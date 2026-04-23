Bodegón portenho: onde comer nos restaurantes mais tradicionais de Buenos Aires (O "La Pipeta" é um dos bodegones mais tradicionais com mais 60 anos em atividade (Foto: divulgação))

Você sabe o que é um bodegón portenho? Os chamados bodegones portenhos são mais do que restaurantes típicos são parte essencial da identidade cultural de Buenos Aires. Presentes em diferentes bairros da capital argentina, esses estabelecimentos traduzem, à mesa, a história de imigração europeia, o espírito comunitário e o prazer de comer sem pressa.

Mas, afinal, o que define um bodegón portenho?

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Tradicionalmente, os bodegones são casas simples, de ambiente familiar, com decoração que muitas vezes mistura bandeiras de clubes de futebol, fotos antigas e objetos carregados de memória afetiva. No cardápio, predominam pratos fartos e reconfortantes, com forte influência das cozinhas italiana e espanhola como massas artesanais, milanesas generosas, carnes grelhadas e receitas clássicas como tortilla de batatas e empanadas.

Mais do que a comida, o que diferencia um bodegón é o ritual social. São espaços de encontro, onde amigos e famílias se reúnem para compartilhar refeições longas, conversas animadas e uma sensação de pertencimento tipicamente portenha. Não por acaso, o próprio governo local reconhece esses estabelecimentos como símbolos culturais da cidade.

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Dos clássicos aos neo bodegones: tradição em transformação

Nos últimos anos, essa tradição ganhou novos contornos. Surgiram os chamados neo bodegones, que mantêm a essência da cozinha caseira, mas incorporam técnicas contemporâneas, apresentação mais refinada e uma estética atualizada.

Nessas versões modernas, receitas icônicas são reinterpretadas a milanesa ganha cortes nobres, as massas aparecem com ingredientes mais elaborados e os assados são preparados com técnicas de cocção lenta. O resultado é uma experiência que equilibra memória afetiva e inovação gastronômica.

Hoje, caminhar por Buenos Aires é perceber como essas duas vertentes convivem lado a lado: de um lado, casas centenárias que resistem ao tempo; de outro, propostas autorais que reinventam o conceito sem perder suas raízes.

6 bodegones para incluir no roteiro em Buenos Aires

Para quem planeja uma viagem à capital argentina, conhecer um bodegón portenho clássico ou contemporâneo é quase obrigatório. A seguir, seis endereços que ajudam a entender essa tradição na prática:

Clássicos imperdíveis

Los Bohemios (Villa Crespo)

Um verdadeiro templo da cultura local, onde gastronomia e futebol se encontram. Pratos como vazio com batatas, ravióli de ossobuco e milanesa napolitana são destaques em um ambiente que respira paixão argentina.

Um verdadeiro templo da cultura local, onde gastronomia e futebol se encontram. Pratos como vazio com batatas, ravióli de ossobuco e milanesa napolitana são destaques em um ambiente que respira paixão argentina. El Puentecito (Barracas)

Com origens que remontam ao século XVIII, o local já foi pulperia e armazém antes de se tornar restaurante. Hoje, preserva receitas tradicionais como paella, locro e tortillas em um cenário histórico.

Com origens que remontam ao século XVIII, o local já foi pulperia e armazém antes de se tornar restaurante. Hoje, preserva receitas tradicionais como paella, locro e tortillas em um cenário histórico. La Pipeta (Microcentro)

Instalado em um subsolo há mais de 60 anos, é um símbolo da resistência dos bodegones clássicos. Famoso pelo bife de chorizo, massas e pratos para compartilhar, mantém uma proposta honesta e fiel às origens.

Novas interpretações

El Preferido de Palermo (Palermo Soho)

Um dos nomes mais reconhecidos da cena atual, combina estética vintage com alta gastronomia. Premiado pelo Guia Michelin, revisita clássicos com sofisticação e identidade.

Hierro Bodegón Argentino (Palermo)

Representa a evolução contemporânea do conceito, com técnicas modernas aplicadas a receitas tradicionais. O ambiente e o menu dialogam com o presente sem romper com o passado.

Representa a evolução contemporânea do conceito, com técnicas modernas aplicadas a receitas tradicionais. O ambiente e o menu dialogam com o presente sem romper com o passado. Puchero (Villa Luro)

Focado na experiência coletiva, aposta em mesas compartilhadas, pratos generosos e uma atmosfera que resgata o espírito original dos bodegones, com um toque atual.

Respeitando a tradição os novos bodegónes criam ambientes mais contemporâneos (Foto: divulgação “Puchero”)

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Por que incluir um bodegón portenho no seu roteiro?

Visitar um bodegón em Buenos Aires vai além da gastronomia: é uma imersão cultural. Seja em uma casa centenária ou em uma releitura contemporânea, esses espaços revelam como tradição e inovação convivem na capital argentina sempre com boa comida, porções generosas e histórias à mesa.

Para o viajante brasileiro, é a oportunidade de experimentar a cidade como um local, entendendo seus hábitos, sabores e, principalmente, sua forma única de celebrar a vida em torno da mesa.

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