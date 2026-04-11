Cultura em ebulição no Brasil, que produz mais, mas nem sempre, consome melhor! - (crédito: Uai Turismo)

Cultura em ebulição no Brasil, que produz mais, mas nem sempre, consome melhor! (Imagem gerada por IA)

O momento da produção cultural no Brasil está longe de ser morno. Pelo contrário, ele ferve, mas não de forma linear, confortável ou previsível. Vivemos uma expansão com tensão. Há mais recursos circulando, mais gente produzindo, mais linguagens emergindo e ao mesmo tempo, cresce a dispersão, a disputa por atenção e um reposicionamento contínuo sobre o que significa consumir cultura em 2026.

Penso, que esse cenário revela um tripé bastante evidente, ou seja, a retomada dos investimentos, a digitalização acelerada e a territorialização das narrativas. Três movimentos que não apenas coexistem, mas se tensionam, se atravessam e, em muitos casos, se contradizem.

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Ainda assim, é inegável que estamos diante de um ciclo positivo, sobretudo quando observamos a reativação dos mecanismos de fomento, como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Rouanet, que voltaram a irrigar o setor com volumes relevantes de recursos.

Esse novo fluxo financeiro não apenas viabiliza projetos, ele reorganiza cadeias produtivas inteiras. O audiovisual respira, as artes cênicas retomam circulação, a música reencontra palco e público, no entanto, é preciso cuidado com a leitura simplista, investimentos não significam, necessariamente, impacto estruturante.

O desafio agora é transformar volume em impacto real

Ao mesmo tempo, a digitalização deixou de ser tendência para se tornar condição. Plataformas como TikTok, YouTube e Spotify não apenas distribuem conteúdo, atualmente, elas moldam comportamentos, encurtam narrativas e redefinem o que entendemos por relevância. A cultura se fragmenta, mas também se democratiza. Nunca foi tão fácil acessar, e talvez nunca tenha sido tão difícil permanecer.

No meio disso tudo, há um movimento que merece atenção especial, o da territorialização. Um Brasil cultural que começa a se deslocar do eixo previsível e passa a se reconhecer em suas múltiplas geografias.

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Festivais no Norte, circuitos gastronômicos no interior de vários estados brasileiros, ocupações culturais nas periferias, experiências de turismo de base comunitária e por aí vai. De verdade, não é apenas descentralização, esse movimento, mostra uma mudança de narrativa. O que acho melhor em tudo isso, é que o país começa, finalmente, a se contar por inteiro.

É dentro desse contexto que algumas perguntas se impõem e ajudam a organizar o pensamento sobre o que estamos vivendo.

O Brasil voltou a investir em cultura, mas o público acompanha?

A resposta não é simples. Há, sim, um aumento significativo no número de projetos, editais e iniciativas viabilizadas, mas isso não necessariamente se traduz em formação de público. O que se percebe é uma bifurcação claro, de um lado, experiências presenciais que voltam a ganhar força, com teatros, festivais e eventos retomando ocupação; de outro, um consumo cultural cada vez mais pulverizado no ambiente digital.

O público existe, mas ele já não se comporta da mesma forma. Ele escolhe quando, como e onde consumir e, muitas vezes, escolhe não se comprometer com experiências mais longas ou profundas. O desafio, portanto, não é apenas produzir, mas reconectar. Não é fácil!

Da plateia ao algoritmo, afinal, quem decide o sucesso cultural em 2026?

Então, vivemos uma disputa silenciosa entre dois modelos de validação. A curadoria tradicional, por meio da crítica especializada, festivais, editais, circuitos institucionais, por um lado e por outro, o algoritmo, que mede sucesso em visualizações, compartilhamentos e tempo de retenção. Um espetáculo lotado ainda é símbolo de êxito, mas um vídeo viral pode alcançar milhões em poucas horas.

A questão central não é escolher um lado, mas entender que estamos lidando com métricas diferentes de relevância. O risco está em confundir alcance com profundidade e da mesma forma, visibilidade com permanência.

Cultura em trânsito, a força de quando o interior vira protagonista!

Talvez aqui esteja um dos movimentos mais potentes do Brasil contemporâneo. As cidades fora dos grandes centros passam a produzir, organizar e narrar suas próprias experiências culturais. Não se trata mais de levar cultura ao interior, mas de reconhecer que ela já está lá, viva, diversa e, na maioria das vezes, mais autêntica.

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Festivais regionais, rotas turísticas, experiências gastronômicas, manifestações populares ganham estrutura e começam a dialogar com o mercado. Os grandes centros, estão saturados do mesmo.

Essa constatação fica ainda mais valorosa, já que a cultura deixa de ser apenas expressão simbólica e passa a ocupar um lugar estratégico no desenvolvimento econômico dos territórios.

Economia criativa ou economia da atenção?

Essa é uma provocação necessária! O discurso da economia criativa ganhou força nos últimos anos, defendendo a cultura como vetor de desenvolvimento, mas, na prática, o que vemos muitas vezes é uma corrida por visibilidade, impulsionada pelas redes sociais.

Produz-se mais, mas nem sempre se estrutura melhor. A pergunta que fica é, quem está, de fato, capturando valor nesse processo? O artista? O produtor? Ou as plataformas? Há um risco real de jogarmos tempo fora, ao transformarmos potência criativa em conteúdo descartável, se não houver estratégia, organização e visão de longo prazo.

Editais e engajamento, o novo perfil do produtor cultural brasileiro

Se há uma figura que sintetiza essa transformação, é o produtor cultural. Essa figura já não é apenas o articulador de projetos ou o intermediador de recursos. Hoje, o produtor cultural precisa ser gestor, comunicador, estrategista digital e, em muitos casos, criador de conteúdo.

Este profissional, precisa entender de legislação, de prestação de contas, de branding, de redes sociais e de formação de público. É um profissional mais completo, mas também mais pressionado. Talvez o grande desafio esteja em equilibrar essa multiplicidade sem perder o essencial, que é a capacidade de pensar cultura com propósito.

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No fim das contas, o que se desenha é um Brasil cultural mais ativo, mais diversos e mais complexo. Estamos em um país que produz muito, que experimenta, que testa caminhos, mas que ainda precisa amadurecer a forma como conecta criação, público e sustentabilidade.

No meio de tanta oferta, talvez a pergunta mais importante não seja o que estamos produzindo, mas entendermos o que, de fato, está permanecendo.

Você já parou para pensar nisso? Já mediu o seu consumo cultural mensal?

Até a próxima.

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