Gramado além do inverno: a rota colonial que revela a essência mais autêntica da Serra Gaúcha - (crédito: Uai Turismo)

Gramado além do inverno: a rota colonial que revela a essência mais autêntica da Serra Gaúcha (Tradições da imigração europeia seguem vivas em Gramado, onde cultura, gastronomia colonial e arquitetura típica ajudam a preservar a essência mais autêntica da Serra Gaúcha. (Foto: Cleiton Thiele))

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Quando as temperaturas começam a cair na Serra Gaúcha, Gramado volta ao centro das atenções como um dos destinos de inverno mais procurados do Brasil. Mas longe das vitrines iluminadas, dos roteiros acelerados e das atrações mais conhecidas, existe uma Gramado mais silenciosa, afetiva e profundamente ligada às suas origens coloniais. É justamente nessa versão mais raiz da cidade que o visitante encontra experiências capazes de transformar uma viagem em memória.

Entre linhas rurais, receitas de família, construções históricas e tradições preservadas há gerações, Gramado revela uma identidade moldada pela imigração alemã, italiana e portuguesa. Em vez de apenas observar a cidade, o turista passa a compreender como a cultura local se construiu entre hortas, vinhedos, fogões a lenha e histórias compartilhadas em torno da mesa.

Turismo colonial em Gramado valoriza tradições e memórias da Serra Gaúcha

Muito além da Avenida Borges de Medeiros, as chamadas linhas do interior ajudam a contar a verdadeira história de Gramado. São estradas cercadas por araucárias, pequenas propriedades familiares e cenários que preservam hábitos antigos da Serra Gaúcha. Nessas comunidades rurais, o ritmo desacelera e o visitante percebe que a essência do destino continua viva justamente nas experiências mais simples.

A gastronomia é uma das portas de entrada para essa imersão cultural. Em meio aos jardins floridos e ao clima europeu característico da cidade, o tradicional menu alemão servido no histórico Hotel Ritta Höppner resgata receitas inspiradas na imigração germânica que ajudou a formar a região. Mais do que uma refeição, a experiência remete aos antigos encontros familiares da Serra, com pratos robustos, sabores afetivos e uma atmosfera acolhedora que atravessa gerações.

Essa conexão entre culinária e identidade cultural também aparece em outro endereço bastante simbólico de Gramado: a Casa do Colono, localizada na Praça das Etnias. O espaço se tornou um dos pontos mais tradicionais para quem deseja provar receitas típicas feitas de maneira artesanal.

Ali, o cheiro de pão recém-saído do forno a lenha domina o ambiente logo nas primeiras horas do dia. O famoso pão com linguiça, as cucas caseiras e os pães sovados ajudam a preservar técnicas culinárias herdadas dos imigrantes europeus. Além da gastronomia, o visitante encontra produtos coloniais como geleias, compotas, salames, queijos, vinhos e licores produzidos por famílias da região.

A Praça das Etnias também reforça o caráter multicultural da cidade ao reunir construções inspiradas nas diferentes comunidades que participaram da formação de Gramado. O espaço ajuda a compreender como alemães, italianos e portugueses deixaram marcas permanentes na arquitetura, na culinária e nos costumes locais.

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Pato ao molho de frutas vermelhas e legumes salteados, e um delicioso pretzel. Sabores marcantes desta experiência genuinamente alemã. (Foto: Portal Uai Turismo)

A Casa do Colono preserva os sabores e tradições da imigração europeia em Gramado, reunindo produtos artesanais, receitas típicas e a essência mais autêntica da Serra Gaúcha. (Foto: Portal Uai Turismo)

Museu gratuito ajuda a compreender a história de Gramado

Para quem deseja mergulhar na memória da cidade, o Museu Major José Nicoletti Filho é um dos passeios mais interessantes e ainda pouco conhecidos por muitos turistas. Localizado ao lado da tradicional Rua Torta, o museu funciona gratuitamente de terça a domingo, das 9h às 17h.

O espaço homenageia Major José Nicoletti Filho, figura importante no desenvolvimento da cidade, e apresenta um acervo que ajuda a compreender o processo de colonização da região. Fotografias antigas, banners históricos, documentos e painéis interativos revelam como Gramado cresceu a partir das comunidades rurais e das famílias imigrantes que se estabeleceram na Serra Gaúcha.

