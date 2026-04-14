Primeiro Encontro da Hotelaria em sua versão pocket foi um sucesso (Marcelo Pereira Mendes (Assessor Vereador Iran Parreira - Passos), Marcos Valério Rocha, Marcelo Oliveira e Maarten Van Sluys (Foto: arquivo pessoal))

Passos, importante cidade no sudoeste de Minas Gerais com seus quase 120 mil habitantes, recebeu a primeira edição do Encontro da Hotelaria – Edição Pocket. Promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Grupo de Gestores da Hotelaria (GGH) e da Rede Class Hotel, o evento visa promover o desenvolvimento do setor de hospedagem e alimentação no Brasil.

Com o objetivo de estimular a competitividade empresarial e promover a integração entre empresas e instituições, o Encontro reuniu na manhã do último dia 8 de abril (quarta-feira) no bem localizado Class Hotel Rio Grande Portal da Canastra, 65 empresários e profissionais da hotelaria, gastronomia e turismo da região do Lago de Furnas englobando todo belíssimo entorno da Serra da Canastra. Marcelo Oliveira e eu fomos os painelistas, ambos somos reconhecidos consultores hoteleiros com vasta trajetória profissional. Abordamos temas relevantes para o setor, como: Jornadas 6×1 e 5×2, NR1 – Segurança Laboral, FNRH Digital e Diária 24 horas, além de outros assuntos surgidos durante os interativos painéis que, ao final foram muito bem avaliados pelos participantes.

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O que é o Encontro da Hotelaria Pocket

O ENCONTRO DA HOTELARIA em sua versão Pocket é uma derivação do Encontro de mesmo nome já realizado, geralmente ao longo de dois ou três dias, em 24 ocasiões em diferentes cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Nesta versão compacta o evento acontece durante uma manhã apenas e trata dos temas escolhidos de forma objetiva com módulos dinâmicos e interativos. A ideia, plenamente aprovada após este piloto realizado em Passos, é apresentar aos participantes temas especialmente atuais que impactam diretamente a gestão e a operação da hospitalidade, promover atualização profissional, abordar melhores práticas, estimular a troca de experiências entre os participantes e consequentemente fortalecer do setor. A realização do evento em Passos representou uma oportunidade estratégica única para estimularmos o desenvolvimento da hotelaria de toda região, promovermos o intercâmbio de experiências e ampliarmos o acesso a informações qualificadas que visam a geração de negócios e novas parcerias, destacou o Coordenador Regional da FBHA em Minas Gerais Marcos Valério Rocha. Na prática buscamos, na condução de nossos painéis e abordagens junto aos presentes, de fato esclarecer dúvidas de todos os atores do segmento sejam eles de pequenos, médios ou grandes empreendimentos além de trazer cases de sucesso vivenciados em outras localidades.

Foto: Maarten Van Sluys

Para Alexandre Sampaio, presidente da FBHA, “O Primeiro Encontro da Hotelaria – Edição Pocket foi um sucesso, excelente programação e uma ótima participação dos profissionais do setor. Seguimos comprometidos em promover eventos por todo o Brasil que contribuam para o desenvolvimento e crescimento da hotelaria e do turismo como um todo“, concluiu Alexandre.

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Temas em destaque durante o Encontro Pocket

1- NR-1

Norma Regulamentadora que, por força de lei entra em vigor no próximo dia 26 de maio trazendo novas obrigações relativas ao PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e ao GRO (Gerenciamento de Riscos Operacionais) que fazem parte das diretrizes gerais de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no Brasil. Os novos apêndices incluídos que se somam as obrigações já previamente existentes torna obrigatória para todas as empresas a adoção de medidas preventivas quanto aos riscos psicossociais, incluindo saúde mental e assédios.

No painel recomendamos fortemente que as empresas executem seus planos com base no mapa mental apresentado a todos e, preferencialmente contratem empresas ou profissionais autônomos certificados para a realização dos diagnósticos, planos de ação, controles e relatórios periódicos.

2- Escalas de trabalho 6×1 e 5×2

Tema atual em discussão no âmbito legislativo e executivo federal. Através deste Projeto de Lei articula-se o fim da jornada 6 dias trabalhados e 1 de descanso e implementando a escala de 5 dias trabalhados e 2 de folga. Adicionalmente a ela a redução da jornada semanal em vigor de 44 horas semanais passando a 40 horas. O debate ganhou força através do apoio popular, porém a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) ainda precisa ser aprovada no Congresso.

Durante nossa apresentação aos presentes destacamos que, muito antes de ser transformada em uma eventual futura lei, novos modelos de escalas de trabalho como a 5×2 e a 12×36 já se tornaram uma prática comum no setor de hotelaria com comprovado sucesso nos indicadores de Turnover (rotatividade) de colaboradores, grau de satisfação laboral e por consequência produtividade. Até mesmo os impactos financeiros são avaliados como positivos para as redes e hotéis independentes que mudaram suas relações de trabalho propiciando mais satisfação e tempo livre aos seus times.

