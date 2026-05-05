Pampulha Design Hotel sob novo modelo de gestão (Foto: Divulgação/Pampulha Design Hotel )

O Pampulha Design Hotel Belo Horizonte está situado na magnífica orla da lagoa da Pampulha, em meio aos inúmeros marcos do Conjunto Moderno da Pampulha inaugurado em 1943 em Belo Horizonte, projetado por Oscar Niemayer a convite de seu então prefeito Juscelino Kubitschek, complexo reconhecido pela UNESCO em 2016 como Patrimônio Cultural da Humanidade. O hotel com suas 69 charmosas acomodações está classificado como: design 4 estrelas, sendo o único hotel com vista frontal panorâmica para a Igreja São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha, símbolo turístico maior da capital mineira. Desde o início de abril o hotel passa a ser gerido sob modelo de autogestão na qual sua bandeira própria será capitaneada através de uma administração independente, reforçando as características únicas incorporadas a sua localização e o excelente momento de crescimento da atividade hoteleira na região.

Localização privilegiada do Pampulha Design Hotel

A partir de uma agradável caminhada pela segura e sinalizada margem da lagoa chega-se em poucos minutos até o icônico Museu de Arte da Pampulha, antigo cassino e logo a seguir até a antiga residência de fim de semana do célebre prefeito da cidade, hoje denominado Museu Casa Kubitschek.

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O hotel está situado a apenas 3 kms. do campus da UFMG, do aeroporto da Pampulha onde há inúmeras locadoras de veículos bem como do Mineirão, arena onde acontecem os principais jogos de futebol, shows variados além de uma área de lazer completa em seu entorno. Do Pampulha Design Hotel chega-se também em poucos minutos de bicicleta ou carro ao Zoológico Municipal e ao Parque Ecológico, sempre em trajeto plano, arborizado integrado harmonicamente às belezas naturais da região.

Entre todas suas diversas facilidades o atraente hotel disponibiliza wi-fi gratuita, estacionamento privativo, segurança eletrônica 24 horas, sala de reunião, restaurante, bar, solarium com deck panorâmico e total acessibilidade. Diariamente seus hóspedes e passantes podem desfrutar um saboroso café da manhã aberto ao público além de variadas opções de almoço à la carte em seu amplo restaurante com vista para a Lagoa da Pampulha.

Atrações da Lagoa da Pampulha em alta

Foto: Igreja da Pampulha/Freepik

Recentemente a prefeitura municipal de Belo Horizonte realizou um antigo sonho do destino em retomar as atividades náuticas da lagoa da Pampulha. No final ano passado, cumprindo uma promessa de governantes anteriores, o atual prefeito Álvaro Damião, foi inaugurado o passeio pela Lagoa da Pampulha à bordo do simpático Capivarã, nome concebido para batizar a embarcação que, diariamente oferece tours gratuitos agendados, através dos quais turistas e moradores da cidade podem contemplar o Conjunto Moderno da Pampulha a partir de uma perspectiva única: Sobre as águas. Este imponente lago artificial ou represa, com seus pouco mais de 18 kms de perímetro foi idealizado no início da década de 1940 pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima (que dá nome a avenida que a contorna). Sua realização, no entanto, coube a, para muitos o maior estadista brasileiro da história, Juscelino Kubitschek. A ideia original por trás do projeto era controlar a vazão das cheias, ser um manancial de fornecimento de água para a cidade e ainda se transformar em uma grande área de lazer para belorizontinos e visitantes.

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Para potencializar sua vocação turística JK teve a brilhante ideia de convidar expoentes da arte moderna brasileira da época para concepção de marcos arquitetônicos e paisagísticos. Entraram em cena artistas consagrados mundialmente como: Oscar Niemayer, Portinari, Burle Marx, Ceschiatti entre tantos outros. Após quase um século a Pampulha, como é mundialmente conhecida, se transformou em um polo de múltiplas atrações de lazer, festas sociais, eventos esportivos, gastronômicos e culturais.

Pampulha se destaca em eventos

Foto: Mineirão/ Freepik

A região da Pampulha oferece uma vibrante agenda de eventos das mais variadas naturezas. Este ano teremos a 27ª Volta Internacional da Pampulha no dia 6 de dezembro próximo, além dela inúmeras outras corridas rústicas que margeiam o Parque Ecológico, e que concentram milhares de participantes amadores. Festivais como o Sensacional em agosto, além de shows variados na Esplanada do Mineirão. Eventos sociais em seus muitos espaços privados distribuídos por toda sua orla. As democráticas opções culturais e de lazer também fazem parte da paisagem dando vida ao entorno durante os finais de semanas e feriados. Visitas ao Museu de Arte da Pampulha (MAP), Casa do Baile e ao consagrado Parque de diversões Guanabara, este fundado em 1951 originalmente como parque itinerante e tornado atração fixa para toda família em 1970. Festivais Gastronômicos e eventos ligados a moda e decoração como a Casa Cor também são tradicionais na região, que juntamente com os grandes jogos de futebol que acontecem no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), inaugurado em 1965, contribuem decisivamente para incrementar a taxa de ocupação dos meios de hospedagem existentes na região.

Hotelaria da região colhe ótimos frutos

Como de praxe quando temos boa conjuntura nos setores culturais e de eventos, a hotelaria e a gastronomia colhem ótimos frutos. O parque hoteleiro da região da Pampulha é composto por 23 meios de hospedagem conforme levantamento atualizado que faço através de minha consultoria. Este inventário corresponde a 15% da oferta instalada na cidade. Em unidades habitacionais o share da região atinge 12% da capital mineira como um todo em seus 1.745 apartamentos. As opções vão desde acomodações vocacionadas para atender estudantes e professores da UFMG e outras instituições de ensino, hostels e pousadas de excelente padrão como o Woods e o Da Orla Hostels, chegando aos hotéis que oferecem ótimas opções para viajantes a trabalho ou lazer e ainda espaços próprios para eventos corporativos.

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Neste contexto se destacam, além do Pampulha Design, também o San Diego Suites em frente ao Iate Clube, o Quality na avenida Antonio Carlos, Nobile Inn na avenida do aeroporto da Pampulha, o Itapoã Executive bem próximo do Centro Comercial Via Brasil, o Hospedagem Chamonville, além do Gran Allia Jaraguá e do BH Jaraguá hotel, situados no bairro de mesmo nome. A seleção de ótimas opções de hospedagem segue com o Pampulha Flat, a Pousada Sossego da Pampulha e ainda o Stop Inn, estes últimos muito próximos do estádio Mineirão.

Entre o espelho da lagoa e as curvas de Niemayer, a Pampulha é a arte viva. Refúgio perfeito de Beagá a região se consagrou como o início de Brasília mesmos desafios, mesma correria, porém o mesmo entusiasmo, segundo seus geniais criadores.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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