6 Viagens de trem deslumbrantes pelo Japão (SL Banetsu Monogatari no outono de Fukushima (Foto: Sakarin Sawasdinaka/Shutterstock.com))

A Terra do Sol Nascente segue na liderança entre os destinos no exterior mais desejados por viajantes brasileiros de alta renda, incluindo viagens de trem pelo Japão. Tal predileção encontra sentido em uma cultura que prima pela hospitalidade como traço natural, oferecendo estrutura de ponta, gastronomia excepcional, natureza exuberante e muitas atrações que conectam tradições milenares a tecnologias inovadoras.

Entre as tendências que influenciam as decisões de turistas mundo afora, ressurgem as experiências nostálgicas, valorizando a história e a tradição, buscando o resgate de raízes familiares e o glamour de tempos passados. Segundo pesquisa da Booking.com, a viagem de nostalgia é uma das tendências globais para 2026.

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Nesse contexto, as viagens de trem ganham protagonismo, deixando de ser apenas um meio para chegar ao destino e se tornando o atrativo principal. Conhecido por seu icônico trem-bala, que é tão veloz quanto confortável, o Japão também oferece viagens mais lentas, em trens sofisticados, com decoração clássica e cardápios elaborados.

Train Suite Shiki-shima

Um dos trens de luxo mais sofisticados do Japão, o Shiki Shima percorre quase metade do país em itinerários de vários dias. Com design contemporâneo e cabines elegantes, oferece suítes com grandes janelas panorâmicas, gastronomia refinada e espaços de convivência exclusivos. Seus interiores mesclam estética moderna com elementos tradicionais japoneses, como madeira clara, papel washi e detalhes artesanais. A impecável hospitalidade se apresenta logo no início da jornada, quando os passageiros usufruem de um lounge exclusivo na estação de Ueno, em Tóquio.

O que torna a viagem do Shiki Shima ainda mais especial é sua variedade de tours e pernoites fora do trem, como por exemplo, a possibilidade de interagir com a cultura dos povos originários Ainu, em Hokkaido, no norte do Japão.

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Seven Stars em Kyushu

Primeiro trem de luxo do Japão, o Seven Stars percorre a ilha de Kyushu em roteiros de vários dias, com pernoites a bordo, partindo de Fukuoka, cidade de fácil acesso a partir de Osaka. Suítes espaçosas com decoração clássica, em madeira, detalhes em latão e tecidos ricos, somadas ao atendimento personalizado, garantem a experiência intimista e sofisticada de um hotel boutique sobre trilhos.

Saborear a gastronomia regional enquanto se avista vulcões, campos e litoral é um dos prazeres a se desfrutar dentro da composição. Fora do trem, excursões incluem oficinas de artesanato e visitas a fornos cerâmicos típicos da região.

Twilight Express Mizukaze

Operando no oeste do Japão, conecta regiões como Kyoto, Osaka, Mar do Japão e Mar Interior de Seto. Inspirado na estética retrô, o Twilight Express Mizukaze apresenta interiores luxuosos e vagões panorâmicos que evocam o glamour clássico das viagens ferroviárias. O carro 7, por exemplo, é uma suíte com entrada, sala de estar e jantar, terraço privativo, quarto e banheiro equipado com banheira. A experiência combina alta gastronomia e paisagens costeiras impressionantes, sendo ideal para casais e viajantes que buscam romance e sofisticação.

GranClass (classe premium do trem-bala)

Disponível nas linhas do Shinkansen (trem-bala) em Tohoku, Hokkaido, Hokuriku e Joetsu, a GranClass é a categoria mais exclusiva dos trens-bala japoneses. O vagão conta com apenas 18 poltronas reclináveis de alto padrão, que somadas ao serviço personalizado de bordo e menu sazonal criam uma experiência comparável à classe executiva aérea. Ideal para viajantes exigentes, casais ou executivos que buscam conforto absoluto enquanto apreciam paisagens em alta velocidade. A decoração é contemporânea e minimalista, com tons neutros, iluminação suave e acabamento sofisticado que remete a lounges premium.

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Spacia X (Tobu Railway)

Ligando Tóquio à região de Nikko, o Spacia X redefine o conceito de trem expresso com interiores modernos e múltiplos tipos de assentos, incluindo lounges e cabines privadas. O design combina tradição – inspirada no artesanato do período Edo – e inovação, enquanto o trajeto revela templos históricos e paisagens montanhosas.

Um dos destaques é a suíte Cockpit, decorada à semelhança de um jato particular, uma verdadeira suíte em movimento. Localizada na parte frontal do vagão panorâmico, acomoda até sete passageiros. Outro destaque é o café a bordo, com ampla variedade de produtos exclusivos, incluindo cervejas artesanais e saquês de Tochigi, além de petiscos e doces feitos com ingredientes da região.

SL Banetsu Monogatari (trem a vapor C57)

Este trem a vapor histórico, com atmosfera vintage, revive a era de ouro das viagens ferroviárias. O Monogatari percorre a Linha Banetsu entre Niigata uma bela cidade às margens do Mar do Japão, conhecida por sua produção de arroz e saquê e Aizu-Wakamatsu, que possui forte herança samurai e também é famosa por sua tradição na produção de saquê.

Ao atravessar paisagens rurais, rios e montanhas, o trajeto oferece uma experiência cênica e emocionalmente rica do Japão tradicional, tornando-se popular entre famílias, entusiastas de trens e grupos de amigos.

Algumas experiências exclusivas no Japão requerem planejamento antecipado e entendimento dos sistemas de reserva. Nesses casos, recomenda-se consultar especialistas e agentes de viagem.

A JNTO – Organização Nacional de Turismo Japonês oferece consultoria gratuita para os interessados em viajar ao Japão: o Desk de Informações Turísticas da JNTO, localizado na Japan House São Paulo (Av. Paulista, 52), presta atendimento por ordem de chegada, aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

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