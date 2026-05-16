Tradição e Mercado, o artesanato brasileiro ainda busca o lugar que merece! - (crédito: Uai Turismo)

Tradição e Mercado, o artesanato brasileiro ainda busca o lugar que merece! (Balaios - Comunidade do Macedo - Itabirito/ MG (Foto: Ubiraney Silva))

Eu aprecio, incentivo, consumo e valorizo a produção artesanal, porque percebo, que há algo de profundamente humano no artesanato. Acredito que seja porque nenhuma peça artesanal carregue apenas a matéria-prima, que o origina, mas em cada peça produzida, está empregado tempo, atenção, identidade, território, memória, habilidade e uma maneira muito própria de enxergar o mundo.

Tudo que observo, comento e escrevo por aqui, tem uma carga grande de opinião, mas também pesquisa, leitura, observação de campo e uma gama bem considerável de sensibilidade, modéstia a parte. Em um país continental como o Brasil, onde cada região desenvolveu hábitos, técnicas e referências culturais distintas, o artesanato se transformou em um dos retratos mais sinceros da diversidade brasileira.

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Ainda assim, mesmo diante de tanta riqueza simbólica, o setor continua convivendo com antigos dilemas, entre eles a baixa valorização em determinadas regiões, o preconceito histórico contra o trabalho manual e a dificuldade de transformar talento em desenvolvimento econômico estruturado. O curioso é perceber como o artesanato brasileiro vive realidades completamente diferentes dependendo do território em que está inserido.

Em alguns estados, peças artesanais alcançam status de obra de arte, ocupam galerias, são exportadas e ajudam a consolidar destinos turísticos inteiros. Em outros, especialmente em pequenas cidades do interior e em zonas rurais, o artesanato ainda é tratado apenas como passatempo, complemento de renda ou produção secundária sem reconhecimento técnico, cultural ou comercial, pelo mercado e muitas vezes, pelo próprio artesão.

Essa diferença de percepção interfere diretamente na qualidade da produção, na autoestima dos artesãos e, principalmente, na capacidade de geração de renda, imagino.

Conheço cidades e regiões, onde a atividade artesanal integra roteiros turísticos, movimenta feiras permanentes, abastece lojas especializadas, normalmente muito elegantes, fortalece a gastronomia e amplia o tempo de permanência do visitante.

Em contrapartida, em outros locais, o artesão ainda vende na informalidade, sem acesso à capacitação, design e embalagem, que fazem tanta diferença e principalmente, estratégias de mercado ou canais eficientes de comercialização.

Essa realidade frágil de mercado, me adoece. Talvez aí esteja um dos principais desafios do setor, o artesanato brasileiro possui enorme potência cultural, mas ainda carece, em muitos casos, de visão empresarial e posicionamento estratégico.

O artesão de pequena escala, não está pedindo favor para ninguém. Cada peça produzida sai carregada de conhecimento, talento, criatividade, simplicidade e cuidado, que agregam valor e merecem fazer parte da composição do preço de venda!

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O que pega, é que não basta apenas produzir e essa ficha, parece que não caí para o artesão de pequena escala, porque, além de produzir, é necessário compreender o público, o mercado, cuidar da identidade visual, coragem para uma justa precificação, experiência de consumo, narrativa territorial e integração com o turismo.

Parece injusto não é mesmo, tantas exigências para cima de quem só quer mostrar sua arte e suas habilidades?

A questão é que o visitante contemporâneo não compra apenas um objeto! No embalo das experiências turísticas, que hoje são os grandes motivadores de visitação dos destinos turísticos, estes visitantes, querem comprar uma história, uma peça que os remeta àquela vivência e uma conexão emocional com o lugar visitado.

Perceber e dar vazão a isto, contribui por demais com todos os lados desta movimentação comercial.

O artesanato que preserva identidade

Definir artesanato parece simples, mas não é. Nem tudo o que é feito à mão pode ser considerado artesanal no sentido cultural da palavra. O verdadeiro artesanato nasce da transformação manual da matéria-prima, conduzida predominantemente pela habilidade humana, carregando referências culturais, identitárias e criativas de determinado território ou grupo social e esses elementos, ajudam a dar valor ao que é produzido.

A proposta não é apenas a reprodução em escala, é importante evidenciar, que o artesanato legítimo preserva singularidade, mesmo quando existem peças semelhantes. Dificilmente duas serão absolutamente iguais. É justamente essa imperfeição humana, carregada de autenticidade, que diferencia uma peça artesanal de um produto industrializado.

Uma peça artesanal de qualidade costuma apresentar alguns elementos fundamentais. O primeiro deles é a identidade cultural. O artesanato precisa dialogar com a história, os costumes, os materiais e os símbolos do lugar onde é produzido. A produção artesanal do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, confirma isso perfeitamente.

O segundo é o domínio técnico, com trabalhos bem-acabados, resistentes, funcionais e harmonicamente construídos demonstrando conhecimento e respeito pelo ofício.

