Turismo em Brumadinho e entorno: Destino Veredas revela experiências além de Inhotim ((Fotos: Uai Turismo))

Se você ainda associa Inhotim apenas a um bate-volta saindo de Belo Horizonte, talvez esteja deixando passar um dos territórios turísticos mais surpreendentes de Minas Gerais. Esse foi um dos principais recados da entrevista com Erica Souza, gestora da Instância de Governança Regional Destino Veredas, que falou sobre o turismo em Brumadinho e no entorno, no novo episódio do podcast Uai Turismo.

Esta temporada do Podcast Uai Turismo tem o Oferecimento da Booking.com, que além ser uma das maiores plataformas de reservas de viagens do mundo apresenta regularmente as tendências do setor no Brasil e no mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo da conversa com Isabella Ricci, Erica explicou como o chamado Destino Veredas vem transformando a região de Brumadinho e municípios vizinhos em um polo de experiências que mistura gastronomia, arte, natureza, turismo rural, aventura e cultura mineira contemporânea.

Segundo ela, o território reúne atualmente 11 municípios integrados por uma estratégia regional de turismo, com cidades como Brumadinho, Igarapé, Mateus Leme, Belo Vale e Contagem.

VEJA TAMBÉM: Mercado Novo: o mercado que não foi inaugurado e virou um dos lugares mais criativos de Belo Horizonte

Entre os destaques citados no episódio estão experiências gastronômicas com as mestras de Igarapé, festivais como o Igarapé Bem Temperado, ateliês de cerâmica na encosta da Serra da Moeda, jantares sensoriais, piqueniques rurais e atividades de aventura a poucos quilômetros da capital mineira.

A entrevista também aborda os impactos do rompimento da barragem em Brumadinho e como o turismo se tornou uma ferramenta importante para o fortalecimento econômico e social da região. Erica destacou que menos de 1% do território do município foi atingido e reforçou que o destino segue vivo, em expansão e recebendo novos investimentos turísticos.

Outro tema importante foi a chegada de grandes empreendimentos hoteleiros à região, como o Clara Arte e o futuro Vila Galé, além do crescimento das hospedagens independentes e das experiências turísticas locais.

Durante o episódio, Erica também revelou novidades como o lançamento do primeiro livro oficial do Destino Veredas, previsto para novembro, reunindo receitas, roteiros e experiências do território.

O episódio completo já está disponível no canal do Portal Uai no YouTube.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo