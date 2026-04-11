Você conhece Prado (BA)? Descubra praias tranquilas e belezas naturais no Sul da Bahia (Praia de Guaratiba, em Prado/ BA (Foto: divulgação))

Você conhece as praias calmas e de belezas naturais no Sul da Bahia? Localizada no extremo sul do estado, a cidade de Prado desponta como um verdadeiro convite ao descanso e à conexão com a natureza. Com águas mornas, falésias coloridas e longas faixas de areia praticamente intocadas, o destino reúne cenários ideais para quem busca tranquilidade, longe do agito dos grandes centros turísticos.

Além da beleza natural, Prado também se destaca pelo clima acolhedor e pela hospitalidade de seus moradores, que preservam tradições e valorizam a cultura local. A gastronomia é outro ponto forte, com restaurantes que oferecem desde pratos típicos baianos até frutos do mar frescos, preparados com sabores marcantes que traduzem a essência da região.

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Além das praias paradisíacas, Prado, no sul da Bahia, oferece uma série de experiências que encantam visitantes de todas as idades. Um dos destaques é o passeio de barco para observação das baleias jubarte, que visitam o litoral baiano entre os meses de julho e novembro. O espetáculo desses gigantes do mar em seu habitat natural transforma a viagem em um momento único e memorável, reforçando o contato direto com a biodiversidade da região.

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Para quem gosta de explorar a cultura local, o Beco das Garrafas é parada obrigatória. Colorido e cheio de personalidade, o espaço reúne bares, lojinhas e intervenções artísticas que traduzem o charme e a criatividade de Prado. Já as praias mais afastadas, como Cumuruxatiba e Corumbau, podem ser acessadas em passeios de um dia e completam o roteiro com cenários ainda mais preservados e exclusivos.

Para aproveitar tudo isso com conforto e praticidade, a Pousada Casa de Maria se consolida como uma opção de hospedagem diferenciada para quem busca charme e atendimento personalizado. Localizada a apenas 250 metros da praia de Novo Prado e a cerca de 600 metros do centro da cidade, a pousada garante fácil acesso às principais atrações, sem abrir mão do clima intimista que define sua proposta.

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