Com 3,5ºC, Monte Verde (MG) registra a menor temperatura do Brasil (Amanhecer em Monte Verde nesta terça-feira, quando o destino teve o seu recorde de frio em 2026 (Foto: Divulgação/Nelson Pacheco))

Finalista da categoria Melhor Destino de Inverno do Brasil na primeira edição do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro, que terá os seus vencedores conhecidos em cerimônia nesta quinta-feira (23), no Wish Foz do Iguaçu Resort, Monte Verde (MG) registrou nesta terça, feriado de Tiradentes, a menor temperatura do Brasil, com 3,5ºC, que também é o seu recorde de frio neste ano. A informação foi confirmada por Nelson Pacheco, conhecido como Senhor do Tempo na localidade do Sul de Minas, onde realiza medições meteorológicas há mais de 25 anos, e pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

Segundo o Inmet, o tradicional destino do Sul de Minas, situado a apenas 160km de São Paulo, foi o local mais frio do país pela quarta vez neste mês. Anteriormente, também contou com essa condição em 4, 13 e 14 de abril. Nestes últimos dois dias, a mínima aferida pelo órgão na localidade foi de 8,5ºC, depois de ter marcado 12,2ºC na primeira destas datas. Em março, Monte Verde já havia sido o lugar mais gelado do território brasileiro em 13 oportunidades, nos dias 2, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 30 e 31, período no qual as menores temperaturas no distrito de Camanducaia variaram de 8,6ºC a 12,9ºC.

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Consolidado como um lugar reconhecido por receber muito bem os visitantes, Monte Verde foi eleito o segundo destino mais acolhedor do país em 2026 na 14ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual da Booking baseada nas avaliações de usuários desta plataforma de reservas de hotéis, aluguéis de temporada, voos e outros serviços de turismo. Camanducaia, onde fica localizado o charmoso vilarejo do Sul de Minas, acabou sendo listado como o vice-campeão desta categoria da premiação, mas quem, de fato, fez o município a ostentar essa posição no ranking, no qual só ficou atrás de Pirenópolis (GO), foi o distrito mineiro.

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O prêmio leva em conta a proporção de acomodações premiadas em cada destino, com base em mais de 370 milhões de avaliações verificadas de viajantes de todo o mundo, reforçando como o atendimento e a recepção calorosa impactam positivamente a experiência dos visitantes em todo o país.

Monte Verde ficou em terceiro lugar na edição de 2023 da premiação e se sagrou campeão em 2022, quando também foi eleito o 6º lugar mais acolhedor do mundo e figurou como único destino brasileiro no top 10 mundial do Traveller Review Awards. Antes disso, ainda se posicionou entre as dez localidades turísticas votadas como as mais hospitaleiras do planeta em 2020, quando conquistou a nona posição deste prêmio da Booking.

Onde se hospedar e curtir a menor temperatura do Brasil

Kuriuwa Hotel: Sua localização, no alto da Serra da Mantiqueira, oferece uma linda vista da paisagem assim que se estaciona o carro. O hotel é exclusivo para casais que curtem chalés privativos erguidos entre as árvores no alto da montanha. Com belas matas de araucárias preservadas, ele oferece 17 acomodações e uma sede com estrutura completa e vista privilegiada para a serra. Elas são compostas por amplos e aconchegantes espaços, que variam de 65m2 a 130m2, decoração charmosa e detalhes cuidadosos para que os hóspedes se sintam em casa. Algumas dispõem também de grandes varandas com lareira externa, piscina e sauna privativas e chaise longue dupla para o casal se acomodar confortavelmente, enquanto admira o visual serrano ou contemplando um inesquecível pôr do sol.

Mirante da Colyna : hotel boutique chama a atenção pela elegância de sua arquitetura que privilegia a vista para as montanhas, incluindo pontos turísticos como a Pedra Redonda, Chapéu de Bispo, Pedra Partida e Pico do Selado ao horizonte. Cercados por belos jardins floridos e paisagismo primoroso, os chalés distribuídos pela propriedade oferecem privacidade total aos hóspedes, além de espaço interno generoso e o charme das cabanas de montanha. Todos com lareira, calefação e hidromassagem entre os itens de conforto.

Pousada Maple Monte Verde: Localizada a apenas 7 minutos de distância do portal do distrito, a hospedagem está rodeada apenas por uma cadeia de montanhas, o que assegura privacidade e bem-estar em um ambiente reservado e com forte conexão com a natureza. A pousada tem suítes grandes e aconchegantes, que possuem comodidades como piso aquecido, lareira e banheiras de hidromassagem. Para feriado de 1º de maio, está disponibilizando 30% de desconto no valor do terceiro dia de estadia para hóspedes que reservarem pelo menos três diárias.

