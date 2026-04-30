Tour por BH dentro do game Magenta Arcade 2 ((Foto/ Reportagem: Leo Lima))

Durante a gamescom latam 2026, realizada no Distrito Anhembi, a reportagem encontrou os desenvolvedores mineiros João Brant e Lucas Mattos, do estúdio Long Hat House, de Belo Horizonte. A dupla apresentou como Magenta Arcade 2 transforma a capital mineira em um percurso jogável.

Criado a partir de referências do cotidiano, o game utiliza locais reais como base para suas fases. O trajeto começa na Serra do Curral, passa pela Praça da Bandeira e segue pela Avenida Afonso Pena até a Praça 7, onde o jogador enfrenta um dos chefes.

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A rota continua pela região da Pampulha, com elementos como aeroporto, lagoa e Mineirão, antes de avançar para o Barreiro. Segundo os desenvolvedores, a ideia não é reproduzir a cidade com precisão, mas criar identificação. São lugares que a gente conhece e quis trazer para o jogo, afirmaram.

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O projeto reflete uma mudança no processo criativo do estúdio, que passou a incorporar referências locais após seus primeiros trabalhos. Elementos urbanos, nomes de bairros e situações do dia a dia foram adaptados para a lógica do gameplay.

A proposta se conecta a uma discussão mais ampla presente no evento: o papel dos jogos na construção do interesse por destinos. Ao explorar virtualmente uma cidade, o jogador cria familiaridade com espaços e símbolos antes mesmo de visitá-los.

O jogo está disponível para android e IOS.

Confira o episódio com o estúdio Long Hat House para o Glitch Clube

Sobre a Gamescom Latam

Com mais de 210 publishers e participantes de 59 países, a gamescom latam também movimenta o turismo de eventos em São Paulo. Nesse contexto, viagens motivadas por experiências culturais e digitais ganham espaço, incluindo roteiros inspirados em games.

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