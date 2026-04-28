Buscas por passagens de ônibus superam em 5 vezes as de avião ((Foto: Oleksandr Filon / iStock))

Em contraste ao aumento no custo do transporte aéreo, o rodoviário cresce no ambiente digital ao movimentar quase 1 milhão de buscas mensais por passagens de ônibus no Google Brasil. Esse dado, divulgado em um estudo recente, indica os impactos dos diferenciais competitivos do setor, como economia, abrangência de rotas e previsibilidade.

O levantamento foi realizado pela Plataforma 10, plataforma de venda de passagens de ônibus online, com o objetivo de analisar a popularidade e o perfil de interesse entre os modais rodoviário e aéreo no Brasil. A pesquisa considerou a volumetria de buscas e o perfil demográfico dos usuários, com base em dados coletados pelo Google Brasil, no período de abril de 2025 a março de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além de evidenciar a preferência pelo transporte rodoviário, o estudo também destaca que as consultas são feitas, em sua maioria, por pessoas com idades de 45 a 54 anos. Esse movimento demonstra que os ambientes virtuais e seus recursos de praticidade não são utilizados apenas pelo público jovem. O acesso se popularizou em diferentes faixas etárias.

Passagens de ônibus atraem quase 1 milhão de buscas mensais

Na análise comparativa das métricas iniciais, o interesse dos usuários aponta para uma distância expressiva entre o volume de consultas do transporte rodoviário e do aéreo. A média mensal de pesquisas sobre passagens de ônibus registrada foi de 906 mil, quantia 426% maior que as buscas por avião, que marcou 172 mil de média por mês.

LEIA TAMBÉM: Com 3,5ºC, Monte Verde (MG) registra a menor temperatura do Brasil

A distância entre as intenções de buscas se assemelha com a do mundo real quando se observa a extensão das malhas, pois as rodovias são o principal meio de locomoção no Brasil. As de âmbito federal, por exemplo, somam 75,8 mil km de extensão, segundo o Ministério dos Transportes. Além delas, ainda há as estaduais, gerenciadas individualmente.

Por mais que existam esforços para trazer equilíbrio logístico, como a ampliação da malha aérea em 6%, anunciada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o transporte rodoviário continua na liderança. Até porque o contexto econômico impacta na alta do querosene de aviação (QAV), que aumenta os custos gerais e reflete no valor da passagem.

Em contrapartida, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) consolidou recentemente o novo marco regulatório que traz benefícios aos passageiros. Entre os mais significativos, estão a digitalização dos processos, a fiscalização em tempo real da agência e a abertura de concorrência, que possibilita mais rotas e passagens baratas.

Viajantes de ônibus: onde estão e quem são?

Apesar de liderarem em absoluto a lista das cidades com maior volume de pesquisas, existe uma diferença significativa entre o primeiro e o segundo lugar. A média mensal de 43 mil buscas no Rio de Janeiro, em comparação com as 17 mil de São Paulo, sugere que as atrações turísticas cariocas pesam na escolha do destino para onde viajar.

Rio-São Paulo

A proximidade das duas capitais e a diversidade de empresas que atendem a ponte Rio-São Paulo justificam o seu destaque no ranking nacional. A colaboração dos estados foi até mesmo celebrada pelo Ministério do Turismo, quando as reconheceu como hubs do crescimento do turismo internacional. Pela via rodoviária, diferentes atrações convergem.

Maturidade e confiança

Com o levantamento, ficou evidente a presença em maioria absoluta da população de 45 a 54 anos. No total, essa parcela representou 56,2% de interesse nas buscas rodoviárias. Os motivos que ajudam a explicar o fenômeno parecem ser associados ao custo-benefício. Afinal, a pesquisa online permite comparar preços e rotas sem ir até o terminal rodoviário.

LEIA TAMBÉM: Bodegón portenho: onde comer nos restaurantes mais tradicionais de Buenos Aires

Mais do que levantar os custos da viagem de ônibus interestadual ou intermunicipal, pode-se garantir assentos tanto de ida quanto de volta pela internet. Algumas empresas, inclusive, cobram a taxa de embarque no guichê virtual, o que economiza tempo. Com a vigência do novo marco regulatório da ANTT, essas transações ficam ainda mais seguras.

Perfil do viajante: por que as passagens de ônibus lideram o interesse?

O crescimento exponencial de interesse no transporte coletivo rodoviário inevitavelmente se relaciona com um contexto econômico que exige dos brasileiros melhor planejamento de gastos. Alguns benefícios que podem levar os usuários a pesquisar sobre o custo das passagens são:

Reembolso do valor dos bilhetes, em caso de atraso superior a 3 horas, quando o passageiro optar por não continuar a viagem, por exemplo;

Flexibilidade no transporte de bagagem, item importante sobretudo em viagens de longa duração ou estadia. Malas com até 30 quilos podem ser armazenadas no bagageiro, além da bagagem de mão, que não deve exceder 5 quilos;

Gratuidade para transporte de crianças de até 6 anos, desde que elas não ocupem assentos e viajem no colo dos adultos responsáveis. Em viagens de avião, por sua vez, crianças de 2 anos já precisam pagar um assento próprio.

Considerando que existam homens e mulheres, chefes de famílias, na faixa etária de 45 a 54 anos, esses diferenciais do transporte coletivo rodoviário apresentam vantagem competitiva.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo