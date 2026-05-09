Talento e sobrevivência, o tenebroso labirinto da música independente no Brasil (Foto: Luiza Lima)

Existe uma imagem romantizada sobre a vida do artista independente no Brasil. Para a maioria do público, basta talento, presença nas redes sociais e algum carisma para que portas se abram naturalmente.

Na realidade, a vida cotidiana de músicos, cantores, compositores e produtores culturais está muito distante dessa narrativa leve e inspiradora que costuma circular na internet, já que na prática, o universo da música independente brasileira é um dos ambientes profissionais mais complexos e emocionalmente desgastantes da atualidade.

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Hoje, um artista já não consegue sobreviver apenas sendo artista, ele precisa ir muito mais além, aprender sobre gestão, marketing, produção cultural, legislação, captação de recursos, elaboração de projetos, emissão de notas fiscais, posicionamento digital, relacionamento institucional, contratos, editais públicos, credenciamentos, prestação de contas e planejamento estratégico. E tudo isso, quase sempre, sozinho.

O peso invisível da burocracia cultural

A arte, que deveria ocupar o centro do processo, muitas vezes acaba espremida entre burocracias, negociações e uma rotina de sobrevivência financeira permanente, ou seja, o músico independente brasileiro vive em estado constante de atenção. Ele precisa acompanhar editais municipais, estaduais e federais, compreender regras técnicas nem sempre acessíveis, montar portfólios, gravar vídeos de apresentação, elaborar orçamentos, emitir certidões negativas, entender plataformas de inscrição e competir em processos altamente concorridos.

Em muitos casos, o talento artístico sequer é suficiente, o que pesa é a capacidade de estruturar projetos dentro de uma lógica técnica e administrativa que nem todos dominam.

E talvez esteja aí uma das maiores contradições do setor cultural brasileiro contemporâneo.

Exige-se do artista um perfil quase empresarial, mas raramente se oferece a ele formação adequada para exercer tantas funções simultaneamente.

Virando empresa

A profissionalização, sem dúvida, é necessária. Formalizar-se, abrir um MEI, criar uma estrutura mínima de prestação de serviços e compreender a dinâmica do mercado são movimentos importantes para ampliar competitividade e acesso a oportunidades. O problema é que essa formalização também chega acompanhada de custos, tributos, responsabilidades e exigências que nem sempre encontram retorno proporcional na remuneração recebida.

Há músicos extremamente talentosos que passam anos transitando entre apresentações em bares, pequenos eventos, cerimônias privadas e festivais locais sem jamais alcançar estabilidade financeira e não necessariamente por falta de qualidade.

Muitas vezes, o que falta é estrutura de mercado. O chamado músico da noite, figura tão presente na cultura urbana brasileira, talvez represente um dos retratos mais claros dessa realidade.

São artistas que atravessam cidades carregando equipamentos, montando repertórios extensos, ensaiando continuamente e sustentando horas de apresentações ao vivo em bares, restaurantes e espaços gastronômicos que frequentemente enxergam a música apenas como um complemento do ambiente e não como um produto cultural de valor.

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Em muitos estabelecimentos, a lógica ainda é cruel. O cachê é baixo, a negociação é desgastante e, em alguns casos, espera-se que o próprio músico mobilize público para justificar sua contratação. Soma-se a isso a concorrência crescente, o excesso de oferta artística e a cultura da substituição rápida, onde artistas acabam tratados como peças facilmente trocáveis.

Paradoxalmente, a música ao vivo segue sendo um dos principais elementos responsáveis por criar atmosfera, permanência e experiência em inúmeros empreendimentos ligados ao entretenimento e à gastronomia. A música fideliza clientes, constrói identidade para os espaços e movimenta economias locais, ainda assim, o reconhecimento financeiro raramente acompanha essa importância.

Algoritmos, engajamento e sobrevivência

Outro ponto delicado está nas ferramentas que teoricamente nasceram para promover artistas independentes. As redes sociais democratizaram acessos, mas também criaram um ambiente extremamente competitivo, acelerado e muitas vezes superficial.

Hoje, além de cantar, tocar ou compor, o artista precisa produzir conteúdo diariamente, dominar algoritmos, entender métricas, manter frequência, gerar engajamento e permanecer visível em plataformas que mudam suas regras constantemente.

A sensação é de que muitos músicos passaram a disputar atenção em um mercado onde a performance digital, em determinados momentos, parece pesar mais do que a própria qualidade artística.

Isso produz um desgaste silencioso, porque o artista independente moderno vive entre duas pressões permanentes, a primeira é continuar acreditando no próprio talento, a segunda é conseguir transformá-lo em sobrevivência econômica.

Nesse caminho, muitos acabam enfrentando jornadas exaustivas, acumulando múltiplas atividades paralelas para complementar renda. Há músicos que dão aulas, trabalham com sonorização, fazem produção de eventos, atuam em cerimônias, gravações publicitárias, eventos corporativos e ainda assim convivem com instabilidade financeira constante.

Ao mesmo tempo, é impossível ignorar a potência desse setor, afinal, a

música movimenta cadeias inteiras da economia criativa. É uma cadeia de serviços efervescente, mobiliza técnicos de som, iluminadores, designers, produtores, videomakers, roadies, fotógrafos, bares, restaurantes, hotéis, transportes, costureiras, artesãos e diversos profissionais invisibilizados que orbitam em torno da atividade cultural.

Carreira e economia

Quando um artista cresce, dificilmente cresce sozinho e talvez por isso seja urgente amadurecer o olhar sobre a cultura no Brasil, não apenas como entretenimento eventual ou ferramenta de visibilidade institucional, mas como atividade econômica legítima, geradora de renda, circulação financeira, pertencimento social e identidade cultural.

Enquanto isso não acontece de maneira mais estruturada, milhares de artistas seguem vivendo no improviso diário, entre ensaios, apresentações, editais, boletos, estratégias digitais e tentativas permanentes de permanecer relevantes em um mercado veloz e instável.

Mesmo diante de tantas dificuldades, o artista independente continua criando, compondo, cantando, produzindo e ocupando espaços. Não porque o caminho seja fácil, mas porque, para muitos deles, desistir da arte significaria desistir também de uma parte essencial da própria existência.

Ouvindo a realidade

Foto: Saulo Souza/ Acervo do Artista

Como músico, entendo perfeitamente as dificuldades impostas aos artistas independentes! Ouvindo alguns deles, compartilho aqui algumas considerações tais como a do Cantor e Compositor mineiro, de Três Marias, Saulo Souza que diz, Quem dera! A vida do músico independente no Brasil nunca foi fácil e quer saber, a partir da pandemia complicou ainda mais, foi uma das primeiras atividades a serem paralisadas e a última a voltar à ativa no pós-pandemia.

Com a disparada do dólar as coisas ficaram mais difíceis pois, a maioria dos equipamentos são importados ou cotados pela moeda americana. O artista independente, querendo ou não, tem que lidar com o acúmulo de funções, manutenção em instrumentos e equipamentos, gravar, fazer próprio marketing.

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É um grande investimento de tempo e dinheiro, haja vista que estamos em um mercado cada vez mais competitivo, ainda mais agora, quando os algoritmos das principais redes sociais só entregam aquilo que é patrocinado, ou seja, o que é pago! A concorrência nem sempre é justa, já que se dá diretamente com grandes artistas que dispõem de uma megaestrutura e investimento.

Como trabalho em um mercado mais voltado a área cultural, que busca valorizar a música regional com o resgate da música Raiz trazendo à tona a viola caipira, este cenário torna-se ainda mais desafiador pois, é minúsculo o mercado na iniciativa privada, restando quase exclusivamente os poucos editais e verbas da iniciativa pública.

Paulinho Sacra e Daniel/ Foto: Cris Gonçalves

Na mesma linha e com as mesmas impressões e sentimentos, a dupla Paulinho Sacra e Daniel, que têm base em Itabirito, Minas Gerais, mas com uma agenda bastante intensa de apresentações, comentam: Depois de 26 anos de carreira a gente segue nesse mercado da música independente ainda com as mesmas dificuldades, mas também com muita energia e a mesma vontade de anos atrás. O artista independente no Brasil tem que se reinventar e se reanimar a cada dia, e com a gente não é diferente, as vezes temos que conciliar o trabalho formal e o artístico pra podermos equilibrar as despesas pessoais que não são poucas e isso é uma realidade de muitos músicos como nós.

Independentemente disso, buscamos sempre um diferencial dentro dos nossos shows através de releituras de canções, misturando com nossas composições e ainda pesquisando artistas da nova geração brasileira pra que o nosso repertório seja bem eclético e possamos assim manter o nosso público sempre assíduo e o que é mais interessante renovando esse público, mesmo depois de tanto tempo na estrada.

As apresentações em bares, casas noturnas e festas que ajudam muito na sobrevivência, é também um combustível, mesmo com toda dificuldade de uma concorrência as vezes desleal de músicos que trabalham muitas vezes com cachês bem reduzidos pra poderem mostrar o seu trabalho aos donos dessas casas e assim acabam prejudicando, quase sempre, o meio artístico independente.