O terceiro é a originalidade. Criatividade, inovação e autenticidade são fatores cada vez mais importantes em um mercado que já não aceita apenas repetições genéricas sem personalidade, mas é preciso ter um olho clínico e muita observação na hora das compras!

Entendo, que é justamente nesse ponto que surgem críticas recorrentes ao setor.

Ainda existe, em várias partes do Brasil, uma produção excessivamente repetitiva, presa a modelos antigos, sem atualização estética ou leitura contemporânea de mercado. Muitas vezes, os produtos se tornam visualmente semelhantes entre cidades e regiões completamente diferentes, perdendo aquilo que deveria ser seu maior valor, que é a identidade territorial.

Talento X sobrevivência

Artesanato Amarantina – Ouro Preto/MG (Foto: Kislene Silva)

O artesão brasileiro, especialmente no interior do país, necessita ocupar múltiplas funções. Ele precisa produzir, vender, divulgar, transportar, negociar, administrar redes sociais e tenta sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, mas uma boa parcela de artesãos talentos e reconhecidos, ainda não conseguem cumprir todo esse processo.

Em muitos casos, este artista trabalha sozinho ou em pequenos grupos familiares, sem acesso a crédito, formação continuada ou acompanhamento técnico.

Ainda persiste também um preconceito silencioso em relação ao artesanato. Em determinadas regiões, sobretudo em áreas rurais de pequenos municípios, atividades manuais seguem associadas à ideia de baixa escolaridade, pouca relevância econômica ou ausência de profissionalização.

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Para mim, é exatamente dali que saem as melhores obras, mas infelizmente, como consequência, muitos jovens deixam de enxergar valor na continuidade dos saberes tradicionais herdados de pais e avós.

O problema é que, quando uma técnica artesanal desaparece, não se perde apenas uma atividade econômica, perde-se patrimônio imaterial, memória coletiva e parte importante da identidade cultural brasileira.

Turismo, economia e desenvolvimento local

Nos últimos anos, diversos estados brasileiros passaram a compreender melhor o potencial econômico do artesanato dentro das estratégias de desenvolvimento turístico. Investimentos em rotas temáticas, feiras regionais, centros de comercialização, capacitações e programas de economia criativa vêm ajudando a reposicionar o setor em diferentes regiões do país.

Tenho divulgado muitas destas iniciativas por aqui e os resultados costumam ser significativos.

O artesanato movimenta cadeias inteiras, vão bem além da venda da peça final. A Produção artesanal impacta hospedagem, alimentação, transporte, eventos, comércio, logística, comunicação e até promoção turística.

Em muitos destinos, principalmente os ligados ao turismo cultural e ao turismo de base comunitária, o artesanato se transforma em elemento fundamental da experiência do visitante.

Minas Gerais e o Pará são bons exemplos dessa conexão entre território, identidade e produção artesanal. Estes estados conseguem transformar diferentes expressões artesanais em símbolos culturais reconhecidos nacionalmente, associando gastronomia, religiosidade, patrimônio histórico, arte popular e hospitalidade em uma narrativa turística forte e consistente.

Acredito, que este mesmo movimento deva ser observado em estados do Nordeste e do Sul do Brasil, cada qual explorando matérias-primas, técnicas e referências próprias.

Acredito que ainda há muito espaço para evolução. O Brasil precisa compreender e reconhecer definitivamente que artesanato não é apenas souvenir. Estamos na era da economia criativa, da economia circular, do desenvolvimento local, da preservação cultural e instrumento de fortalecimento territorial e tudo isso converge para a sustentabilidade.

Talvez o maior desafio daqui para frente seja justamente equilibrar tradição e inovação. Preservar técnicas ancestrais sem transformar o artesanato em peça parada no tempo. Valorizar o fazer manual sem romantizar a precariedade de quem produz. Estimular criatividade sem perder autenticidade.

No fim das contas, o artesanato brasileiro continua sendo uma das formas mais sinceras que o país possui de contar sua própria história pelas mãos de seu povo. Talvez esteja justamente aí a missão mais bonita do artesanato neste tempo tão acelerado em que vivemos, continuar sendo um elo entre passado, presente e futuro.

Em meio à produção em massa, à padronização estética e ao consumo imediato, uma peça artesanal ainda consegue carregar alma, identidade e pertencimento e quando o turismo entende isso, deixa de vender apenas destinos e passa a oferecer conexões verdadeiras entre pessoas, territórios e memórias.

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Valorizar o artesanato brasileiro, é reconhecer que existe cultura viva, exercitada nas mãos de milhares de artesãos anônimos espalhados pelo país, que seguem resistindo, criando e preservando silenciosamente parte importante daquilo que ainda nos define como povo.

Preste atenção à realidade de sua região e consuma mais o artesanato local. Isso fará bem a você, à economia local, aos artesãos e ainda enfeitará a sua casa!

Até a próxima!

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