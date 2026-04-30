Passeios aquáticos em família: segurança infantil em foco ((Foto: divulgação Sea-Doo))

Os passeios ao ar livre ligados à água têm se consolidado como uma das principais escolhas das famílias brasileiras em momentos de lazer e viagem. Programas no mar, em represas, rios e áreas de turismo náutico vêm ganhando espaço entre pais e filhos que buscam não apenas descanso, mas também experiências compartilhadas, contato com a natureza e atividades que permitam vivenciar o destino de forma mais ativa, sempre com segurança, especialmente quando há crianças envolvidas.

Dentro desse contexto, passeios aquáticos em família ganham protagonismo ao longo de todo o ano. Atividades como roteiros guiados de moto aquática, realizados no mar ou em represas turísticas, têm atraído famílias interessadas em unir lazer, paisagens naturais e experiências compartilhadas, com a tranquilidade de contar com operadores estruturados e condução responsável.

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Estrutura e orientação profissional pesam na escolha do passeio

Para muitas famílias, a decisão vai além da diversão. A estrutura oferecida, a presença de guias ou instrutores capacitados e o cumprimento das normas de segurança se tornaram critérios determinantes na hora de escolher o passeio, sobretudo quando crianças participam da atividade. Esse comportamento tem impulsionado a busca por formatos assistidos, com briefing prévio, equipamentos adequados e acompanhamento durante todo o trajeto.

Nesse contexto, as EAMAs (Experiências Aquáticas Motoras Assistidas) surgem como uma alternativa cada vez mais buscada por famílias. O modelo oferece passeios acompanhados por profissionais capacitados, com rotas pré-definidas, orientações técnicas e foco total na condução responsável da atividade, um diferencial importante para quem deseja incluir crianças na experiência com tranquilidade.

Além da supervisão especializada, as EAMAs seguem protocolos que envolvem equipamentos adequados, limites de velocidade e avaliação das condições climáticas, tornando o passeio mais previsível e seguro para todos os participantes.

Cuidados essenciais com crianças em passeios aquáticos em família

A instrutora de Jet e Navegação e embaixadora da Sea-Doo, Ana Paula Paz, destaca que a segurança infantil deve ser o ponto de partida de qualquer passeio aquático em família: A base de um passeio seguro está na orientação correta e no uso adequado dos equipamentos. As crianças precisam utilizar coletes salva-vidas compatíveis com peso e idade, bem ajustados, e é fundamental respeitar critérios mínimos para o embarque, como ter, no mínimo, 7 anos completos e conseguir alcançar os pés na plataforma da moto aquática, garantindo estabilidade e segurança durante o passeio.

Segundo a especialista, alguns cuidados fazem toda a diferença na experiência:

Avaliar previamente as condições do mar, da represa ou do rio, escolhendo períodos mais calmos;

Manter velocidade moderada, priorizando o conforto dos passageiros, especialmente das crianças;

Garantir supervisão constante, com adultos atentos durante todo o passeio;

Optar por operadores que realizem briefing completo, expliquem regras de navegação e utilizem equipamentos em bom estado.

Quando esses cuidados são respeitados, o passeio de moto aquática deixa de ser apenas uma atividade sazonal e se transforma em um momento de conexão e memória afetiva para toda a família, afirma Ana Paula.

O crescimento dos passeios aquáticos em família revela uma mudança clara no comportamento do turista: há uma valorização cada vez maior de programas que combinem natureza, lazer e responsabilidade. Seja no mar ou em represas turísticas, experiências bem estruturadas tendem a ganhar espaço ao longo de todo o ano, atendendo famílias que buscam segurança, tranquilidade e vivências que vão além do óbvio.

Portfólio de qualidade impulsiona turismo aquático para diferentes perfis

A evolução dos passeios aquáticos no Brasil acompanha a ampliação do portfólio da Sea-Doo, que hoje oferece modelos para diferentes perfis de uso, do lazer dinâmico às viagens de longa duração. A linha GTI se destaca pelo equilíbrio entre desempenho, versatilidade e eficiência, com opções que atendem desde passeios tranquilos até atividades esportivas, enquanto os modelos GTX elevam o nível de conforto e tecnologia para trajetos mais longos, com foco em estabilidade e conveniência. Já a linha Spark Trixx aposta em uma proposta mais acessível e voltada à diversão, com design compacto e alta manobrabilidade. Com essa diversidade, a marca amplia o acesso à categoria e reforça o potencial de crescimento do turismo náutico no país.

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