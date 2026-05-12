Busca pelo bem-estar conquista espaço na hotelaria (Hotel Serra do Gandarela em Rio Acima (Foto: Maarten Van Sluys))

Entre as trends de consumo identificadas pelo relatório Tendências do Turismo 2026 elaborado pelo Ministério do Turismo, Embratur e Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), está a recente ascensão exponencial do turismo de Wellness (Bem-estar), através do qual os viajantes buscam experiências e conexões vinculadas a natureza, preservação e melhora da saúde mental e física entre outras virtudes associadas a qualidade de vida. Nossa biodiversidade, rituais ancestrais, ingredientes únicos além de uma relação com o corpo e amente, tempo dedicado descanso respondem pelo crescimento de 20% no turismo wellness no Brasil nos últimos 2 anos. O potencial de crescimento anual da demanda para este segmento chama a atenção dos gestores hoteleiros. A pergunta que devemos fazer é: Quando os viajantes internacionais com este foco chegarem em nossos hotéis o que eles vão encontrar por aqui?

Hotel Serra do Gandarela turismo como alternativa à mineração

Para quem atua no setor a importância de estar atento aos movimentos representa a possibilidade de obter melhores resultados e aumentar seus índices de reputação através de avaliações positivas de hóspedes e frequentadores em sistema Day-Use. Foi pensando nisso que o engenheiro civil Eduardo Vasques concebeu a alguns anos atrás seu visionário projeto de hospitalidade instalado no Hotel Serra do Gandarela, situado em Rio Acima a cerca de 28 kms da Savassi, coração da Zona Sul de Belo Horizonte. Estamos no coração das montanhas de Minas Gerais, somos um verdadeiro refúgio de paz para quem busca reconexão com a natureza sem abrir mão do conforto descreve Eduardo. O hotel com seus 52 apartamentos privativos imersos em meio a um verde exuberante. Neste paraíso cada detalhe é pensado para proporcionar momentos de reconexão, meditação, revitalização energética e contemplação.

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Comprometido com a proteção do meio ambiente, o Hotel está situado na Área de Proteção Ambiental (APA) Sul e nas imediações do Parque Nacional Serra do Gandarela. Parque que fornece água potável de classe AA para mais de 60% da região metropolitana de Belo Horizonte, destacando ainda mais a importância da preservação ambiental no contexto atual das questões que envolvem a dicotomia: Turismo x Mineração.

A estrutura do hotel, concebido com a introdução de elementos do Feng Shui entre outros princípios de harmonização de ambientes visando fluxos de equilíbrios energéticos, é completa incluindo piscina aquecida, piscina com cascata, fonte de águas regenerativas, sauna, academia, hidromassagem, gazebos especialmente concebidos para terapias corporais e meditação, área de leitura, horta natural, restaurante, bar, quadras esportivas, sala de eventos, espaço kids completo entre outras instalações que tornam o Hotel Serra do Gandarela uma experiência única. Tudo se completa quando a estrutura existente se completa com um atendimento diferenciado. É o que acontece neste hotel liderado por Fabiana Matos onde colaboradores atentos como a atendente Natália Ribeiro personalizam as relações com todos os frequentadores de forma exemplar. O Hotel Serra do Gandarela não é apenas um lugar para ficar; é um belíssimo exemplo de turismo sustentável e conscientização ambiental genuíno. Fazer parte de nossa jornada é desfrutar de uma estada que vai além das comodidades, deixa também uma pegada positiva em nossa comunidade e no meio ambiente que nos cerca, revela Fabiana.

Clara Arte Resort onde a natureza da arte se hospeda

Clara Arte Resort (Foto: Maarten Van Sluys)

Quando o assunto é discutir a viabilidade da atividade turística em meio a atividade minerária tão tradicional nas Minas Gerais é impossível não lembrarmos de Brumadinho. Cidade que se tornou mundialmente conhecida por ter sido palco de um dos maiores desastres ambientais da nossa história recente. Lá encontra-se entre outras atrações o conhecido Instituto Inhotim, maior museu de arte a céu aberto do mundo. Idealizado desde a década de 80 pelo empresário da siderurgia Bernardo Paz o complexo foi inaugurado finalmente em 2006 reunindo obras de sua coleção. Esta relevante atração turística situada no entorno da capital mineira e que recebe visitantes de todo mundo foi incluída na seleta lista dos 52 destinos a serem visitados no mundo em 2026 publicada em janeiro no jornal The New York Times.

Exatamente adjacente ao museu, ocupando parte dos 140 hectares que compõe o Inhotim está instalado desde o final de 2024 o Clara Arte Resort, este hotel foi pensado em cada detalhe visando proporcionar experiências verdadeiramente únicas. A sofisticação aqui foi inspirada pela arte e moldada pela natureza exuberante que nos cerca. Elegância e conforto estão em todos os detalhes criteriosamente pensados para surpreender nossos hóspedes, diz Taiza Krueder, CEO da premiada rede Clara Resort com, até o momento 3 empreendimentos hoteleiros ecológicos focados no lazer de famílias de alto padrão.

A numerosa equipe de quase 160 atentos colaboradores atuantes na unidade de Brumadinho está atenta a tudo. Felipe Soares, gerente de experiências e eventos nos acompanhou durante toda visita e ressaltou a crescente presença de hóspedes internacionais em busca dos diferenciais do hotel.

Os ambientes de convivência foram especialmente concebidos para proporcionar relaxamento e privacidade em meio a um número expressivo de magníficas obras de arte de renomados artistas contemporâneos. Através de um acesso exclusivo os hóspedes do hotel acessam a entrada do Instituto Inhotim em poucos minutos.

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Durante minha visita chamou-me a atenção o número de famílias procedentes de outros países. Nosso share de hóspedes internacionais está crescendo gradualmente de forma sustentada. Entre os brasileiros, nosso maior número de hóspedes tem como origem do estado de São Paulo onde o Clara Ibiúna e Clara Dourado já são um enorme sucesso. São Paulo responde por 50% de nossos clientes e Minas Gerais cerca de 20%. Por este motivo temos uma tarifa diferenciada para quem reside em Minas Gerais. Queremos que os mineiros prestigiem e divulguem cada vez mais nosso hotel nos revela Andréa Reis, Assessora de Comunicação do Clara Resort.

A estrutura de hospedagem atual do Clara Arte é composta por 46 espaçosos e exclusivíssimos chalés com setups completos incluindo amenidades e elementos de conforto e sustentabilidade absolutamente diferenciados. A partir de agosto este pedaço de paraíso contará com novas 30 suítes igualmente projetadas com esmero e total atenção à aspectos essenciais. O foco em ESG (Enviromental, Social and Governance) é fundamento estratégico na operação com práticas que valorizam a preservação ambiental, consumo consciente e responsabilidade social.

Dentro do contexto a gastronomia exerce papel essencial na ampla oferta de facilidades presentes, afinal, Taiza Krueder é uma influenciadora reconhecida por seus até o momento quase 840 mil seguidores nas plataformas digitais, somados os do Clara Resorts e seu perfil pessoal, onde apresenta o consagrado Clara em Casa no qual prepara pratos e outras delícias gastronômicas inspirados nas suas reminiscências . A cozinha sempre foi uma de minhas paixões o que me levou a formação de Chef de Cozinha pela Ecole Supèrieure de Cuisine Francaise Ferrandi em Paris. Conclui a CEO. Com o intuito de ensinar receitas acessíveis e variadas para os mais diversos gostos, decidiu criar o canal Clara in Casa, onde compartilha dicas e receitas, muitas delas ao lado de seus filhos. A ideia de criar os vídeos surgiu durante a pandemia da Covid-19 que impôs o isolamento social relembra Taiza.

O crescimento do setor de serviços e turismo no Brasil proporciona a geração de milhares de novos empregos e com eles a chance de aprimoramento profissional, elemento que precisa estar cada mais presente diante um competitivo mercado que acena positivamente para nosso país.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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