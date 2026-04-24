Suíça aposta no luxo silencioso e redefine viagens de alto padrão (Lake Zurich, Pre-Alpine Express (Foto: Florian Lotter))

Durante muito tempo, o turismo de luxo esteve associado ao excesso: grandes estruturas, ostentação e experiências que, muitas vezes, pareciam mais sobre aparência do que sobre vivência. Mas esse cenário está mudando e poucos destinos traduzem tão bem essa transformação quanto a Suíça. O luxo silencioso (ou quiet luxury) já é um movimento real. Silencioso, porém consistente, o país vem consolidando um novo conceito de sofisticação. Um luxo que não precisa ser exibido, mas sentido. Que valoriza o espaço, o tempo e, sobretudo, a conexão com a natureza.

O luxo silencioso que desacelera

A principal força da Suíça talvez esteja justamente naquilo que não se impõe. Em um mundo acelerado, a possibilidade de desacelerar virou um ativo raro e altamente desejado. É nesse contexto que surgem projetos como o Grand Hotel Belvedere, reaberto em 2025 no vilarejo de Wengen, onde carros não circulam. Cercado pelos Alpes da região de Jungfrau, o hotel oferece algo cada vez mais escasso: silêncio absoluto.

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Mais do que um diferencial, essa proposta reflete uma mudança clara no comportamento do viajante de alto padrão, que passa a priorizar experiências mais íntimas, longe de multidões e com forte identidade local.

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Menos escala, mais identidade

Outra tendência que ganha força no país é a valorização de projetos menores e mais autorais. Em vez de grandes redes padronizadas, cresce o interesse por espaços que contam histórias.

É o caso do Chesa Marchetta, inaugurado em 2025 em um edifício do século XVI. Ali, hotel boutique, gastronomia e arte se misturam em uma proposta que traduz bem o novo luxo: personalizado, cultural e profundamente enraizado no território.

Ao mesmo tempo, ícones tradicionais também se reinventam. O Park Gstaad Hotel passa por uma transformação completa para reabrir sob gestão da Four Seasons, com foco em estadas prolongadas e uma experiência mais residencial outro reflexo direto das novas demandas do mercado.

Bem-estar como protagonista

Se antes o spa era um complemento, agora ele assume papel central. O turismo de bem-estar deixa de ser tendência para se tornar pilar da experiência. No cantão de Grisões, o Waldhaus Flims Wellness Resort & Spa deve reabrir em 2026 com um conceito ampliado, incluindo apartamentos com serviços, voltados para quem busca estadas mais longas, sem abrir mão do conforto.

Já o inédito Le Clay, previsto para o verão europeu de 2026, aposta no conceito de active lifestyle. Localizado na região vinícola de Lavaux, patrimônio mundial da UNESCO, o projeto combina movimento, natureza e arquitetura contemporânea com vistas privilegiadas para o Lago de Genebra.

Chegar também faz parte da experiência

Na Suíça, deslocar-se nunca foi apenas uma questão logística. E isso também ajuda a explicar o sucesso do destino. Projetos como o Schilthorn, que terá acesso otimizado a partir de 2026, e a nova torre panorâmica do Monte Titlis reforçam a ideia de que o trajeto é parte essencial da viagem. Este último, um projeto que combina arquitetura contemporânea com uma experiência imersiva em altitude, oferecendo vistas espetaculares dos Alpes centrais e criando um novo destaque para visitantes ao longo de todo o ano.

Nesse cenário, o Grand Train Tour of Switzerland segue como um dos grandes símbolos dessa integração. Ao conectar diferentes regiões em um único roteiro, ele transforma o deslocamento em uma experiência imersiva com paisagens que mudam radicalmente a cada estação.

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Um novo olhar sobre o turismo de luxo

Mais do que novos hotéis ou infraestrutura de ponta, o que a Suíça oferece hoje é uma leitura contemporânea do que significa viajar bem. Um luxo menos sobre acumular experiências e mais sobre vivê-las com profundidade. Menos sobre mostrar e mais sobre sentir. Talvez seja justamente por isso que, em tempos de excesso, o silêncio tenha se tornado o maior símbolo de sofisticação.

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