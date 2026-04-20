Turismo em 2026: os rumos do setor revelados na WTM Latin America ((Foto: Uai Turismo))

A WTM Latin America 2026 terminou consolidando seu papel como uma das principais plataformas de negócios e tendências do turismo em 2026 no continente. Com recordes de público, aumento na qualificação dos participantes e forte presença internacional, a feira também apontou os caminhos que devem moldar o setor nos próximos anos da inteligência artificial ao turismo responsável.

Durante o evento, que reuniu mais de 35 mil profissionais e 936 marcas expositoras de 53 países, o podcast Uai Turismo gravou um episódio especial direto dos bastidores da feira, com entrevistas exclusivas com alguns dos principais nomes do mercado. Confira o episódio completo abaixo:

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Turismo em transformação: as tendências que marcaram a WTM 2026

A programação da feira reforçou algumas das principais tendências globais do turismo, muitas delas alinhadas aos relatórios recentes da Booking.com.

Entre os destaques:

Inteligência artificial na jornada do viajante: ferramentas cada vez mais presentes no planejamento e na tomada de decisão

ferramentas cada vez mais presentes no planejamento e na tomada de decisão Turismo responsável e regenerativo: foco em sustentabilidade, políticas públicas e impacto positivo nas comunidades

foco em sustentabilidade, políticas públicas e impacto positivo nas comunidades Turismo indígena e de base comunitária: valorização cultural e geração de renda local

valorização cultural e geração de renda local Integração regional: América Latina como potência turística, com incentivo a viagens entre países do continente

Além disso, o comportamento do novo viajante também aponta para buscas mais personalizadas, experiências autênticas e maior uso de tecnologia tendências já identificadas em estudos recentes do setor.

No balanço final a WTM Latin America 2026 passou de 32.026 participantes, em 2025, para 35.463, em 2026, um crescimento de 10,75%. A CEO da feira, que foi entrevistada com exclusividade pelo Uai Turismo, ressaltou que, além de ampliar o volume de visitantes, a estratégia desta edição teve como eixo central a qualificação do público. Como resultado, o evento registrou um aumento de mais de 75% no número de high value visitors, participantes definidos como chave para a geração de negócios. Dentro desse recorte, o crescimento do público de agentes de viagem foi ainda mais expressivo, com avanço de 115% em relação ao ano anterior, atingindo a marca de mais de 18,5 mil profissionais e refletindo o esforço da organização ao longo do ano para atrair perfis estratégicos.

A executiva também destacou o desempenho da plataforma de agendamento de reuniões. Houve crescimento de 25% no número de reuniões confirmadas pela ferramenta, totalizando mais de 9.200 encontros ao longo do evento. O nível de engajamento também avançou, com mais de 35% dos participantes individuais engajados e utilizando a plataforma para realizar reuniões durante a feira.

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Entrevistas para o podcast Uai Turismo que mostram os rumos do turismo em 2026

Bianca Pizzolito (CEO WTM Latin America): durante a entrevista a CEO revelou a importância do evento tanto na América Latina, quando nas edições de Londres, Dubai, África do Sul, Arábia Saudita e Índia. Pizzolito reforçou ainda que além dos expositores a WTM ainda é composta por uma programação intensa e que este ano aconteceu a primeira edição do encontro de ministros de países da América do Sul – o Ministers Summit. Pizzolito destacou o crescimento do evento ao longo dos anos e como a WTM reflete as práticas e tendências do mercado de viagens e turismo.

durante a entrevista a CEO revelou a importância do evento tanto na América Latina, quando nas edições de Londres, Dubai, África do Sul, Arábia Saudita e Índia. Pizzolito reforçou ainda que além dos expositores a WTM ainda é composta por uma programação intensa e que este ano aconteceu a primeira edição do encontro de ministros de países da América do Sul – o Ministers Summit. Pizzolito destacou o crescimento do evento ao longo dos anos e como a WTM reflete as práticas e tendências do mercado de viagens e turismo. Bruno Wendling (Diretor presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul): comemorando quase 10 anos à frente da instituição ele abordou os desafios da gestão pública e o posicionamento turístico do Mato Grosso do Sul, com destinos como Pantanal e Bonito. O gestor também lançou o seu livro “Design de Destinos”, que levanta métodos e práticas de gestão além do “pensar” destinos turísticos.

comemorando quase 10 anos à frente da instituição ele abordou os desafios da gestão pública e o posicionamento turístico do Mato Grosso do Sul, com destinos como Pantanal e Bonito. O gestor também lançou o seu livro “Design de Destinos”, que levanta métodos e práticas de gestão além do “pensar” destinos turísticos. Beto Caputo e Paulo Mélega (CEO e Vice presidente da Átrio Hotel Managment): Beto abordou o que é gestão hoteleira e como a empresa 100% brasileira vem crescendo e absorvendo diversos formatos de gestão de hospitalidade, bem como os desafios da incorporação imobiliária e a importância do projeto para uma operação eficiente. Já Mélega, explicou como a área de alimentos e bebidas, que antes era um setor complicado no universo hoteleiro, se tornou hoje responsável por 25% do faturamento. Ele ainda deu detalhes das abordagens gastronômicas que o grupo vem apostando.

