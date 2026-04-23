Da origem familiar ao debate sobre escala 6×1: os bastidores do Grupo Tauá em destaque no Uai Turismo - (crédito: Uai Turismo)

Da origem familiar ao debate sobre escala 6×1: os bastidores do Grupo Tauá em destaque no Uai Turismo (Lizete Ribeiro - CEO do Grupo Tauá, é a convidada deste episódio do Podcast Uai Turismo (Foto: Uai Turismo))

A trajetória de um dos grupos hoteleiros mais tradicionais de Minas Gerais, os planos de expansão pelo Brasil e os desafios atuais da hotelaria, como a escala de trabalho 6×1, foram alguns dos temas abordados no novo episódio do podcast Uai Turismo. Na entrevista, conduzida pela editora do Uai Turismo Isabella Ricci, a CEO Lizete Ribeiro compartilha sua experiência à frente da empresa e analisa o momento do setor.

Esta temporada do Podcast Uai Turismo tem o Oferecimento da Booking.com, que além ser uma das maiores plataformas de reservas de viagens do mundo apresenta regularmente as tendências do setor no Brasil e no mundo.

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Com formação em Administração pela UFMG e MBA pela Fundação Dom Cabral, Lizete cresceu dentro do negócio familiar, fundado pelos pais na década de 1980. O que começou como um pequeno hotel fazenda em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, evoluiu ao longo das décadas para uma operação de grande porte, com resorts estruturados e foco na criação de destinos completos. Segundo a executiva, essa transformação passa pela ampliação da oferta de lazer, eventos e serviços, consolidando o conceito de que o hóspede encontra tudo em um só lugar.

Durante a conversa, ela relembra a expansão do grupo para outros estados, como São Paulo e Goiás, sempre priorizando localizações próximas a grandes centros urbanos. A estratégia, de acordo com Lizete, está ligada à facilidade logística e à demanda por turismo de curta duração. A entrevista também detalha a chegada a um novo destino no Nordeste, fruto de estudos de mercado e da busca por uma região com potencial de crescimento e estrutura adequada.

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Outro ponto central do episódio é a gestão de pessoas. Lizete destaca que a formação de profissionais dentro da própria empresa é uma prática consolidada, com incentivo ao primeiro emprego e à valorização de colaboradores que constroem carreira ao longo dos anos. Ela cita exemplos de crescimento interno e reforça o papel da hotelaria como geradora de oportunidades.

O debate sobre a escala de trabalho 6×1 e a possibilidade de adoção do modelo 5×2 também ganha espaço na entrevista. A executiva afirma ser favorável à mudança, mas ressalta os impactos operacionais e financeiros para o setor. Entre as alternativas discutidas estão a realização de projetos piloto, ajustes de processos e a busca por soluções que equilibrem a sustentabilidade do negócio com a qualidade de vida dos trabalhadores.

A conversa ainda aborda o cenário do turismo no Brasil, considerado um momento favorável para o mercado interno, além dos planos de crescimento da empresa, que incluem novos empreendimentos e a ampliação da atuação na administração hoteleira.

Quer conhecer em detalhes essa trajetória, entender os desafios da hotelaria e saber mais sobre os próximos passos do setor? Assista à entrevista completa no canal do YouTube do Portal Uai no link acima.

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