Cacau Beer Spa: Outra ótima opção para quem busca relaxamento pleno, o estabelecimento tem a proposta de ser um spa para os pés e no local é possível escolher entre famosas atrações gastronômicas usadas nas terapias. Especialmente para o período o próximo feriado, a casa oferecerá a experiência sensorial da imersão nas banheiras na qual os clientes recebem massagem nos pés enquanto tomam um bom vinho português e saboreiam queijos, nozes e damascos.

Pousada Bramasole: Opção de hospedagem com bom custo-benefício em Monte Verde, o estabelecimento conta com lareira e frigobar em todas as suas acomodações, sendo que os seus chalés possuem banheiras de hidromassagem e varanda. A pousada oferece espaço pet friendly, é cercada por bela área verde e, de 29 de abril a 4 de maio, disponibilizará 20% de desconto nas diárias para aposentados.

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O que fazer em Monte Verde

Restaurante Mamma Mia Monte Verde: Com culinária tipicamente italiana, o estabelecimento oferece música ao vivo e um ambiente acolhedor, no qual os clientes podem escolher entre pizzas e pratos variados de risotos, massas, carnes e até bacalhau em seu cardápio. O restaurante possui espaços interno e externo, além de uma área pet friendly para quem quiser visitar o local com seu bichinho de estimação.

Patinação no Gelo: Com 200 metros quadrados e capacidade de receber até 50 pessoas patinando ao mesmo tempo, a pista da atração é uma boa alternativa para as famílias se divertirem durante o período dos próximos feriados. O estabelecimento oferece monitores e andadores reguláveis para garantir maior segurança às crianças menores, mas a casa lembra que a idade mínima para patinar é de cinco anos. Com ingressos a R$ 100 por 30 minutos de diversão no gelo.

Passeios pela Companhia 4×4: A agência oferece diferentes tipos de passeios, como o feito a bordo de um trenzinho, ideal para toda a família. Já para quem busca um roteiro completo por todo o distrito, o City Tour, realizado em veículos de tração 4×4, é a escolha ideal. Além de incluir no seu trajeto os principais pontos turísticos do vilarejo, leva os participantes até a Pedra Redonda, atrativo imperdível da natureza local, onde a chegada até o seu topo, a 1.990 metros de altitude, proporciona uma deslumbrante vista de 360º das montanhas da Serra da Mantiqueira. Já para os mais aventureiros, a empresa indica a Travessia dos Picos, cujo percurso é de cerca de 6km e passa por Chapéu do Bispo, Platô e Pico do Meio.

Spa Lavandas na Varanda: Outra boa opção para quem busca recarregar as energias nos próximos feriados, o estabelecimento convida os turistas a participarem de uma experiência sensorial por meio de procedimentos com óleos essenciais e pedras quentes; aromaterapia personalizada com sinergias para relaxamento profundo; escalda-pés com ervas, flores e especiarias quentes; massagem com técnicas relaxantes e terapêuticas; momentos de contemplação e silêncio na natureza e acolhimento com chá aromático de cacau.

Petiscaria The Tudo um Porco: Especializado em pratos com carnes suínas, o estabelecimento localizado na avenida Monte Verde, 653, é mais uma opção gastronômica interessante para o período dos dois próximos feriados no distrito. O grande destaque do seu cardápio é o Joelho de Porco, preparado com um processo minucioso e lento para garantir crocância externa e a carne extremamente macia e suculenta que se solta dos ossos. O menu da casa também traz petiscos especiais, como os bolinhos de vaca atolada e de costela com pimenta biquinho, a coxinha de pernil com couve e o pastel de angu com pernil e requeijão.

Sítio Teko Porã: Localizado em um belo espaço da natureza local, com vista para as montanhas e cercado por lavandas que perfumam o ambiente, o estabelecimento oferece experiências gastronômicas que incluem essa planta em suas receitas. O menu autoral criado pelo chef Elder Mani valoriza ingredientes da Mantiqueira, sendo que os visitantes também podem conhecer o lavandário e a loja de produtos artesanais do sítio, que inclui itens como doce de leite com lavanda, goiabada com coco e bolo negro. Para preservar o caráter intimista e a qualidade da experiência, o atendimento é realizado somente com reserva antecipada.

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