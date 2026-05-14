Copa do Mundo nos EUA: o que muda nas regras de visto para turistas internacionais, veja o novo cenário - (crédito: Uai Turismo)

Copa do Mundo nos EUA: o que muda nas regras de visto para turistas internacionais, veja o novo cenário (Torcedores de todo o mundo já vivem a expectativa da Copa nos Estados Unidos, em um torneio que promete transformar o turismo internacional e marcar uma nova era nas regras de entrada para visitantes estrangeiros. (Foto: IA))

A realização da próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos já provoca mudanças importantes no turismo internacional e nas regras de entrada de visitantes estrangeiros no país. Em uma decisão recente, o governo norte-americano anunciou que não exigirá o pagamento de títulos de fiança de visto conhecidos como visa bonds para torcedores que possuam ingressos oficiais do torneio e façam parte do sistema FIFA Pass.

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A medida representa uma flexibilização relevante às vésperas da Copa do Mundo e busca facilitar a presença de turistas internacionais durante o maior evento esportivo do planeta. O anúncio também evidencia um novo momento da política migratória americana, que tenta equilibrar segurança de fronteiras, controle de permanência irregular e incentivo ao turismo esportivo.

Como eram as regras para entrada nos Estados Unidos

Antes da flexibilização anunciada pelo governo dos Estados Unidos, cidadãos de cerca de 50 países classificados como de alto risco migratório poderiam enfrentar uma exigência financeira extra para obter autorização de entrada no país.

A proposta previa o pagamento de um depósito entre US$ 5 mil e US$ 15 mil como garantia de retorno ao país de origem dentro do prazo permitido pelo visto americano. A medida funcionaria como uma espécie de caução migratória para visitantes considerados mais propensos a permanecer ilegalmente após o vencimento do visto.

O tema gerou repercussão internacional porque poderia afetar diretamente a participação de milhares de torcedores estrangeiros na Copa do Mundo. Além do custo elevado, especialistas do setor turístico apontavam que a exigência criaria barreiras para viajantes vindos principalmente de países africanos e emergentes.

Mesmo antes dessa possível cobrança adicional, o processo para obtenção do visto americano já seguia critérios rigorosos, incluindo entrevista presencial, análise financeira, comprovação de vínculos com o país de origem e histórico de viagens internacionais.

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O que mudou após negociações com a FIFA

Com a aproximação da Copa do Mundo e a pressão da FIFA para garantir maior participação internacional nas arquibancadas, o governo norte-americano decidiu suspender temporariamente a exigência da fiança financeira para turistas ligados ao torneio.

Na prática, torcedores que adquirirem ingressos oficiais da competição e aderirem ao sistema FIFA Pass ficarão isentos do pagamento dos chamados visa bonds.

A mudança beneficia especialmente cidadãos de países classificados para a Copa e que estavam entre os alvos da política migratória mais rígida. Entre eles estão Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia.

Apesar da flexibilização, o visto americano continua obrigatório. Os turistas ainda precisarão cumprir todas as etapas tradicionais do processo consular, incluindo formulários, taxas oficiais e entrevistas nas embaixadas ou consulados dos Estados Unidos.

A decisão elimina apenas a necessidade do depósito financeiro adicional.





Torcedores de diferentes países e culturas devem transformar a Copa do Mundo de 2026 em um grande encontro global, reforçando o futebol como uma das maiores conexões entre povos ao redor do mundo. (Foto: IA)

Às vésperas da Copa, os EUA tentam equilibrar turismo e segurança

O novo cenário mostra como os Estados Unidos vêm ajustando sua política migratória diante da dimensão global da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo em que o país mantém um discurso rígido sobre imigração irregular, também reconhece o impacto econômico e turístico que o torneio representa.

A expectativa é que milhões de visitantes circulem pelas cidades-sede durante a competição, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte aéreo, entretenimento e comércio.

A flexibilização das regras de entrada surge justamente nesse contexto: facilitar o acesso de turistas legítimos sem abandonar os mecanismos tradicionais de controle migratório.

Nos bastidores, a FIFA e autoridades americanas continuam discutindo medidas para melhorar a experiência dos visitantes internacionais durante o evento. A preocupação é evitar que burocracias excessivas reduzam a presença estrangeira em um torneio historicamente marcado pela diversidade cultural nas arquibancadas.

Copa do Mundo reforça crescimento do turismo esportivo

Mais do que uma competição de futebol, a Copa do Mundo se consolidou como um dos maiores motores globais do turismo esportivo. Grandes eventos internacionais costumam gerar impactos econômicos bilionários e influenciam diretamente políticas de mobilidade internacional, infraestrutura e promoção turística.

Nos Estados Unidos, a expectativa é que o torneio fortaleça o fluxo de turistas entre diferentes destinos do país, impulsionando viagens internas e ampliando o consumo em atrações culturais, parques temáticos, centros urbanos e destinos naturais.

Para os brasileiros, as regras atuais seguem sem alterações: o visto americano continua sendo obrigatório para entrada nos Estados Unidos, mas não existe cobrança de títulos de fiança para turistas do Brasil.

À medida que a Copa do Mundo se aproxima, o debate sobre vistos, mobilidade internacional e facilitação turística tende a ganhar ainda mais força. O futebol, mais uma vez, ultrapassa as quatro linhas e passa a influenciar diretamente decisões políticas, econômicas e estratégicas ligadas ao turismo global.







A diversidade das arquibancadas já começa a ganhar forma para a Copa do Mundo de 2026, com torcedores de diferentes continentes transformando o torneio em uma grande celebração multicultural nos Estados Unidos. (Foto: IA)

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A Copa que pode mudar o turismo mundial

Mais do que receber partidas históricas, os Estados Unidos se preparam para viver uma das maiores operações turísticas já vistas em um evento esportivo. A flexibilização nas regras de entrada para torcedores internacionais mostra que a Copa do Mundo já começa a provocar impactos muito antes do apito inicial.

Nos próximos meses, o mundo deve acompanhar novos debates sobre vistos, mobilidade internacional, segurança de fronteiras e facilitação turística. Companhias aéreas, hotéis, destinos turísticos e cidades-sede já se movimentam para uma demanda considerada histórica.

Para milhões de fãs de futebol, a expectativa vai além dos gramados. A próxima Copa promete transformar aeroportos em corredores multiculturais, aproximar diferentes nações e consolidar o turismo esportivo como uma das maiores forças da economia global.

E, enquanto as seleções ainda disputam suas vagas dentro de campo, muitos torcedores já começam outra corrida, a preparação para viver, nos Estados Unidos, uma Copa do Mundo que promete entrar para a história dentro e fora dos estádios.

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