Beto abordou o que é gestão hoteleira e como a empresa 100% brasileira vem crescendo e absorvendo diversos formatos de gestão de hospitalidade, bem como os desafios da incorporação imobiliária e a importância do projeto para uma operação eficiente. Já Mélega, explicou como a área de alimentos e bebidas, que antes era um setor complicado no universo hoteleiro, se tornou hoje responsável por 25% do faturamento. Ele ainda deu detalhes das abordagens gastronômicas que o grupo vem apostando. Gerusa Pastuch (Executiva da Europamundo): durante o bate papo Gerusa explicou em detalhes como funcionam os circuitos europeus e pelo mundo e também sobre a segurança de viagens internacionais levando em consideração os conflitos em curso no mundo. Elas conversaram também sobre os destinos internacionais que estão em alta, destacando que destinos tradicionais vem sendo acompanhados de roteiros pelo entorno, enriquecendo a experiência do viajante. Nesse sentido ela destacou: Áustria, com Viena, história de Mozart e Rio Danúbio; República Tcheca com Praga e tours cervejeiros no entorno em fábricas e também Bulgária e Romênia, com visitas à igrejas ortodoxas, mosteiros e o destaque para Transilvânia com o Castelo do Conde Bran, mais conhecido como Conde Drácula.

durante o bate papo Gerusa explicou em detalhes como funcionam os circuitos europeus e pelo mundo e também sobre a segurança de viagens internacionais levando em consideração os conflitos em curso no mundo. Elas conversaram também sobre os destinos internacionais que estão em alta, destacando que destinos tradicionais vem sendo acompanhados de roteiros pelo entorno, enriquecendo a experiência do viajante. Nesse sentido ela destacou: Áustria, com Viena, história de Mozart e Rio Danúbio; República Tcheca com Praga e tours cervejeiros no entorno em fábricas e também Bulgária e Romênia, com visitas à igrejas ortodoxas, mosteiros e o destaque para Transilvânia com o Castelo do Conde Bran, mais conhecido como Conde Drácula. Rodrigo Rodrigues (Diretor comercial da Schultz Operadora): comemorando 40 anos no mercado de operação turística, Rodrigo destacou as promoções de aniversário da empresa, sendo uma para os agentes de viagem parceiros e outra para os viajantes. Além disso, ele apresentou a Ásia como um dos destinos mais procurados da atualidade, especialmente Japão e Coreia do Sul, atribuindo esse novo comportamento à cultura pop, em especial os grupos de K-pop.

comemorando 40 anos no mercado de operação turística, Rodrigo destacou as promoções de aniversário da empresa, sendo uma para os agentes de viagem parceiros e outra para os viajantes. Além disso, ele apresentou a Ásia como um dos destinos mais procurados da atualidade, especialmente Japão e Coreia do Sul, atribuindo esse novo comportamento à cultura pop, em especial os grupos de K-pop. Ricardo Manarini (Country Manager da BWH Hotels): a rede hoteleira que na verdade é uma associação que nasceu por causa da “Rota 66” – que este ano completa 100 anos, enquanto a BWH Hotels completa 80 anos, esteve na WTM Latin America 2026 e mostrou como sua presença vem crescendo no Brasil e trazendo novas marcas. Neste sentido, Manarini explicou como a associação trabalha com hoteleiros independentes e os apoia na construção de estratégias e gestão do negócio, sem perder a personalidade.

Diante desse cenário de transformação e crescimento, a WTM Latin America reforça seu papel como termômetro do setor, antecipando tendências e conectando os principais agentes da indústria. Mais do que números expressivos, o evento evidencia um turismo cada vez mais estratégico, tecnológico e orientado por experiências autênticas.

Para entender, na prática, como essas mudanças impactam o mercado a partir da visão de quem está na linha de frente do turismo , vale conferir a íntegra do episódio especial do podcast Uai Turismo, gravado diretamente dos bastidores da feira. O conteúdo está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e você pode conferir clicando no link no início da matéria.

Esta temporada do Podcast Uai Turismo tem o Oferecimento da Booking.com, que além ser uma das maiores plataformas de reservas de viagens do mundo apresenta regularmente as tendências do setor no Brasil e no mundo.

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