Por meio da cultura, entre maio e julho, o Brasil reafirma suas raízes e movimenta sua economia! - (crédito: Uai Turismo)

Por meio da cultura, entre maio e julho, o Brasil reafirma suas raízes e movimenta sua economia! (Foto gerada por IA)

Há um período no calendário brasileiro em que o país parece reencontrar, com mais intensidade, aquilo que tem de mais genuíno. Entre maio e julho, o Brasil deixa de apenas consumir cultura e passa, de fato, a vivê-la em sua forma mais orgânica.

Não se trata de grandes espetáculos pensados para o mercado, ainda que muitos deles já estejam plenamente inseridos nele, mas de manifestações que nascem da base, da memória, da repetição e da necessidade quase instintiva de manter viva uma identidade, que é coletiva.

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No Brasil inteiro, é nesse intervalo que ganham força os festivais culturais, as celebrações religiosas, os encontros comunitários e, sobretudo, as festas juninas, talvez a mais emblemática tradução da cultura popular brasileira em sua plenitude.

Em cidades grandes ou pequenos distritos, do interior de Minas Gerais ao Nordeste profundo, o que se vê é uma mobilização que vai muito além do entretenimento. Há ali uma engrenagem social que se ativa e que, ano após ano, reafirma práticas, saberes e modos de vida. O que chama atenção, no entanto, não é apenas a beleza estética dessas manifestações, mas a sua capacidade de resistir.

Em um tempo marcado pela velocidade da informação e pela superficialidade das relações, manter viva uma tradição exige mais do que boa vontade, exige insistência e talvez seja justamente essa insistência que transforma essas festas em atos de preservação cultural.

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Entre maio e julho, o Brasil se organiza em torno de agendas que, muitas vezes, não aparecem nos grandes circuitos midiáticos, mas que sustentam uma base cultural robusta e silenciosa. Festas de padroeiros, celebrações rurais, festivais de música regional, encontros gastronômicos e manifestações folclóricas passam a compor um mosaico que, somado, desenha um país profundamente diverso e, conectado por símbolos comuns.

Entretanto, há um aspecto que precisa ser observado com mais atenção, o impacto econômico dessas manifestações. Ao contrário do que muitos ainda insistem em acreditar, a cultura popular não é apenas um patrimônio simbólico, ela é também uma força econômica relevante e nesse período específico do ano, essa força se materializa de maneira muito concreta.

A economia informal, muitas vezes invisibilizada, encontra nessas agendas uma janela real de geração de renda. São costureiras que produzem figurinos de quadrilha, artesãos que comercializam suas peças, cozinheiras que transformam receitas tradicionais em fonte de sustento, músicos que garantem sua circulação e renda, além de toda uma cadeia de serviços que se organiza ao redor desses eventos.

Transporte, hospedagem, alimentação, produção técnica, montagem de estruturas, comunicação e comercialização de produtos locais passam a integrar uma dinâmica econômica que, embora pulverizada, é extremamente potente.

Talvez esteja aí um dos maiores equívocos na forma como ainda tratamos essas manifestações, subestimamos seu valor econômico enquanto exaltamos apenas seu valor simbólico.

Há, portanto, uma dupla responsabilidade quando falamos da manutenção dessas atividades.

A primeira é cultural, garantir que essas manifestações continuem existindo, sendo realizadas e transmitidas de geração em geração. A segunda é econômica, reconhecer que há trabalhadores, empreendedores e comunidades inteiras que dependem dessas agendas para gerar renda e sustentar seus territórios.

É aqui, nesse ponto que a reflexão se aprofunda. Se essas manifestações não forem mantidas, incentivadas e, sobretudo, organizadas dentro de uma lógica que valorize quem as realiza, corremos o risco de assistir, pouco a pouco, ao esvaziamento de uma parte significativa da nossa memória cultural e isso é desnecessário e doloroso!

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A cultura popular brasileira não desaparece de forma abrupta, ela vai se dissipando aos poucos, quando deixa de ser praticada, quando perde espaço, quando não encontra novas gerações dispostas ou incentivadas a dar continuidade ao que foi construído ao longo do tempo. Isso não acontece por falta de valor, mas, muitas vezes, por falta de reconhecimento e estrutura.

Por isso, mais do que celebrar essas agendas, é preciso compreendê-las como instrumentos estratégicos de desenvolvimento. Não apenas o desenvolvimento cultural, mas principalmente econômico e social.

Organizar calendários contínuos, fortalecer cadeias produtivas, promover capacitação e criar mecanismos de valorização financeira são caminhos possíveis e necessários. Entre maio e julho, o Brasil não apenas realiza festas, mas reafirma sua identidade, movimenta sua economia e, sobretudo, resiste.

Resiste ao esquecimento, à padronização e à perda de sentido. Cada bandeirinha erguida, cada fogueira acesa, cada acorde de sanfona tocado é, no fundo, um gesto coletivo de permanência.

E talvez seja justamente isso que precise ser dito com mais clareza, manter a cultura popular viva não é um ato opcional, é uma escolha que define quem somos e, principalmente, quem continuaremos sendo.

Para além do discurso, é preciso transformar essa compreensão em prática. Isso significa tirar a cultura popular do lugar de evento pontual e colocá-la no centro de estratégias permanentes de desenvolvimento territorial. Significa olhar para essas manifestações como ativos vivos, que precisam de planejamento, investimento e, sobretudo, respeito a quem as sustenta no dia a dia.

Quando bem organizadas, essas agendas, para além das celebrações, passam a ser plataformas consistentes de geração de renda, pertencimento e valorização do que é genuinamente nosso.

No fim das contas, entre maio e julho, o Brasil nos oferece muito mais do que um calendário festivo. O que nos chega, é um espelho, um retrato de quem fomos, de quem ainda somos e de quem corremos o risco de deixar de ser, caso percamos o vínculo com nossas próprias raízes.

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Preservar a cultura popular é, portanto, um ato de inteligência coletiva. É garantir que o futuro não seja construído sobre o esquecimento, mas sobre a continuidade de uma história que insiste, com força e beleza, em permanecer viva. Nossa juventude merece conhecer tudo isso!

E você, valoriza a cultura popular brasileira?

Até a próxima!

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