3- Ficha de Registro de Hóspedes Digital

A FNRH Digital é versão eletrônica obrigatória da ficha de check-in para todos os meios de hospedagens do país que deve estar implantada até o próximo dia 20 de abril. Desenvolvida pelo Ministério do Turismo e Serpro ela substituirá paulatinamente a versão em papel já obrigatória a vários anos. Os dados coletados são essencialmente os mesmos e seguem protegidos pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). A nova versão permitirá o preenchimento antecipado por parte do hóspede através da plataforma Gov.br, QR Code ou Link específico enviado ao cliente pelo meio de hospedagem.

Destacamos no painel que todos os hotéis, pousadas e afins deverão estar inscritos no Cadastur cujo cadastramento é simples e 100% online. A ficha digital aumenta a segurança de dados, permite a geração de estatísticas confiáveis, elimina custos com papel se tornando assim mais sustentáveis, agiliza o processo de check-in e automatiza o envio de dados aos órgãos de segurança pública. Respondendo a uma dúvida surgida, esclareci à todos que a assinatura digital ou física (enquanto a transição para o digital estiver totalmente concluída) segue sendo obrigatória. Dada as características continentais do país e inúmeros rincões ainda não alcançados c

4- Diária 24 horas

A recente polêmica que envolveu as regras da Diária 24 Horas transformadas em lei federal pelo Ministério do Turismo a partir de dezembro de 2025 trouxe muita desinformação e entendimentos equivocados ao grande público e até mesmo aos que atuam no setor.

Por este motivo foi importante explicarmos, mais uma vez, as regras vigentes de forma clara e objetiva. Na prática elas não alteraram significativamente aquilo que a hotelaria sempre adotou. Ou seja, um intervalo essencial para limpeza e preparo dos quartos de hotel entre a saída de um hóspede e a chegada do seguinte. Através da ratificação da prática em normativa legal, ficou estabelecido que TODAS as diárias de hotéis e afins devem compreender 24 horas, sendo que, no início da primeira diária será facultado ao hotel um período de ATÉ 3 horas para a higienização e liberação para o hóspede que ocupará o quarto a ele destinado. Para além deste intervalo é fundamental esclarecer ainda que, o início deste prazo fica a critério do hotel. Ou seja, caso a diária se inicie ao meio-dia, o hotel tem tolerância até as 15 horas para liberar o acesso ao hóspede, que deverá disponibilizar sua habitação ao meio-dia seguinte. Caso o hóspede chegue mais tarde, o horário de check-out estipulado pelo hotel não muda, exceto após consulta prévia por parte do usuário e mera liberalidade do meio de hospedagem.

Rede Class Hotel

Foto: Maarten van Sluys

Iniciada em 2007 por um grupo tradicional de empresas de comerciantes e empreendedores da cidade de Guaxupé no Sul de Minas Gerais, com 8 hotéis em 5 cidades mineiras e 2 cidades no interior paulista a rede segue seu projeto de expansão passos largos. Já são 3 novos hotéis em construção nas cidades de: Americana, Bragança Paulista e Limeira, todas no pujante interior paulista. Em Minas a Rede Class Hotel está presente em Passos (com duas unidades), Guaxupé, Pouso Alegre, Varginha e Alfenas. Em São Paulo os hotéis em operação estão situados em Piracicaba e Rio Claro.

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Recebendo seus hóspedes com elegância e conforto todos os hotéis da rede disponibilizam opções interessantes para receber famílias e pessoas a passeio bem como profissionais a negócios e eventos diversos. Todos os seus sete hotéis próprios têm estilo arquitetônico neoclássico. Uma caraterística única dotada de muita personalidade, praticidade e bom gosto. No total a rede conta com 735 apartamentos, todos com infraestrutura de ponta, amplos espaços e, desde 2021, sua própria linha de restaurantes Pimenta Verde, com opções variadas e excelente custo-benefício. Além de estarem dotados de eficientes espaços de eventos e reuniões, os hotéis oferecem serviços de lavanderia, academia, piscinas e conveniências. A Central Administrativa em Guaxupé controla uniformemente toda contabilidade, recursos humanos, administração, reservas, jurídico, compras, engenharia e operação da rede. A partir da vindoura abertura dos 3 novos hotéis em execução 465 novas unidades habitacionais se somarão ao portfólio catapultando a Rede Class Hotel a um relevante patamar na hotelaria brasileira.

Foi bom demais receber a primeira edição pocket na nossa região. Um evento enxuto, porém riquíssimo em informações e compartilhamento de saberes pelos gestores da hotelaria. Uma viagem no tempo em meio a lembranças que guardo desde o primeiro dia em que conheci o mundo da Hospitalidade atuando profissionalmente. (Mônica Araújo AGCVTur Cursos Técnicos)

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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