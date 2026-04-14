Rede hoteleira acelera crescimento no Brasil com planos de dobrar portfólio até 2030 (Barracuda Hotel and Villas, é um dos hotéis da rede, em Itacaré/ BA (Foto: divulgação))

A rede hoteleira americana Hilton acelera sua presença no Brasil e consolida o país como um dos pilares de crescimento da rede no Caribe e na América Latina. Segundo a companhia, em 2025 quase um quarto de todas as aprovações de novos quartos da Hilton na região ocorreu no Brasil um sinal claro do apetite do mercado brasileiro por hospitalidade de alto padrão e oferta multimarcas.

Com quase 30 hotéis atualmente em operação no país, a Hilton mira dobrar sua presença até 2030, abrangendo 10 marcas diferentes. A estratégia passa por fortalecer destinos já consolidados e avançar sobre novas praças com potencial para lazer e negócios, diversificando experiências e faixas de preço para diferentes perfis de viajantes. Para o consumidor, isso significa mais opções de hospedagem, padronização de qualidade e acesso a um portfólio amplo de serviços, além de maior competição tarifária entre redes internacionais.

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O movimento local se insere em uma agenda mais ampla de crescimento da Hilton no Caribe e na América Latina, onde a empresa já opera mais de 300 hotéis e mantém um pipeline robusto, com mais de 150 projetos em andamento. Nos próximos anos, a rede pretende expandir-se para novos países e territórios da região, enquanto reforça a presença em mercados estratégicos. A mensagem é de continuidade: consolidar marcas já reconhecidas pelos viajantes e, ao mesmo tempo, introduzir conceitos que respondam a tendências como bleisure (combinação de negócios e lazer), estadias prolongadas e turismo de experiências.

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Para destinos brasileiros, a chegada ou ampliação de bandeiras internacionais tende a impulsionar a competitividade turística, atrair eventos e conferências e estimular investimentos em infraestrutura local. Proprietários e investidores do setor hoteleiro também se beneficiam do know-how operacional, sistemas de distribuição globais e padrões de sustentabilidade que redes como a Hilton trazem para os empreendimentos.

Do ponto de vista do viajante, a expansão multimarcas oferece mais previsibilidade na experiência do design de quartos aos serviços de alimentos e bebidas e melhora o acesso a tarifas e promoções sazonais. Em um cenário de retomada do turismo e fortalecimento do câmbio como fator de decisão de viagem, ter mais opções no Brasil pode reter demanda que, de outra forma, migraria para destinos internacionais.

Com horizonte até 2030 e metas de crescimento claras, a Hilton sinaliza confiança no potencial turístico do Brasil, apoiada por um pipeline regional que deve manter a empresa ativa em aberturas e conversões. A combinação de escala, diversificação de marcas e presença em destinos-chave tende a reposicionar o país no mapa da hospitalidade na América Latina e Caribe, ampliando a oferta para quem viaja a negócios, lazer ou combina os dois.

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