Neve também queima: campanha internacional faz alerta sobre os riscos do sol no turismo de inverno - (crédito: Uai Turismo)

Neve também queima: campanha internacional faz alerta sobre os riscos do sol no turismo de inverno (No topo do mundo, onde o silêncio encontra o horizonte, pessoas encaram a cura como superação, liberdade e conexão profunda com a natureza em sua forma mais grandiosa. (Foto: Divulgação IA))

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Viajar para destinos de inverno e se aproximar da neve se tornou uma das principais tendências do turismo internacional nos últimos anos. Seja em estações de esqui, trilhas em montanhas ou experiências ao ar livre em regiões geladas, turistas buscam paisagens cinematográficas e contato com a natureza. O que muita gente ainda desconhece, porém, é que os ambientes de neve também exigem atenção redobrada com a saúde da pele, especialmente por conta da intensa incidência de radiação ultravioleta (UV) em áreas de altitude elevada.

Esse é o ponto de partida da campanha Peak Exposure, criada no Reino Unido pela Klick Health para a Melanoma Fund, organização sem fins lucrativos dedicada à conscientização sobre o câncer de pele. A iniciativa une arte, fotografia e informação para chamar atenção de turistas, esportistas e profissionais de atividades outdoor sobre os cuidados necessários

durante viagens de inverno.

O melanoma é visto como montanhas na campanha e algumas frases foram criadas para essa conscientização. “Todo mundo teme a avalanche, ninguém teme o UV”. (Foto: Melanoma Fund)

Neve, altitude e radiação UV: por que o risco aumenta no turismo de inverno

Ao contrário do que muitos imaginam, temperaturas baixas não significam menor exposição solar. Em regiões montanhosas, a incidência dos raios UV costuma ser mais intensa devido à altitude elevada, enquanto a neve funciona como uma superfície refletora, potencializando os efeitos da radiação na pele.

Esse cenário é comum em destinos turísticos de inverno espalhados pelo mundo, especialmente em áreas de esqui, montanhismo e ecoturismo em regiões alpinas. Como o frio reduz a sensação de calor sobre a pele, muitos viajantes acabam negligenciando o uso do protetor solar, dos óculos adequados e de acessórios de proteção.

A campanha Peak Exposure surge justamente com a proposta de ampliar essa conscientização sem recorrer ao alarmismo. O projeto aposta em imagens artísticas e relatos reais para mostrar que o cuidado com a pele deve fazer parte da rotina de qualquer experiência outdoor, inclusive durante o inverno.

A exposição recorrente à radiação UV sem proteção pode desencadear danos nas células que dão cor à pele, os melanócitos, causando os melanomas. Os melanomas ocorrem na pele, mucosas e também nos olhos. Esses tumores são muito agressivos e podem gerar metástases para órgãos internos. A prevenção sempre é a melhor opção, explica Bárbara Neder Moreira César, oftalmologista e membro da Sociedade Brasileira de Plástica Ocular.

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Fotografias transformam melanomas em paisagens montanhosas

Um dos elementos mais impactantes da campanha é a exposição fotográfica que transforma imagens reais de melanomas em cenários semelhantes a montanhas cobertas de neve. À distância, as fotos lembram paisagens típicas de destinos de inverno. De perto, revelam lesões reais de câncer de pele.

A produção das imagens foi realizada em São Paulo pelo brasileiro Yan Cucco, diretor de criação e diretor de arte da campanha. Segundo ele, a proposta foi criar uma conexão visual imediata entre os ambientes de neve e os riscos invisíveis da exposição excessiva aos raios UV.

As fotografias foram desenvolvidas a partir de melanomas reais captados em estúdio. Técnicas de maquiagem, iluminação macro e computação gráfica foram utilizadas para transformar texturas da pele em formações que remetem a cordilheiras, encostas e campos nevados. O resultado cria um contraste visual forte entre beleza natural e prevenção.

O melanoma é visto como montanhas na campanha. Frases são criadas para aumentar a conscientização “A maior montanha que precisei para sobreviver tinha apenas 6,3 mm de altura”. (Foto: Melanoma Fund)

Relatos reais reforçam a importância da prevenção em atividades ao ar livre

Além das imagens, a campanha reúne depoimentos de pessoas ligadas ao universo outdoor que conviveram com o melanoma após anos de exposição solar em ambientes de montanha.

Entre os participantes estão Willie Munro, Guy Jarvis e Caroline Gleich. Todos passaram grande parte da vida praticando atividades ao ar livre sem imaginar os impactos de longo prazo causados pela radiação UV.

Os relatos ajudam a reforçar uma percepção importante no turismo contemporâneo: viajar com segurança também significa incorporar hábitos de proteção à saúde, independentemente da estação do ano.

Turismo outdoor e bem-estar caminham juntos

A discussão proposta pela campanha dialoga diretamente com o crescimento do turismo de natureza e aventura. Nos últimos anos, destinos ligados ao esqui, trekking, montanhismo e ecoturismo passaram a atrair um público interessado não apenas em esportes, mas também em experiências de bem-estar e conexão com o ambiente natural.

Nesse contexto, especialistas reforçam que medidas simples podem fazer diferença durante viagens de inverno. O uso diário de protetor solar, hidratantes, óculos com proteção UV, bonés, gorros e roupas apropriadas ajuda a minimizar os efeitos da exposição prolongada ao sol em regiões geladas.

Outro ponto importante é a reaplicação do protetor ao longo do dia, especialmente em atividades como esqui, caminhadas e passeios em áreas abertas, onde a combinação entre altitude e reflexo da neve intensifica a incidência solar.

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Campanha amplia debate sobre proteção solar no setor outdoor

A iniciativa integra um projeto maior da Melanoma Fund chamado Sunguarding, voltado à inclusão de práticas de proteção solar no setor de atividades outdoor.

O programa desenvolve treinamentos para instrutores, profissionais e organizações ligadas ao turismo de aventura e esportes de natureza, além de criar materiais educativos e estruturas de apoio em ambientes externos.

A proposta acompanha uma mudança cada vez mais presente no turismo global: a valorização de experiências responsáveis, sustentáveis e alinhadas ao cuidado integral com a saúde e o bem-estar dos viajantes.

Mais do que um alerta sobre o câncer de pele, Peak Exposure reforça que aproveitar destinos de inverno com segurança também faz parte da experiência turística. Afinal, contemplar montanhas nevadas, explorar trilhas geladas e viver aventuras ao ar livre pode, e deve, caminhar junto com hábitos simples de prevenção.

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Viajar bem também é saber se proteger

Em meio ao fascínio das montanhas cobertas de neve, dos esportes de inverno e das paisagens que parecem saídas de um cartão-postal, campanhas como Peak Exposure lembram que o turismo consciente vai além do roteiro perfeito. Cuidar da pele, respeitar os limites do corpo e entender os efeitos da exposição solar em ambientes extremos também fazem parte da experiência de viagem.

Afinal, aproveitar o inverno com segurança não diminui a aventura pelo contrário. Permite que cada trilha, descida na neve ou passeio ao ar livre seja vivido de forma mais tranquila, saudável e duradoura. Porque as melhores lembranças de uma viagem devem ficar na memória, e não na pele.

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