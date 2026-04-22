Dia da Terra: 10 projetos de conservação transformadores no Brasil (Dia da Terra: 10 iniciativas brasileiras provam que ecoturismo e conservação podem transformar realidades. Foto: Divulgação)

Em comemoração ao Dia da Terra, o PlanetaEXO, plataforma especializada em ecoturismo e viagens responsáveis, destaca o trabalho de organizações que estão na linha de frente da proteção ambiental no Brasil. O país, lar da maior biodiversidade do mundo, enfrenta desafios climáticos crescentes, o que torna o apoio a esses ecossistemas mais urgente do que nunca.

Baseando-se em sua missão de conectar viajantes a experiências de impacto positivo e inspirado pelo lema deste ano do Dia da Terra (Our Power, Our Planet, ou, em tradução livre,Nosso Poder, Nosso Planeta), o PlanetaEXO reuniu uma seleção especial com as 10 principais iniciativas de preservação da fauna, da flora e de desenvolvimento socioeconômico de comunidades locais no Brasil.

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“Iniciativas destinadas a proteger a vida selvagem e as comunidades tradicionais são imperativas para garantir que nossos biomas sobrevivam a problemas como o aquecimento global e o desmatamento. Ao mesmo tempo, o turismo responsável atua como uma ferramenta fundamental, pois aumenta a conscientização do público e impulsiona diretamente a economia local,” diz Lucas Ribeiro, fundador do PlanetaEXO.

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Confira as 10 iniciativas de conservação no Brasil

1- Projeto Onçafari (Mato Grosso do Sul)

Pioneiro na conservação da biodiversidade, o Onçafari foca em aumentar a conscientização sobre as onças-pintadas e em promover o ecoturismo como uma alternativa sustentável de geração de renda. No Pantanal, realiza pesquisas, educação ambiental e a reintrodução de animais na natureza.

No Pantanal, o turismo de observação garante a proteção de felinos e impulsiona a economia local. Foto: Donal Boyd

Como ajudar: Apoie visitando o Refúgio Caiman por meio do turismo responsável, acompanhando as atividades do projeto nas redes sociais ou fazendo uma doação direta.

2- Projeto Tamar (Litoral Brasileiro)

Reconhecido internacionalmente, o Projeto Tamar atua há décadas na proteção das tartarugas marinhas em áreas costeiras vitais. Combina pesquisa científica, monitoramento de praias e inclusão social de comunidades do litoral brasileiro.

Pesquisa e inclusão costeira: a proteção da vida marinha se fortalece com o engajamento das comunidades. Foto: Divulgação

Como ajudar: Conheça os centros de visitantes do projeto em Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Pernambuco (Fernando de Noronha) e compre produtos oficiais nas lojas físicas e virtuais, ou contribua com doações para a Fundação Projeto Tamar

3- Fundação Amazônia Sustentável Programa Pensa (Amazonas)

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) combate a vulnerabilidade social na Amazônia através do Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis (Pensa). O foco é o turismo de base comunitária em Unidades de Conservação, transformando a floresta em pé em um ativo econômico que já gerou milhões em renda para comunidades ribeirinhas.

O empreendedorismo ribeirinho transforma a floresta em pé em um ativo de alto impacto na Amazônia. Foto: Divulgação

Como ajudar: Priorize roteiros de turismo comunitário na Amazônia operados por comunidades parceiras da FAS e apoie a instituição através de doações para projetos de educação e saúde na floresta.

4- Projeto Baleia Jubarte (Bahia e Espírito Santo)

Trabalhando nos principais berçários da espécie no Atlântico Sul, esta iniciativa mescla ciência e fomento ao turismo de observação de baleias sustentável (whale watching), gerando renda local sem prejudicar o ciclo de vida dos animais.

A ciência aliada ao ecoturismo protege berçários marinhos gerando renda sem afetar o ciclo dos animais. Foto: Divulgação

Como ajudar: Participe de expedições sustentáveis de observação de baleias com parceiros credenciados ou adquira produtos oficiais da instituição.

5- Instituto Arara Azul (Mato Grosso do Sul e Mato Grosso)

Um exemplo de sucesso em que a ciência salvou uma espécie da extinção. Através do monitoramento de ninhos naturais e artificiais, o projeto permitiu que a população de araras-azuis crescesse significativamente no bioma pantaneiro.

