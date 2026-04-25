A liberdade que proclamamos e a realidade que vivemos (Imagem gerada por IA.)

Apesar de não ser historiador, como bom mineiro, fico analisando as ressonâncias dos movimentos sociais ocorridos em Minas Gerais nos séculos passados e seus significados e impactos na sociedade mineira e brasileira até hoje, quando já vivemos o século 21 e uma realidade bastante tecnológica e avançada. Aí é que me apego para esta reflexão de hoje.

Tiradentes, o homem, o mártir e a construção da narrativa

Esta semana relembramos, no dia 21 de abril, o movimento da Inconfidência Mineira, uma ousada tentativa da elite da época contra a opressão fiscal da coroa portuguesa.

É curioso perceber como, nesse contexto, um representante do povo, de origem humilde, o Alferes Tiradentes, se torna símbolo de liberdade. Um movimento que, ao mesmo tempo em que nasce carregado de interesses diversos, ganha, ao longo do tempo, uma narrativa que o eleva à condição de marco cívico da luta por emancipação.

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Reflito e percebo que, é justamente aí que reside uma inquietação necessária, será que era a liberdade, de fato, o objetivo comum entre todos os envolvidos, ou estaríamos diante de um movimento que, como tantos outros ao longo da história, combinava ideais legítimos com interesses particulares?

Essa reflexão não diminui a importância histórica da Inconfidência Mineira, pelo contrário, a engrandece ao colocá-la no campo real das relações humanas, onde idealismo e interesse frequentemente caminham lado a lado.

O que se construiu ao longo dos séculos foi uma simbologia potente, capaz de inspirar gerações, consolidando Tiradentes como mártir e a Inconfidência como um dos pilares da identidade cívica mineira.

De 1792 a 2026, evolução ou repetição de padrões?

Ao trazer esse olhar para os dias atuais, o paralelo se torna inevitável. Continuamos a viver em uma sociedade que produz seus símbolos, seus discursos e seus movimentos, muitas vezes revestidos de forte apelo coletivo, mas também atravessados por disputas de poder, narrativas concorrentes e interesses múltiplos.

Se antes o discurso girava em torno da liberdade frente à coroa, hoje ele se reorganiza em torno de outros eixos, desenvolvimento, justiça social, eficiência pública, representatividade, no entanto, permanece um elemento constante, a capacidade de transformar determinados personagens e movimentos em referências quase absolutas, por vezes descoladas da complexidade que os originou.

ESG ontem e hoje, consciência ampliada ou discurso sofisticado?

Se olharmos para 1792 sob uma lente contemporânea, é possível dizer que o perfil ESG daquele movimento era, no mínimo, limitado e assimétrico. Do ponto de vista social, a participação era restrita e pouco inclusiva, concentrada em uma elite letrada e economicamente favorecida, ainda distante das reais demandas da maioria da população.

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Na dimensão de governança, havia um esforço de articulação política, mas sem transparência ou mecanismos de participação coletiva. Já no campo ambiental, inexistia qualquer reflexão estruturada, o território era visto essencialmente como recurso a ser explorado, e não como patrimônio a ser equilibrado.

Em 2026, por outro lado, vivemos um tempo em que os conceitos de responsabilidade social, ambiental e de governança ganham centralidade nos discursos institucionais, políticos e corporativos. Há maior acesso à informação, maior capacidade de mobilização e uma pressão crescente por coerência entre discurso e prática.

Ainda assim, persiste uma zona de tensão, muitos dos movimentos contemporâneos que se colocam como defensores de causas amplas também convivem com interesses difusos, níveis distintos de entendimento e, por vezes, com a ausência de um horizonte claro sobre onde se pretende chegar. O comparativo entre os dois momentos revela menos uma ruptura e mais uma evolução incompleta.

A sociedade entre o protagonismo e a influência

Se antes a luta por liberdade se articulava de forma mais restrita e pouco inclusiva, hoje ela se apresenta mais plural e conectada, porém ainda sujeita a ruídos, simplificações e disputas de narrativa.

A população, que antes era coadjuvante, hoje ocupa papel mais ativo, embora muitas vezes influenciada por dinâmicas rápidas de informação que nem sempre aprofundam o entendimento das causas que abraçam.

Minas Gerais, com sua tradição política intensa, segue sendo um terreno fértil para essas dinâmicas. As cidades, grandes e pequenas, continuam sendo espaços de disputas acirradas, onde ideias são defendidas, alianças são construídas e, não raramente, a manutenção de espaços de poder se sobrepõe às reais necessidades da população.

Essa constatação, porém, não deve ser interpretada como um juízo de valor simplista, mas como um convite à maturidade coletiva, afinal, toda sociedade precisa de referências, de símbolos e de histórias que ajudem a construir sua identidade.

O desafio está em não permitir que essas narrativas se tornem instrumentos de distanciamento da realidade concreta. Se no passado a figura de Tiradentes foi ressignificada ao longo do tempo para representar valores universais, no presente cabe à sociedade olhar com mais atenção para os processos em curso.

Menos heróis, mais coerência

Mais do que buscar novos mártires ou repetir modelos históricos, talvez o momento peça algo mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais profundo como a valorização de práticas que efetivamente transformem a vida das pessoas, simples assim!

Afinal, a verdadeira medida de qualquer movimento, seja ele histórico ou contemporâneo, não está apenas na força de seu discurso ou na grandeza de seus símbolos, mas na capacidade de gerar impactos reais, duradouros e perceptíveis no cotidiano da população.

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Entre o passado e o presente, permanece uma lição que atravessa os séculos, a construção de uma sociedade mais justa não depende apenas de ideias ousadas ou de personagens emblemáticos, mas de um compromisso contínuo com a realidade, com o coletivo e com a coerência entre o que se defende e o que se pratica.

E talvez seja justamente nesse ponto que a reflexão sobre a Inconfidência Mineira segue mais atual do que nunca.

Já pararam para pensar nisso?

Até a próxima.

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