Gestão hoteleira: a implementação do check-in digital sob a ótica do Gerenciamento de Projetos - (crédito: Uai Turismo)

Gestão hoteleira: a implementação do check-in digital sob a ótica do Gerenciamento de Projetos (Check-in 100% Digital: O que muda na sua próxima hospedagem (Foto: IA))

Sabe aquele formulário em papel que você preenche ao chegar ao hotel ou pousada? A partir de 20 de abril, todos os meios de hospedagem no Brasil deverão substituí-lo pela Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital.

De acordo com o Ministério do Turismo, o uso do modelo eletrônico passa a ser obrigatório em todo o país e substitui o preenchimento de formulários em papel durante o check-in e tem como o objetivo agilizar o atendimento aos turistas e reduzir custos operacionais para os estabelecimentos do setor.

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Como funciona na prática? O processo começa com o registro da reserva pelo hotel. A partir daí, o hóspede acessa a plataforma oficial através de um link enviado pelo estabelecimento ou via QR Code para preencher seus dados com antecedência.

O hóspede se autentica usando sua conta oficial do governo (gov.br) ou um certificado digital. Uma vez logado, o sistema recupera automaticamente as reservas vinculadas ao seu CPF ou documento.

Ao chegar na recepção, a FNRH Digital já está pronta. A equipe realiza apenas uma conferência rápida e o hóspede recebe as chaves do quarto.

A lente do Gerenciamento de Projetos no Check-in Digital

A implementação da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital é um caso clássico de projeto de transformação digital que exige uma visão integrada entre tecnologia, processos e pessoas. Sob a lente do Gerenciamento de Projetos, essa transição não é apenas uma mudança de processo, mas a execução de um ciclo de vida que envolve múltiplos Domínios de Desempenho.

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Para que um projeto dessa natureza seja bem-sucedido, é necessário gerenciar os seguintes elementos fundamentais:

Gerenciamento do escopo

O escopo define o que faz e o que não faz parte do projeto. No check-in digital, isso inclui a integração do sistema do hotel com a base do governo, a criação dos pontos de acesso (QR Code/Links) e a conformidade com a LGPD. O principal desafio é evitar o “aumento de escopo”, focando no que é necessário para cumprir a obrigatoriedade legal e agilizar o atendimento.

O projeto deve estar 100% alinhado com a LGPD. A autenticação via conta gov.br é um requisito de segurança que precisa ser gerenciado como uma premissa, garantindo que apenas o próprio cidadão acesse e valide suas informações.

Gestão do cronograma

O cronograma é ditado pelo prazo legal de 20 de abril. O gerenciamento do tempo deve prever não apenas a data de entrega final, mas marcos intermediários, como: testes de integração entre os sistemas, treinamento da equipe de recepção, período de “operação assistida”.

Gerenciamento de recursos

Gerenciar tanto recursos físicos quanto humanos. É necessário ter profissionais de TI para a integração técnica e recepcionistas treinados para orientar o hóspede (stakeholder chave).

Gestão de partes interessadas e integração

O projeto envolve o setor público (Ministério do Turismo e Serpro) e a iniciativa privada (hotéis e pousadas) e turistas (hóspedes).

Como stakeholder final, o hóspede precisa de uma experiência fluida. Se o sistema for complexo, a adesão será baixa, impactando o sucesso do projeto. Portanto, a comunicação e a facilidade de uso para o hóspede são requisitos críticos de qualidade.

Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de incertezas é crítico. Riscos comuns incluem:

Tecnológicos: Interrupção no fluxo de dados entre os sistemas do hotel e do governo ou instabilidade da internet.

Humanos: Resistência de hóspedes que preferem o modelo tradicional ou não possuem conta no gov.br.

Segurança: Vazamento de dados sensíveis.

Para cada risco, o plano de projeto deve conter ações de mitigação e planos de contingência.

Entrega de valor

O propósito central do projeto é a Criação de Valor, que se manifesta quando a agilidade operacional do check-in digital atende ou supera as expectativas do hóspede. No contexto da FNRH Digital, o valor gerado é multidimensional:

Elementos Tangíveis: A redução quantificável de custos operacionais (eliminação do papel e armazenamento físico) e a eficiência no tempo de atendimento por hóspede, otimizando a capacidade produtiva da recepção.

Elementos Intangíveis: A melhoria na experiência do hóspede (usuário final), que percebe a modernização como um benefício de bem-estar, além do fortalecimento da reputação do hotel como um estabelecimento tecnologicamente avançado e ético.

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Impacto Social e Sustentabilidade: Ao substituir o papel pelo suporte digital, o projeto contribui para a sustentabilidade ambiental, alinhando a operação hoteleira a responsabilidades éticas e metas de impacto social positivo.

O sucesso vai muito além da tecnologia; o que realmente faz a diferença é a gestão estratégica do projeto. Ao cuidar de cada detalhe, a mudança ocorre de forma estruturada, garantindo que a inovação entregue um valor real e perceptível.

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