Parque Nacional do Itatiaia: destino de ecoturismo na Serra da Mantiqueira ganha programação especial em maio (A infraestrutura do Parque Nacional do Itatiaia foi desenvolvida pensando em promover o máximo de segurança e comodidade aos turistas durante suas visitas. A seguir, conheça os serviços oferecidos a quem visita o Parque. (Foto: Divulgação))

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Entre trilhas cercadas pela Mata Atlântica, cachoeiras de águas cristalinas e montanhas que figuram entre as mais famosas do Brasil, o Parque Nacional do Itatiaia preparou uma programação especial para a segunda quinzena de maio. Localizado na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, o destino reforça sua vocação para o ecoturismo e para experiências voltadas ao bem-estar em meio à natureza.

Considerado o primeiro parque nacional criado no Brasil, o Itatiaia atrai visitantes durante todo o ano por unir paisagens de altitude, biodiversidade preservada e opções que agradam desde viajantes em busca de contemplação até praticantes de esportes de aventura. Agora, além dos atrativos tradicionais, o parque amplia sua agenda com atividades que conectam lazer, saúde física e experiências ao ar livre.

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Parque Nacional do Itatiaia aposta em turismo de bem-estar e experiências ao ar livre

A nova programação acompanha uma tendência crescente do turismo de natureza: a busca por destinos capazes de proporcionar desaceleração, conexão ambiental e qualidade de vida. Em meio ao clima ameno da Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional do Itatiaia se transforma em cenário para atividades que estimulam movimento, convivência e contato direto com o ambiente natural.

No dia 16 de maio, os visitantes poderão participar de uma aula especial de zumba realizada ao ar livre. A atividade mistura dança, exercícios aeróbicos e música em uma experiência descontraída, indicada para diferentes idades e níveis de condicionamento físico. Cercado pelas montanhas e pela vegetação preservada, o ambiente torna a prática ainda mais convidativa.

Já nos dias 22 e 23 de maio, o parque recebe a Feijuca, experiência gastronômica que propõe uma pausa saborosa em meio à natureza. A iniciativa busca incentivar os visitantes a prolongarem a permanência no destino durante o fim de semana, valorizando a convivência e o turismo de experiência.

Encerrando a programação, no dia 27 de maio, será realizado o tradicional treino e caminhada noturnos. A atividade oferece percursos de corrida de 5, 10 e 16 quilômetros, além de caminhada de 5 quilômetros. O evento é considerado um dos momentos mais especiais para conhecer a atmosfera do parque durante a noite, quando as temperaturas ficam mais agradáveis e o céu da Mantiqueira se torna um espetáculo à parte para observação das estrelas.

Trilhas, cachoeiras e montanhas fazem do Parque Nacional do Itatiaia referência em ecoturismo

Além da programação temporária, o Parque Nacional do Itatiaia mantém durante todo o ano uma estrutura voltada ao turismo de natureza. A parte baixa do parque concentra trilhas leves, cachoeiras e áreas ideais para famílias e visitantes que buscam contemplação.

Já a parte alta reúne alguns dos cenários mais emblemáticos da Serra da Mantiqueira, incluindo formações rochosas e trilhas de montanhismo conhecidas nacionalmente. Entre os destaques estão o Pico das Agulhas Negras e a Pedra do Altar, pontos que atraem aventureiros e fotógrafos em busca das paisagens de altitude típicas da região.

Outro diferencial do destino é a rica biodiversidade. O parque abriga espécies típicas da Mata Atlântica, além de aves que fazem do local um importante ponto para observação de fauna. Durante os meses mais frios, a vegetação ganha tons diferentes e as manhãs com neblina criam cenários ainda mais procurados pelos amantes de fotografia e turismo de contemplação.

Cachoeira das Flores, em direção às Prateleiras, a trilha leva os visitantes a uma belíssima cachoeira de águas cristalinas e geladas. Complexidade: Fácil. (Foto: Divulgação)

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Serra da Mantiqueira reforça tendência do turismo de natureza no Brasil

Com a valorização crescente de destinos sustentáveis e experiências ao ar livre, a Serra da Mantiqueira vem se consolidando como uma das regiões mais desejadas do país para quem busca viagens ligadas à natureza. O Parque Nacional do Itatiaia ocupa posição de destaque nesse movimento por reunir aventura, conservação ambiental e fácil acesso para visitantes de grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

A combinação entre clima serrano, paisagens preservadas e atividades de bem-estar ajuda a transformar o parque em uma alternativa cada vez mais procurada por viajantes interessados em experiências autênticas e contato genuíno com a natureza brasileira.

Circuito dos cinco lagos, um percurso total de 12 km. O passeio contempla os lagos e também a cachoeira cinco lagos que se forma pelo escoamento de um dos lagos. O ponto culminante do circuito é na Pedra do Altar com 2.665 metros de altitude, consegue avistar o Pico das Agulhas Negras, Asas de Hermes e belíssimas paisagens pelo caminho. Complexidade: Moderada. (Foto: Divulgação)

Programação especial do Parque Nacional do Itatiaia

Pico do Maromba, com 2619 metros de altitude, se trata de uma trilha com percurso desafiador, excelente para caminhadas e escaladas em rocha com uma vista incrível. Complexidade: Difícil. (Foto: Divulgação)

A aula de zumba será realizada no dia 16 de maio, das 9h às 10h. Os ingressos custam R$ 46 na tarifa inteira, R$ 23 para meia-entrada e R$ 5 para moradores do entorno. O estacionamento tem valor de R$ 35 para carros e R$ 25 para motos.

A Feijuca acontece nos dias 22 e 23 de maio, das 12h às 16h, com valor de R$ 50 por pessoa, incluindo feijoada completa e um refrigerante. O ingresso de entrada no parque e o estacionamento são cobrados separadamente.

O treino e caminhada noturnos serão realizados no dia 27 de maio, com concentração às 18h na portaria da parte baixa do parque. Cada modalidade tem valor de R$ 22 por participante.

As entradas devem ser adquiridas antecipadamente pelo site oficial do Parque Nacional do Itatiaia.

Mais do que um passeio em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional do Itatiaia reforça sua posição como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil ao unir natureza preservada, bem-estar e experiências ao ar livre. Com programação que combina atividade física, gastronomia e contemplação, o parque amplia as possibilidades para quem deseja desacelerar da rotina e viver momentos de conexão genuína com uma das paisagens mais emblemáticas do país.

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