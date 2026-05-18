Tauá João Pessoa fortalece a hotelaria de lazer e experiência na Paraíba (Grupo Tauá (Foto: Divulgação/ Miguel Santos))

Com abertura prevista para 1º de julho próximo, o Grupo Tauá avança na operação do Tauá Resort João Pessoa, empreendimento que amplia a presença da Paraíba no turismo nacional e marca uma nova fase de crescimento da empresa no Nordeste.

Com investimento estimado em R$ 700 milhões, o resort será o maior já desenvolvido pelo grupo e chega ao Polo Turístico Cabo Branco e fica a apenas 26 kms do Aeroporto Internacional de João Pessoa. O resort apresenta uma proposta voltada ao turismo de lazer, eventos, entretenimento e hospitalidade em larga escala.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Lizete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá, uma das mais inspiradoras líderes da hotelaria brasileira, a escolha por João Pessoa aconteceu pela combinação entre potencial turístico de uma capital cuja atividade turística cresceu quase 10% entre 2024 e 2025 conforme revela a Secretaria de Turismo de João Pessoa. O futuro hotel está em uma localização estratégica e foi pensado, em todos os seus detalhes, visando manter a conexão cultural com o jeito Tauá de receber.

Quando conhecemos a região, percebemos que aqui havia tudo o que buscávamos: acesso, belezas naturais, oportunidade de crescimento e uma forte conexão com a nossa cultura do sorriso e do atendimento com o coração, explica a carismática Lizete.

O Tauá João Pessoa ocupará uma área de 300 mil metros quadrados, com acesso a um trecho de um quilômetro de praia, e contará com 1.128 apartamentos ao todo 514 deles entregues na primeira fase em julho próximo.

Grupo Tauá (Foto: Divulgação/ Miguel Santos)

Hospitalidade regional e experiências únicas

A estrutura foi planejada para diferentes perfis de hóspedes e incluirá centro de eventos, teatro, spa, áreas segmentadas por faixa etária e atrações voltadas ao turismo de experiência. Entre os destaques estão o primeiro aquapark indoor e climatizado do Nordeste, piscina de ondas, simulador de surf e a Jota City 4.0, espaço tecnológico e educativo para crianças. Serão cerca de 9 mil m² de piscinas.

LEIA TAMBÉM: Busca pelo bem-estar conquista espaço na hotelaria

O empreendimento também terá ambientes dedicados a crianças neurodivergentes, além de espaços baby e kids, reforçando a proposta de hospitalidade familiar da rede.

Lizete afirma que o projeto representa um passo importante na trajetória de expansão da companhia.

Queremos receber não só turistas de todo o Brasil, mas também os paraibanos, para que sintam este espaço como uma segunda casa. O Tauá João Pessoa nasce com o propósito de gerar experiências, desenvolvimento e impacto positivo para quem vive e trabalha na região, destaca.

O projeto também incorpora elementos da identidade nordestina em sua arquitetura e experiência de hospedagem, conectando entretenimento, conforto e referências culturais locais.

Setur/PB fortemente presente em feiras de turismo

Em 2025, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), João Pessoa participou de 23 feiras e eventos de turismo, três a menos do que em 2024 e em espaços maiores e com estandes próprios nos principais deles, como a Abav Expo, no Rio de Janeiro; BTM Mercosul, em Santa Catarina; e Festuris Gramado, na Serra Gaúcha. O destaque deste ano, em especial, foi a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, em Portugal, que evidenciou a cidade como protagonista numa das feiras de turismo mais importante da Europa, onde estão os maiores fornecedores da cadeia turística do mundo.

De acordo com o secretário-executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, as ações de promoção de João Pessoa nas feiras tiveram impacto direto no aumento do fluxo de turistas. A procura por informações sobre o destino sempre foi intensa e, segundo ele, Percebeu-se o forte interesse em promover pacotes turísticos. Muitos agentes de viagens disseram conhecer a cidade e ficaram impressionados com o desenvolvimento do setor, percebendo mudanças expressivas, principalmente, no setor de hospedagem e alimentação, pontuou.

Tauá João Pessoa promove impacto econômico e geração de empregos

Além da dimensão turística, o empreendimento movimenta a economia regional. Durante as obras, o Tauá gerou média de 1.200 empregos diretos, chegando a 2 mil trabalhadores em períodos de pico. Na operação, serão aproximadamente 780 empregos diretos.

Parte dos colaboradores da nova unidade passou por treinamento nas operações do grupo em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, levando para João Pessoa a cultura de hospitalidade que se tornou marca registrada da companhia.

Com o desenvolvimento das atividades do turismo, a Setur-JP também se preocupou em capacitar a mão de obra que trabalha diretamente com os turistas. Desta forma, em parceria com o Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa (Celest-JP) promoveu uma série de cursos para profissionais como guias de turismo, bugueiros, taxistas, garçons, entre outros. Foram cursos de línguas inglesa e espanhola, por exemplo, oferecendo a oportunidades desses profissionais terem melhor atendimento aos turistas estrangeiros.

Delano Tavares, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação da Paraíba (FBHA-PB), informou que hotéis, bares e restaurantes tiveram um significativo crescimento na movimentação e faturamento por conta do aumento de visitantes em João Pessoa e região. E a perspectiva para o próximo verão é de manutenção desse crescimento, tendo em vista os números de turistas que estão buscando visitar a Paraíba, em especial, João Pessoa. Os setores de alimentação e hospedagem prevê um crescimento sustentável nos próximos anos, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Hotelaria brasileira aponta para expressivo crescimento em 2026

Thâmara Cavalcanti, presidente da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares (Abrasel-PB), entidade que participou de suas grandes feiras de turismo no estande da Prefeitura em Gramado e Rio de Janeiro também destaca o lado positivo de pertencimento do paraibano. Precisamos destacar o orgulho que o paraibano voltou a ter da Paraíba. Antes, a gente exportava. As pessoas saiam daqui para trabalhar lá fora. Mas agora não. Onde você vai, as pessoas comentam que querem visitar, morar e muitos estão juntando dinheiro para retornar ao Estado, enfatizou Thâmara.

Grupo Tauá (Foto: Divulgação/ Miguel Santos)

Sobre o Grupo Tauá

O Grupo Tauá de Hotéis e Resorts é reconhecido como um dos principais players do turismo de lazer e eventos do Brasil. Com unidades em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, e a inauguração prevista do Tauá Resort João Pessoa, na Paraíba, em julho de 2026, o grupo passa a contar com mais de 2.800 apartamentos distribuídos em quatro estados.

Os resorts oferecem pensão completa, restaurantes à la carte e uma experiência gastronômica variada e de alta qualidade. No Tauá, as crianças são protagonistas, com recreação monitorada pelos Taualegres – como são chamados todos os colaboradores que animam e entretém os hóspedes -, além de menus exclusivos e a Jota City, cidade interativa onde aprendem sobre sustentabilidade e consumo consciente. Já os adultos desfrutam de estrutura completa de lazer e bem-estar, que inclui piscinas, SPA, cinema, boliche, academia, quadras esportivas e salão de jogos.

Desde 2022, o Grupo Tauá é signatário do Pacto Global da ONU e atua alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando seu compromisso com a gestão responsável, o desenvolvimento social e o impacto positivo nas comunidades onde está presente. Em 2026, a companhia conquistou a certificação de Empresa B, reforçando seu compromisso com altos padrões de governança, impacto social e sustentabilidade ambiental, além da geração de valor de longo prazo para seus stakeholders (acionistas).

O pioneirismo do fundador do Grupo Tauá, João Pinto Ribeiro (pai de Lizete) remonta o ano de 1986 quando, por um insight da esposa, decidiu transformar um pequeno sítio no interior de Minas em um dos primeiros empreendimentos de lazer familiar do estado.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys LinkedIn: maartenvs1 E-mail: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo