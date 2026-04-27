Serra Negra se prepara para a temporada de frio no interior paulista ((Foto: Gerson Cordeiro | Videograph))

Com a chegada do outono, Serra Negra já começa a registrar temperaturas mais amenas e um movimento crescente de turistas em busca do clima típico de serra. Tradicional destino do Circuito das Águas Paulista, a cidade entra em sua principal temporada do ano, especialmente na próxima estação, o inverno, quando o frio, a gastronomia e a agenda cultural se tornam os grandes atrativos.

Entre junho e agosto, o município vive sua alta temporada, impulsionada principalmente pelo Festival de Inverno Serra Negra in Concert, que está programado para acontecer de 19 de junho a 26 de julho e movimenta o centro com shows, apresentações e atividades ao ar livre. O período atrai visitantes que buscam uma programação mais intensa e o clima característico do inverno, com ruas cheias e atmosfera vibrante.

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Por outro lado, há quem prefira aproveitar o destino de forma mais tranquila. Para isso, entre abril e junho já é possível sentir a queda nas temperaturas e desfrutar do clima mais fresco, mas com menor fluxo de visitantes. A época permite explorar a cidade com mais calma, aproveitar restaurantes e passeios sem grandes aglomerações e vivenciar o destino em um ritmo mais desacelerado.

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Destino versátil para diferentes momentos

Essa dualidade faz de Serra Negra um destino versátil durante a temporada de frio. E, independentemente da escolha dos viajantes, o cenário é o mesmo: temperaturas agradáveis, céu mais limpo e condições ideais para explorar atrações como o teleférico, os mirantes e as tradicionais fontes de águas minerais, além do forte apelo gastronômico da cidade, com restaurantes especializados em massas, fondues e cafés.

Para quem planeja a viagem, a localização da hospedagem pode fazer diferença na experiência. Nesse contexto, o Serra Negra Palace Hotel se destaca por estar situado no coração da cidade, a poucos passos dos principais atrativos turísticos, gastronômicos e comerciais.

O hotel tem acesso facilitado à Praça João Zelante, onde está instalada a Fontana di Trevi, uma das atrações mais recentes e visitadas do destino. Um dos diferenciais do empreendimento é justamente a vista privilegiada da atração, que pode ser apreciada diretamente do restaurante e do lounge do terceiro andar, proporcionando uma experiência exclusiva aos hóspedes sem a necessidade de deslocamento. Além disso, a proximidade com o centro também coloca o visitante ao lado da Fonte dos Italianos, além de bares, lojas e restaurantes, facilitando a descoberta do centrinho da cidade a pé.

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Planejamento faz a diferença ao visitar Serra Negra

Com a temporada de outono/inverno já em curso e a expectativa de aumento no fluxo de visitantes nas próximas semanas, o planejamento antecipado pode garantir melhores condições de hospedagem e uma experiência mais alinhada ao perfil do viajante.

Seja para aproveitar o clima mais tranquilo do início da estação ou para vivenciar a movimentação típica da alta temporada, Serra Negra reafirma seu lugar como um dos principais destinos de inverno do estado de São Paulo, combinando tradição, estrutura turística e novas atrações em um cenário de serra acessível e convidativo.

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