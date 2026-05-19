Turismo rodoviário ganha novo impulso com lançamento do primeiro índice de passagens de ônibus do Brasil - (crédito: Uai Turismo)

Turismo rodoviário ganha novo impulso com lançamento do primeiro índice de passagens de ônibus do Brasil (Coletiva realizada no restaurante A Figueira Rubaiyat, em São Paulo, marcou o lançamento oficial do IRCB, primeiro índice nacional de monitoramento de preços de passagens rodoviárias criado pela ClickBus em parceria com a Fipe. (Foto: Divulgação))

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O turismo rodoviário brasileiro acaba de entrar em uma nova fase. A ClickBus, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), lançou oficialmente o IRCB (Índice Rodoviário ClickBus), primeiro indicador nacional criado para monitorar a evolução dos preços das passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais no Brasil.

A iniciativa representa um marco para o setor de viagens rodoviárias e para o turismo nacional, oferecendo dados inéditos sobre comportamento de consumo, sazonalidade, tendências econômicas e movimentação de passageiros em diferentes regiões do país.

Com base em mais de 100 milhões de passagens analisadas desde dezembro de 2017, o índice nasce como uma ferramenta estratégica para consumidores, empresas, operadores e profissionais do turismo que acompanham o crescimento das viagens terrestres no Brasil.

Ônibus segue como principal meio de viagem dos brasileiros

Os números apresentados durante o lançamento reforçam a força do modal rodoviário no país. Atualmente, mais de 160 milhões de passageiros utilizam ônibus para viagens intermunicipais e interestaduais todos os anos.

Enquanto a malha aérea brasileira possui pouco mais de uma centena de aeroportos com operações regulares, o transporte rodoviário conecta aproximadamente 6.800 destinos em todo o território nacional, alcançando cidades onde o avião ainda não chega.

A abrangência faz do ônibus um dos pilares do turismo doméstico brasileiro, especialmente para viagens regionais, férias em família, feriados prolongados e deslocamentos de média distância.

O objetivo do IRCB é justamente ampliar a visibilidade sobre esse mercado, oferecendo informações mais transparentes e recorrentes sobre preços, comportamento de demanda e impactos econômicos no turismo rodoviário.

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Novo índice mostra estabilidade maior que viagens aéreas

Um dos principais insights apresentados pelo estudo foi a diferença de comportamento entre os preços das passagens rodoviárias e aéreas.

Enquanto as tarifas aéreas apresentam oscilações mais intensas em períodos de alta demanda, as passagens de ônibus mantêm um comportamento mais estável e previsível ao longo do ano, fator que fortalece o modal como alternativa estratégica para o turismo nacional.

Os dados também revelam que, mesmo diante das recentes altas no diesel e de cenários econômicos desafiadores, o setor rodoviário conseguiu manter reajustes mais equilibrados em comparação a outros segmentos do transporte.

Além disso, o índice evidencia períodos clássicos de sazonalidade turística, como dezembro, janeiro e julho, quando as viagens de lazer impulsionam a demanda em todo o país.

Turismo rodoviário vive transformação tecnológica

Com relação ao cenário do turismo rodoviário brasileiro para 2026, representantes da ClickBus destacaram que o setor atravessa um processo acelerado de modernização.

Nos últimos anos, aumentou significativamente a oferta de ônibus premium com poltronas leito-cama, semi-leito e serviços voltados ao conforto do passageiro. Frotas mais modernas, veículos Double Deck, Wi-Fi, tomadas USB e novos terminais rodoviários passaram a integrar a experiência de viagem.

Segundo a empresa, a evolução da qualidade do serviço aconteceu sem aumento proporcional nos preços das passagens, tornando o ônibus ainda mais competitivo para viagens nacionais.

A percepção é que o transporte rodoviário deixou de ser apenas uma alternativa econômica e passou a ocupar espaço importante também entre passageiros que antes priorizavam exclusivamente o transporte aéreo.

Phillip Klien, CEO da ClickBus, apresenta em São Paulo o IRCB, primeiro índice nacional de monitoramento de preços de passagens rodoviárias, durante coletiva. (Foto: Divulgação)

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Dados podem ajudar a identificar tendências do turismo brasileiro

Especialistas da Fipe explicaram que o grande volume de informações geradas pelo transporte rodoviário também pode contribuir futuramente para análises econômicas e turísticas mais amplas.

O monitoramento dos fluxos de passageiros, origens e destinos pode ajudar a identificar movimentos regionais, crescimento de destinos turísticos e mudanças no comportamento de viagem dos brasileiros.

A expectativa é que o IRCB se torne uma referência permanente para o setor, assim como a tabela Fipe de automóveis funciona como um guia de referência no setor, acompanhando mensalmente os impactos de férias, grandes eventos, feriados e movimentações econômicas sobre o turismo rodoviário nacional.

Bruno Oliva, presidente da Fipe, apresenta detalhes do IRCB durante coletiva em São Paulo. O novo índice criado em parceria com a ClickBus irá monitorar mensalmente a evolução dos preços das passagens rodoviárias no Brasil.

Digitalização muda comportamento do viajante brasileiro

Outro destaque apresentado durante o lançamento foi a transformação digital do setor rodoviário. Há pouco mais de uma década, apenas 1% das passagens de ônibus eram comercializadas online no Brasil. Hoje, cerca de 40% das vendas já acontecem digitalmente.

O aplicativo da ClickBus representa atualmente mais de 65% das vendas digitais da empresa, refletindo uma mudança significativa no comportamento do consumidor brasileiro.

A empresa também destacou investimentos em inteligência artificial e tecnologia de dados para aprimorar a experiência dos viajantes e ampliar a previsibilidade do mercado.

Índice deve impactar planejamento de viagens e turismo

A criação do IRCB pode transformar a forma como consumidores e empresas acompanham o mercado rodoviário brasileiro.

Para os viajantes, o índice tende a oferecer maior previsibilidade de preços e ajudar no planejamento financeiro das viagens. Já para operadores e profissionais do turismo, os dados podem se tornar uma ferramenta importante para estratégias comerciais, planejamento de demanda e análise de tendências.

Com divulgação mensal e abrangência nacional, o novo índice reforça o protagonismo do transporte rodoviário na mobilidade e no turismo brasileiro, especialmente em um momento em que o viajante busca mais flexibilidade, economia e conectividade entre destinos.

Novo índice revela força do turismo rodoviário no Brasil

Em um país onde milhares de cidades dependem diretamente das estradas para movimentar pessoas, turismo e economia, o lançamento do IRCB marca mais do que a criação de um indicador de preços: representa o reconhecimento definitivo da importância do transporte rodoviário para o Brasil.

Com dados inéditos, monitoramento contínuo e uma leitura mais precisa do comportamento dos viajantes, o novo índice coloca o setor em um patamar de protagonismo nunca antes visto. Para o turismo, a iniciativa abre caminho para análises mais inteligentes sobre fluxo de passageiros, sazonalidade e tendências de consumo. Para o viajante, significa mais transparência, previsibilidade e acesso à informação.

Em meio à modernização das frotas, digitalização das vendas e crescimento da procura por viagens terrestres, o ônibus deixa de ser apenas uma alternativa econômica e consolida seu espaço como peça estratégica da mobilidade e do turismo nacional.

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