A visita também permite observar uma Gramado anterior ao turismo em massa, marcada por estradas de terra, produção agrícola e forte senso comunitário. O pequeno café anexo ao museu completa a experiência de forma acolhedora e sem pressa, característica cada vez mais valorizada por viajantes que buscam conexões genuínas com os destinos.

O Museu Major Nicoletti Filho oferece um mergulho na história de Gramado com acervo sobre a colonização da cidade, preservando memórias e tradições em uma atração cultural gratuita no coração da Serra Gaúcha. (Foto: Portal Uai Turismo)

Restaurantes de família preservam sabores da Gramado colonial

Em meio às rotas do interior, muitos restaurantes mantêm viva a tradição da cozinha afetiva serrana. O almoço no Lovatto Sartori é um exemplo dessa relação entre gastronomia e herança cultural. O ambiente familiar, os pratos inspirados na culinária italiana e o clima típico das comunidades rurais reforçam a sensação de estar visitando uma Gramado que resiste ao tempo.

Outro endereço que ajuda a traduzir esse espírito é o Vovó Lucena Platz, onde a experiência valoriza receitas tradicionais, hospitalidade e referências às antigas casas de colônia da Serra Gaúcha. Em locais assim, a comida deixa de ser apenas atração turística e passa a representar uma forma de preservar histórias familiares e modos de vida.

A família Sartori preserva em Gramado os sabores e tradições da culinária colonial italiana, transformando receitas de gerações em uma experiência autêntica da Serra Gaúcha. Uma deliciosa salada de salmão defumado. (Foto: Portal Uai Turismo)

Na experiência da Vovó Lucena, em Gramado, os visitantes conhecem de perto o cultivo de morangos em sistema semi-hidropônico, em uma vivência que une tradição rural, sabores artesanais e o charme do interior da Serra Gaúcha. (Foto: Portal Uai Turismo).

Vinícolas familiares revelam outro olhar sobre Gramado

Embora cidades vizinhas da Serra Gaúcha sejam mais lembradas pelo enoturismo, Gramado também guarda pequenas vinícolas familiares que ajudam a compreender a tradição vitivinícola da região. Diferentemente das grandes operações turísticas, esses espaços costumam oferecer experiências mais intimistas, ligadas ao cotidiano das famílias produtoras.

Entre parreirais, porões e cantinas artesanais, o visitante conhece processos de produção mantidos há décadas e escuta histórias que atravessam gerações. Muitas dessas propriedades ficam nas linhas rurais, em cenários cercados por mata nativa, hortas e pequenas lavouras, uma paisagem que reforça o lado mais autêntico da Serra Gaúcha.

Mais do que degustar vinhos, visitar essas vinícolas significa entrar em contato com o modo de vida colonial que ajudou a construir a identidade cultural da região.

Na Vinícola Ravanello, primeira vinícola boutique de Gramado, o tour intimista conduz os visitantes pelos vinhedos e pelo processo artesanal de produção, encerrando a experiência com a degustação de rótulos finos e espumantes em um ambiente acolhedor da Serra Gaúcha. (Foto: Portal Uai Turismo).

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Gramado encontra sua essência nas experiências mais simples

Em tempos de viagens aceleradas e roteiros cada vez mais padronizados, a Gramado colonial surge como convite ao desacelerar. É uma cidade que se revela nos detalhes: no cheiro da madeira queimando no fogão a lenha, no sotaque herdado dos imigrantes, nas receitas passadas de geração em geração e nas histórias contadas por moradores antigos.

Essa versão mais rústica e afetiva de Gramado talvez seja justamente a mais memorável. Porque ela não depende de tendências, temporadas ou cenários montados. Ela permanece viva nas linhas do interior, nas pequenas propriedades familiares, nos museus silenciosos e nas mesas fartas compartilhadas sem pressa.

Ao descobrir essa face mais genuína da Serra Gaúcha, o visitante percebe que Gramado vai muito além do frio e das vitrines. A cidade encontra sua verdadeira força na preservação da memória, da cultura e das tradições que continuam dando sentido ao destino mesmo com o passar do tempo.

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