O monitoramento de ninhos artificiais é uma ferramenta crucial para salvar espécies ameaçadas da extinção. Foto: Divulgação

Como ajudar: Adote simbolicamente um ninho ou filhote, compre produtos oficiais da marca ou faça doações pelo site oficial do instituto.

6- Projeto Golfinho Rotador (Pernambuco)

Sediado em Fernando de Noronha, atua há mais de 30 anos na pesquisa e proteção dos golfinhos-rotadores. É fundamental para garantir que o turismo na ilha ocorra sem interferir no comportamento natural e no descanso desses cetáceos.

A pesquisa contínua garante um turismo que respeita o comportamento e o descanso natural dos cetáceos. Foto: Divulgação

Como ajudar: Respeite rigorosamente as regras do Parque Nacional Marinho ao visitar Noronha, conheça o Centro de Visitantes do projeto ou faça doações diretas.

7- Ibiti Projeto (Minas Gerais)

Focado na regeneração da Mata Atlântica e no turismo regenerativo, o projeto refloresta áreas degradadas e protege a fauna nativa com destaque para o muriqui-do-norte em total harmonia com as vilas da região de Ibitipoca.

A pesquisa contínua garante um turismo que respeita o comportamento e o descanso natural dos cetáceos. Foto: Divulgação

Como ajudar: Pratique o turismo regenerativo visitando o projeto e priorize o consumo de produtos sustentáveis produzidos pela comunidade local.

8- Programa Lobos da Canastra Instituto Pró-Carnívoros (Minas Gerais)

Atuando na Serra da Canastra, este projeto concentra-se na proteção do lobo-guará, monitorando os animais e trabalhando com produtores rurais para mitigar conflitos e promover a coexistência pacífica no Cerrado.

Mitigar conflitos com produtores rurais é essencial para promover a coexistência pacífica no Cerrado. Foto: Adriano Gambarini

Como ajudar: Divulgue as campanhas educativas do projeto (como a “Sou amigo do lobo”) ou faça doações pelo site do Instituto Pró-Carnívoros.

9- Associação de Artesãos de Mateiros (Tocantins)

Exemplo emblemático de conservação pelo uso sustentável, a associação atua como guardiã do Cerrado no Jalapão. A colheita do Capim Dourado é feita sob normas rígidas que respeitam o ciclo de sementeio da planta, garantindo a regeneração do ecossistema e a renda das comunidades quilombolas.

Respeitar o ciclo das plantas garante a conservação do ecossistema e fortalece a economia quilombola. Foto: Loiro Cunha/IAGT

Como ajudar: Valorize o turismo de base comunitária ao visitar o Jalapão e adquira artesanato original com selo de origem, respeitando o período oficial de colheita.

10- Projeto “Na Rota do TamanduAÍ” Instituto Tamanduá (Maranhão)

Atuando nos Lençóis Maranhenses, este projeto estuda e protege o tamanduaí, a menor espécie de tamanduá do mundo. A iniciativa capacita as comunidades locais para o ecoturismo sustentável como alternativa à vulnerabilidade social e à degradação ambiental.

Capacitar a população para o ecoturismo combate a degradação ambiental e protege a fauna vulnerável. Foto: Divulgação

Como ajudar: Opte por guias e roteiros de base comunitária nos Lençóis Maranhenses e apoie as campanhas de educação ambiental do Instituto Tamanduá.

Dia da Terra 2026 celebra o poder de cada um na defesa ambiental

Desde 2009, uma resolução da ONU estabelece o dia 22 de abril como Dia Internacional da Mãe Terra ou Dia da Terra, uma data internacional criada para conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e incentivar ações concretas contra problemas como poluição, mudanças climáticas e perda de biodiversidade.

A celebração da data começou nos Estados Unidos em 1970, bem antes do reconhecimento oficial das Nações Unidas. Hoje, o Earth Day mobiliza milhões de pessoas ao redor do mundo.

O lema de 2026 Our Power, our Planet ou, em tradução livre Nosso Poder, Nosso Planeta, celebra o poder das pessoas e da mobilização comunitária na defesa ambiental. Saiba mais sobre a data e a mobilização mundial no site oficial.

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