeras exibições táteis, galerias de museu, uma área de exposição temporária e a loja de varejo da White House Historical Association.

Seguindo pela icônica Pennsylvania Avenue, o contraste entre jogo e realidade se intensifica. No podcast, o trajeto revela não só a importância política da avenida, mas também seus detalhes urbanos: ciclovias bem estruturadas e experiências guiadas por empresas de bike tour, que permitem explorar a cidade de forma dinâmica quase como um modo exploração livre desbloqueado.

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A arquitetura também entra em cena, especialmente ao observar edifícios como a sede do FBI, um exemplo marcante do brutalismo. No jogo, esses prédios ajudam a construir a atmosfera tensa; na vida real, são testemunhos de uma estética arquitetônica que marcou uma era.

Um mapa vivo: National Mall e seus monumentos

Ao avançar pelo mapa seja no controle ou a pé o coração de Washington se revela no National Mall. Com mais de 3 km de extensão, esse corredor monumental reúne alguns dos ícones mais reconhecidos dos Estados Unidos.

Entre eles, o imponente Monumento a Washington chama atenção não só pela altura, mas também por um detalhe curioso: a mudança de tonalidade nas pedras, resultado de uma pausa na construção causada por falta de recursos. Para os visitantes, é possível subir até o topo mediante agendamento e ter uma vista panorâmica da cidade que, no jogo, aparece em versão fragmentada, mas ainda assim impressionante.

O percurso segue por museus que, no mundo real, são verdadeiros checkpoints culturais. O Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana oferece uma experiência profunda e o Museu Nacional de História Natural inaugurado em 1910 invoca a descoberta e educação do mundo natural, inclusive ele foi cenário do filme “Uma Noite no Museu 2”.

Ambos fazem parte do renomado Instituto Smithsonian, o maior complexo de museus e centros de pesquisa do mundo e, melhor ainda, com entrada gratuita na maioria das atrações, embora algumas exijam reserva antecipada. O instituto foi fundado em 10 de agosto de 1846, em Washington, D.C., com base no legado do cientista britânico James Smithson, que deixou sua fortuna para os EUA para criar uma instituição dedicada ao “aumento e difusão do conhecimento”. Uma curiosidade: ele foi um químico e mineralogista inglês que nunca visitou os Estados Unidos, mas deixou sua fortuna a este país para fundar a instituição.

Os Memoriais: narrativas e o peso da história

Se nos games a narrativa é conduzida por missões, em Washington ela se constrói por memoriais. Ao longo do National Mall e arredores, diversos presidentes e eventos históricos são homenageados, mas poucos espaços são tão emblemáticos quanto o Memorial Lincoln.

Diante do espelho dágua, o local transcende o turismo e se torna um símbolo das lutas por igualdade racial. Foi ali, por exemplo, que Martin Luther King Jr. proferiu o histórico discurso I Have a Dream, conectando o espaço à memória do abolicionismo e à resistência contra a segregação racial temas que, curiosamente, também aparecem de forma indireta em narrativas distópicas como a de The Division 2. É no Memorial Lincoln também que se passa umas das cenas mais marcantes do cinema, em Forrest Gump, quando o protagonista encontra seu amor de infância, Jenny.

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Guia prático de links: como visitar os principais pontos de Washington DC seguindo roteiro The Divison 2 do episódio

Turismo gamer: tendência que vai além de Washington

A proposta explorada no podcast não se limita à capital americana. Outros jogos também transformaram cidades reais em cenários interativos, como Assassins Creed, que recria destinos históricos com riqueza de detalhes, ou Marvels Spider-Man, que oferece uma versão vibrante de Nova York vista do alto.

A diferença é que, em vez de apenas jogar, a ideia agora é viajar ou, pelo menos, planejar a viagem a partir dessas experiências digitais. Uma tendência que dialoga diretamente com o comportamento de novas gerações de viajantes, cada vez mais influenciadas por referências da cultura pop.

Do digital ao real: uma nova forma de explorar o mundo

Ao transformar o mapa de um jogo em roteiro turístico, o podcast Uai Turismo propõe uma inversão interessante: não é mais a viagem que inspira o entretenimento, mas o entretenimento que desperta o desejo de viajar.

No fim das contas, pouco importa se o primeiro contato com Washington acontece por meio de um console ou de um avião. O que essa experiência mostra é que, entre missões virtuais e monumentos históricos, existe um novo jeito de explorar o mundo mais interativo, mais criativo e, acima de tudo, mais conectado com o imaginário coletivo.

Quer explorar Washington DC de um jeito totalmente diferente, conectando cenários de videogame com a vida real e descobrindo curiosidades que vão muito além do óbvio? Assista à íntegra do episódio no canal do Portal Uai no YouTube e embarque nessa viagem entre o universo de Tom Clancys The Division 2 e as ruas históricas da Washington, D.C..

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