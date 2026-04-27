50 anos de go-go music: você provavelmente nunca ouviu, mas vai querer sentir - (crédito: Uai Turismo)

50 anos de go-go music: você provavelmente nunca ouviu, mas vai querer sentir ((Foto: divulgação))

Washington, DC é conhecida no mundo todo como o centro político dos Estados Unidos. Mas, longe dos monumentos e das decisões de governo, existe uma outra cidade pulsando com som próprio, ritmo contínuo e uma identidade cultural que passa, muitas vezes, despercebida por quem visita.

Em 2026, esse lado menos óbvio ganha ainda mais destaque: o go-go, estilo musical oficial da cidade, completa 50 anos e se apresenta como uma das formas mais autênticas de vivenciar Washington.

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Nascido nos anos 1970, o go-go é guiado pela percussão e por uma característica que o torna único: a continuidade. As músicas não terminam elas se transformam. Uma faixa se mistura à outra, conduzida por baterias, congas e um groove constante conhecido como the pocket, mantendo o público em movimento do começo ao fim.

Mais do que um gênero musical, trata-se de uma experiência coletiva. No palco, os artistas interagem diretamente com a plateia, que responde, criando uma energia que cresce em tempo real.

Essa identidade também se reflete na construção do som. O go-go reúne influências da percussão afro-caribenha, do funk, soul, R&B e do gospel afro-americano, resultando em uma base rítmica complexa e, ao mesmo tempo, acessível.

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O movimento começou a ganhar forma com Chuck Brown, conhecido como o Padrinho do Go-Go, cuja faixa Bustin Loose se tornou um marco. Bandas como Rare Essence ajudaram a consolidar o gênero como a assinatura sonora da cidade, enquanto grupos como Backyard Band e TOB (Top of the Bottom) seguem mantendo essa tradição viva.

O nome go-go remete à ideia de movimento contínuo e dança uma tradução direta da energia do gênero e também dialoga com os clubes de dança populares na França no século 20. Apesar de momentos pontuais fora dos Estados Unidos, o estilo sempre manteve uma identidade profundamente local, moldada por apresentações de bairro e pelas comunidades que o sustentam até hoje.

Onde vivenciar o go-go

Para os visitantes, uma das formas mais acessíveis de entrar no universo do go-go é o Go-Go Museum & Cafe, em Anacostia, inaugurado em fevereiro de 2025. Projetado como um espaço cultural e de convivência, ele oferece uma introdução clara ao gênero sem perder sua energia.

No interior, uma linha do tempo interativa conduz o visitante pela evolução do go-go desde as primeiras apresentações de Chuck Brown até sua influência no hip-hop e na música pop contemporânea. As exposições destacam a contribuição de mulheres na cena musical, incluem um mural virtual de grafite e contam com um estúdio de gravação no local, onde novos artistas podem produzir suas músicas.

A experiência vai além das exposições. O café, comandado pela chef Angie Rose, serve pequenos pratos e coquetéis inspirados na diáspora africana, refletindo a própria trajetória cultural do go-go. Criada em uma família negra e mexicana, ela combina influências do sul dos Estados Unidos e da América Latina, em sintonia com a identidade plural do gênero além de liderar um programa de mentoria para talentos locais.

Ao longo da semana, o espaço ganha vida com bandas de go-go ao vivo, DJs e apresentações no Secret Garden, criando uma atmosfera que se aproxima mais de um encontro de bairro do que de uma visita tradicional a um museu.

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O go-go também ocupa espaço em alguns dos principais eventos culturais da cidade. No DC JazzFest, a Chuck Brown Band se apresenta no domingo, 6 de setembro, levando adiante o legado do criador do gênero com uma leitura contemporânea.

Quem quiser vivenciar o estilo ao vivo também encontra apresentações em casas como o Howard Theatre, o 9:30 Club e o The Anthem, além de eventos comunitários menores que mantêm a música conectada às suas origens.

Um som que define a cidade

Cinquenta anos após seu surgimento, o go-go continua fazendo parte do ritmo cotidiano de Washington. Ele está presente em festas de rua, parques, casas de show e eventos culturais, conectando gerações por meio de um som compartilhado.

Para os visitantes, descobrir o go-go revela algo inesperado: uma forma de experimentar Washington, DC não apenas como uma capital, mas como um lugar com voz própria, batida própria e uma cultura que se entende melhor quando vivida de dentro.

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