Turismo que transforma: viver é mais que visitar (Em meio ao cenário histórico de uma cidade colonial mineira, cultura e tradição ganham vida nas ruas, onde moradores e visitantes se encontram em uma celebração que transforma o cotidiano em experiência e memória afetiva. (Foto: Divulgação IA))

Turismo não nasce pronto. Ele é construído. Antes de virar destino, roteiro ou produto, o turismo começa como uma ideia, muitas vezes simples, mas carregada de significado. É alguém que decide abrir sua casa, compartilhar um saber, transformar uma tradição em experiência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Muito do que hoje chamamos de turismo foi, um dia, um impulso criativo que saiu do papel e ganhou forma, território e significado. Porque o turismo é, acima de tudo, expressão de cultura, de identidade e de gente.

É dessa inquietação criativa que surgem algumas das experiências mais marcantes que vivenciamos. O conhecido turismo de experiência, por exemplo, nos convida a sair da posição de espectador e nos coloca como parte ativa do processo. Não é apenas visitar, é viver. É nesse contexto que atividades antes distantes do nosso cotidiano se tornam possíveis e transformadoras.

Eu mesma já tive a oportunidade de experimentar isso em diferentes lugares: já fiz cerâmica com as próprias mãos, colhi café direto do pé, acompanhei processos de produção de frutas e participei ativamente de dinâmicas produtivas que, fora do turismo, dificilmente fariam parte da minha rotina. São vivências que ampliam o olhar, conectam com outras realidades e deixam memórias que vão muito além de uma foto.

E é exatamente isso que torna o turismo tão poderoso e necessário. Ele nos permite acessar mundos que, no dia a dia, não estariam ao nosso alcance. Nos tira da rotina, nos provoca, nos ensina e, principalmente, nos conecta com outras pessoas, outras culturas e até com nós mesmos.

Mas essa criatividade não está apenas nas experiências produtivas. Ela também pulsa nas festas, nas manifestações culturais, nos pequenos encontros e nos lugares simples que acabam se transformando em referências afetivas para quem visita. E aqui, o turismo vai muito além dos grandes festivais gastronômicos ou dos destinos tradicionais.

Minas Gerais é um grande exemplo dessa diversidade. Temos a tradicional Festa do Congado em diversas cidades, que mistura fé, música e ancestralidade; a Festa do Reinado, que mantém viva a cultura afro-brasileira; e, em Contagem, a Comunidade Quilombola dos Arturos preserva uma das mais importantes expressões da cultura afro-mineira por meio da Festa de Nossa Senhora do Rosário, das Guardas de Congado e do tradicional Batuque, manifestações que unem religiosidade, memória e identidade cultural.

LEIA MAIS: Gig tripping transforma shows em destinos turísticos

Em Diamantina, a Vesperata transforma as sacadas dos casarões históricos em palco para um espetáculo musical a céu aberto. Já em Sabará, a Festa da Jabuticaba transforma um fruto típico em experiência cultural, gastronômica e turística.

Mas Minas também é feita de pequenos festivais e encontros que recebem turistas justamente pela autenticidade. O Festival de Blues e Jazz de Rio Acima, por exemplo, atrai um público ligado à música e à natureza. O Festival Gastronômico de Macacos movimenta pousadas, restaurantes e o turismo de fim de semana. Em Tiradentes, o Festival de Fotografia reúne um público mais nichado ligado à arte e à cultura visual. Já o Encontro de Motociclistas de São Thomé das Letras mostra como eventos segmentados também movimentam hospedagem, comércio e experiências locais.

E existem ainda aqueles lugares que, mesmo simples, se transformam em atrativos pela memória, pelas histórias e pelas pessoas que os mantêm vivos. A Venda do Seu Brasinha, em Cordisburgo, é um exemplo disso: um espaço pitoresco que atrai visitantes pelo acervo curioso e pela figura conhecida do colecionador na região.

No distrito de Ipoema, em Itabira, o Museu do Tropeiro preserva objetos e memórias ligadas à cultura tropeira e desperta interesse de visitantes conectados à história e às tradições mineiras. Em Bichinho, distrito de Prados, pequenos ateliês e lojinhas artesanais transformaram oficinas simples em pontos turísticos ligados ao artesanato e à cultura local.

Em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, espaços ligados ao artesanato e à cultura popular atraem visitantes interessados em tradição, arte e identidade regional.

Mas é importante dizer: nem todos esses eventos, festivais ou lugares são grandes ou voltados para multidões e isso não diminui sua importância. Pelo contrário. Muitos deles são pensados para públicos mais específicos, que buscam conexão, autenticidade e experiências mais profundas com o território. São encontros menores, mas carregados de significado, que fortalecem a cultura local e criam vínculos reais entre quem recebe e quem visita.

LEIA MAIS: Park City: Viaje pelo inverno, retorne pelo verão

Esse tipo de iniciativa mostra que o turismo também nasce do encontro, da arte, da memória e da ocupação criativa dos espaços. São experiências construídas coletivamente, que fortalecem a cultura local e ampliam as possibilidades de vivência para moradores e visitantes.

No fim das contas, o turismo é isso: um convite. Um convite para experimentar, sentir, aprender e se deixar atravessar por histórias que, muitas vezes, começaram apenas com a vontade de alguém, mas que hoje transformam lugares e pessoas todos os dias.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo