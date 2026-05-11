Universal Orlando lança promoção com dois dias grátis e amplia experiências inspiradas no cinema ((Foto: divulgação Universal Orlando))

O Universal Orlando Resort anunciou uma nova promoção para turistas da América Latina que pretendem visitar o complexo nos próximos meses. A oferta Compre um ingresso de 3 dias e ganhe mais 2 dias garante cinco dias de acesso aos parques Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Epic Universe pelo valor de um ingresso de três dias.

A campanha chega junto a uma programação especial que será realizada entre 23 de maio e 10 de agosto, com novas experiências temáticas inspiradas em grandes produções do cinema. A iniciativa reforça a estratégia do destino de apostar em atrações imersivas, encontros com personagens, gastronomia temática e entretenimento sazonal para atrair visitantes durante as férias de meio de ano.

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Novas atrações levam clássicos do cinema aos parques

Entre as novidades anunciadas pelo complexo estão experiências inspiradas em filmes icônicos da indústria cinematográfica. No Universal Studios Florida, os visitantes poderão conferir uma exposição dedicada ao cineasta Steven Spielberg, com itens de bastidores, objetos originais e conteúdos relacionados a produções marcantes de sua carreira.

Outra novidade será a experiência temática de Tubarão, com cenários para fotos, ativações interativas, comidas especiais e uma coleção exclusiva de produtos inspirados no clássico do suspense. O parque também ganhará a experiência Minions & Monsters, da Illumination, que inclui encontros com novos personagens, itens especiais no cardápio do Minion Cafe e souvenirs temáticos.

Já no Universal CityWalk, a Summer Movie Series exibirá produções como De Volta para o Futuro, E.T. O Extraterrestre e A Múmia em sessões especiais realizadas entre junho e agosto.

Desfiles, shows noturnos e programação sazonal completam a experiência da Universal Orlando

Além das novidades cinematográficas, o complexo confirmou o retorno de atrações sazonais bastante populares. Entre elas está a Universal Mega Movie Parade, desfile que reúne carros alegóricos e personagens de franquias como Jurassic World, Ghostbusters, Kung Fu Panda e Trolls.

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O espetáculo noturno CineSational: A Symphonic Spectacular também retorna ao Universal Studios Florida com projeções na lagoa do parque, trilha sonora cinematográfica e efeitos especiais. Já no The Wizarding World of Harry Potter Hogsmeade, o show Hogwarts Always volta a ser apresentado a partir de 30 de maio, levando os visitantes a uma jornada pelos momentos marcantes do universo de Harry Potter.

A programação do verão ainda inclui festas temáticas dos anos 80 e 90, apresentações musicais no CityWalk, exibições de jogos de futebol, esculturas de areia nos hotéis do complexo e celebrações especiais do feriado de 4 de Julho nos parques da Universal.

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