Um dos maiores desafios que enfrentamos hoje na música é a necessidade de administrar várias responsabilidades ao mesmo tempo. Precisamos negociar os valores dos shows e, ao mesmo tempo, lidar com os altos investimentos em equipamentos de alta precisão, fundamentais para garantir que nossa música seja amplificada com qualidade para o público.

O sonho da arte diante da realidade financeira

Eu entendo, que os shows em barzinhos funcionam como uma verdadeira faculdade para o músico. É nesse ambiente que o artista desenvolve habilidade, sensibilidade e experiência para conduzir a noite diante de um público diversificado, com diferentes gostos e expectativas. É inegável, que essa vivência, contribui muito para o crescimento profissional e artístico sempre.

Nos anos oitenta, no auge da minha adolescência, entre festivais e palcos, atuei muitas vezes de graça com música ao vivo, para ajudar amigos que se aventuravam com barzinhos, mas o duro, é que hoje em dia, mais de trinta anos depois, o valor pago pelos proprietários dos bares, costuma ser baixo, e em diversos casos o couvert artístico cobrado dos clientes não é repassado de forma justa aos artistas.

Grande parte desse valor acaba ficando com o estabelecimento, enquanto os músicos recebem uma quantia muito inferior ao que realmente merecem pelo trabalho realizado.

Letícia Garcia/ Foto: Eduardo Bento

Seguindo com a escuta dos que atuam recorrentemente, com impressões não muito diferentes das anteriores, a cantora e intérprete Letícia Garcia, carioca, vivendo em Minas Gerais a um bom tempo, também contribuiu com suas impressões e comenta, a música independente no Brasil exige do artista muito mais do que talento, além de cantar, a gente precisa administrar carreira, produzir conteúdo, pensar em estratégia, investir em gravação, divulgação e tentar fazer a música chegar nas pessoas em um mercado cada vez mais rápido e competitivo, o ruim disso tudo é a realidade onde, muitas vezes, o retorno financeiro não acompanha o tamanho do investimento de tempo, estudo e dinheiro que a gente coloca no próprio trabalho.

Resiliente, sigo acreditando no que faço e continuo insistindo, porque entendo que construir uma carreira artística sólida também é um processo de resistência. Tenho vivido isso muito de perto na produção independente do meu álbum Coração de Presente e nessa expansão do meu trabalho para o pagode romântico, sem deixar de lado o samba raiz e abandonar a minha essência.

É um movimento que pede pesquisa, amadurecimento e coragem, porque existe uma busca constante por alcançar um público específico, mas também criar uma conexão mais ampla com pessoas que se identifiquem com a minha verdade artística. Tudo isso envolve tempo de pesquisa e resgate de memórias afetivas para construir o repertório, além da procura por composições em que eu realmente acredite.

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E, apesar de a responsabilidade maior estar nas minhas mãos como artista, esse trabalho não é feito sozinha. São necessárias muitas pessoas caminhando juntas para tirar um projeto dessa magnitude do papel e fazer com que ele chegue da melhor forma ao público. Mesmo diante das dificuldades, acredito muito na força de uma arte feita com verdade, porque quando a música nasce de um lugar sincero, ela encontra quem precisa dela, finaliza.

Talento, estrada e reinvenção permanente

Percebem como, apesar das fontes diversas, a realidade aproxima todas as vivências? O mais duro talvez seja perceber que, enquanto a sociedade consome música diariamente em seus fones, carros, bares, festas e plataformas digitais, ainda existe uma enorme dificuldade em compreender o tamanho do esforço humano, emocional e financeiro necessário para manter um artista independente em atividade no Brasil.

Por trás de cada apresentação existe uma cadeia de renúncias com investimentos silenciosos, horas de estrada, ansiedade, insegurança e resistência, ainda assim, a música continua acontecendo, ocupando palcos improvisados, bares lotados ou vazios, pequenos festivais, projetos culturais, redes sociais e celebrações populares.

Fácil constatar que talvez seja justamente essa insistência em seguir criando, mesmo diante de tantas barreiras, que transforme os artistas independentes em uma das figuras mais resilientes da cultura brasileira contemporânea.

Eu não canso de valorizar estes profissionais! Acredito que é uma maneira simples, de reconhecer que a música é entretenimento, é memória afetiva, identidade cultural, pertencimento social e um dos motores mais humanos da economia criativa nacional.

Viva o músico independente do Brasil! Até a próxima!

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