Vem comigo ali no fim do mundo? Descubra Ushuaia, na Argentina, em um roteiro de 3 dias - (crédito: Uai Turismo)

Vem comigo ali no fim do mundo? Descubra Ushuaia, na Argentina, em um roteiro de 3 dias ((Foto: @viajandocomhistoria))

A natureza é selvagem, grande parte intocada e resulta em uma combinação rara: as montanhas se encontram com o oceano. E o resultado? Um dos cenários mais impressionantes que eu já vi.

Eu fui conhecer a cidade do fim do mundo, a que está mais ao sul do planeta. O Ushuaia na Argentina foi além de todas as minhas expectativas e o único problema é que agora eu quero voltar no inverno, no verão e na primavera. A região se transforma a cada estação. Sem dúvida, a natureza é a grande protagonista, e foi a sua imensidão e imponência que me conquistaram já na saída do aeroporto, que a propósito é um charme, com muita madeira na construção.

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Foram 5 dias (3 dias completos) em uma viagem de aventura no outono com a natureza toda pintada de laranja. E são grandes as vantagens de viajar nesta época do ano. É baixa temporada, os preços são menores, os restaurantes não possuem muitas filas, as temperaturas não são extremas como no inverno, e a natureza é uma verdadeira pintura. A neve aparece no topo da cordilheira dos Andes deixando o cenário completamente mágico.

A alta temporada no Ushuaia é no verão entre os meses de dezembro a março quando os dias podem chegar a ter 17 horas de luz. Já no inverno, de junho a setembro o local é perfeito para quem gosta de atividades na neve, e andar de ski. Os cerros possuem boa infraestrutura, são perto dos hotéis e as estradas são ótimas.

A província de Tierra del Fuego onde está localizada o Ushuaia possui em torno de 100 mil habitantes, e é muito pitoresca. A região é também a porta de entrada para a Antártica, são 1000 km até a terra gelada. A gastronomia é muito particular porque é conectada com o clima frio. Cordeiro, merluza negra, vieiras, centolla são grandes destaques. Não deixe de experimentar.

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O centro é puro charme, muitas lojinhas, e opções caso você precise alugar roupas adequadas para o frio. O turismo é de natureza, já que ela é a protagonista. A navegação é daqueles passeios clássicos e imperdíveis que nos leva para ver lobos marinhos, aves, todos em seu habitat natural. E no parque nacional da Tierra del Fuego são oferecidos treckings, passeios de barco pelos lagos, e outras experiências que ficam para sempre na nossa memória. Mas é bom lembrar que roupas e calçados adequados são fundamentais para este tipo de viagem.

Sobre a logística, eu parti do aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro até Buenos Aires. São em torno de 3h e meia de voo. A cidade é sempre excelente para combinar com Ushuaia. E aqui vai uma informação importante, se você quiser ficar alguns dias por lá, escolha o Aeroparque. Eu me hospedei no bairro de Palermo em Buenos Aires e levou em torno de 15 minutos até o Aeroparque. O aeroporto de Ezeiza é um pouco mais distante.

De Buenos Aires o voo até o Ushuaia leva 3 horas e meia. Abaixo você confere o meu roteiro completo nos 3 dias explorando o magnífico Ushuaia:

1º Dia

Transporte do Aeroporto e Receptivo Prestigio Operadores; Aluguel de Roupas Cumbre Rental; Almoço no Restaurante Ramos Generales Ushuaia; Passeio de Barco para ver os lobos marinhos e animais em seu habitat natural; Hospedagem e Jantar no Los Acebos Hotel

2º Dia

Parque Nacional Tierra del Fuego; Um passeio completo: Trekking, Tour, Almoço no Parque com Antatur Ushuaia; City Tour com Tolkeyen Latitude Ushuaia; Degustação de Vinho no QuelHue Wine Shop; Jantar no Restaurante Volver Ushuaia

3º Dia

Passeio Completo em um 4×4 com Best Tour Patagonia; Almoço na área rural no Restaurante El Rancho dela Jota; Trekking Noturno no Cerro Martial; Jantar no Cerro Martial no restaurante Refúgio Martial

O Ushuaia é daqueles lugares que parecem ter saído da tela de descanso do nosso computador, a natureza é arrebatadora e imponente, a gastronomia é divina, as pessoas são muito receptivas, as hospedagens são super caprichadas, e o melhor: você não precisa atravessar um oceano inteiro. É um destino perto do Brasil.

Se você ficou com vontade de colocar a cidade do fim do mundo na sua lista de desejos de viagem, agora é escolher qual a sua estação do ano preferida e partir para conhecer o Ushuaia. Boa leitura e até a próxima.

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