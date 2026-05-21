Festa Junina em Caxambu aposta em tradição mineira e experiências de inverno na Serra da Mantiqueira (Sabores que aquecem o inverno mineiro: as tradicionais comidas típicas das festas juninas transformam Minas Gerais em um verdadeiro convite para celebrar cultura, afeto e gastronomia. (Foto: Divulgação))

As tradicionais festas de inverno em Minas Gerais ganham novos contornos no Hotel Glória Caxambu, que preparou uma programação temática para os finais de semana de junho e julho. Com Festa Junina, Noite de Boteco, música ao vivo e atividades recreativas para diferentes faixas etárias, o empreendimento reforça o clima acolhedor típico da Serra da Mantiqueira em uma das estâncias hidrominerais mais conhecidas do país.

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A proposta une elementos tradicionais da cultura popular brasileira, como quadrilhas, barraquinhas e comidas típicas, ao turismo de lazer característico da região de Caxambu. Durante os sábados, os hóspedes poderão participar das Festas Juninas com apresentações de dança, brincadeiras e música ao vivo. Já às sextas-feiras, o destaque fica para as Noites de Boteco, inspiradas na gastronomia mineira e na atmosfera descontraída dos bares tradicionais do estado.

Além da programação temática, o hotel oferece uma estrutura voltada para famílias, casais e grupos que buscam aproveitar o inverno mineiro com conforto e entretenimento. Entre os espaços disponíveis estão piscinas climatizadas com toboágua, cinema, pub bar, quadra poliesportiva, fitness center e atividades monitoradas para crianças e adultos. O empreendimento também conta com serviços de apoio, como copa de bebê equipada, restaurante infantil e aluguel de itens de acessibilidade e mobilidade.

Em frente ao Parque das Águas de Caxambu, o tradicional Hotel Glória Caxambu entra no clima do inverno mineiro com programação especial de festas juninas, noites de boteco e experiências típicas da Serra da Mantiqueira. (Foto: Divulgação)

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Turismo em Caxambu combina águas minerais, natureza e tradição mineira

A localização de Hotel Glória Caxambu é um dos atrativos para quem deseja explorar os destinos turísticos do Sul de Minas. O hotel está em frente ao Parque das Águas de Caxambu, considerado o maior complexo hidromineral do mundo. O espaço reúne 12 fontes de águas minerais com diferentes propriedades e se tornou um dos principais símbolos turísticos da cidade.

Durante os meses mais frios do ano, o balneário do parque costuma atrair visitantes interessados em experiências de bem-estar, massagens e banhos termais. Outro passeio tradicional é o teleférico que leva ao Morro de Caxambu, de onde é possível observar a paisagem da Serra da Mantiqueira e aproveitar áreas de lazer com piscinas de água mineral.

O tradicional teleférico de Caxambu revela vistas privilegiadas da Serra da Mantiqueira e se tornou um dos passeios mais procurados durante a temporada de inverno no Sul de Minas. (Foto: Divulgação)

Serra da Mantiqueira amplia roteiros de ecoturismo e turismo religioso

Quem visita Caxambu também encontra opções de passeios pela região da Mantiqueira. Municípios vizinhos como Aiuruoca e Baependi oferecem roteiros ligados ao ecoturismo, com cachoeiras, trilhas, nascentes e áreas de preservação ambiental.

Entre os destinos mais procurados está o Parque Nacional do Itatiaia, conhecido pelas montanhas, biodiversidade e trilhas em meio à Mata Atlântica. A região ainda abriga áreas naturais como a Serra do Papagaio e a Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, bastante visitadas por praticantes de turismo de aventura e observação da natureza.

Já no turismo religioso, Baependi recebe visitantes interessados em conhecer o Santuário de Nhá Chica, dedicado à beata mineira Francisca de Paula de Jesus, beatificada em 2013 e considerada uma das figuras religiosas mais populares do estado.

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Cruzília valoriza tradição do queijo mineiro e do cavalo Mangalarga Marchador

Outro passeio possível para quem está hospedado em Caxambu é a cidade de Cruzília, localizada a cerca de 27 quilômetros. O município é reconhecido nacionalmente pela criação do cavalo Mangalarga Marchador e pela produção de queijos artesanais premiados.

Na cidade, turistas podem visitar o Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, que reúne parte da história da raça criada em Minas Gerais. Cruzília também se consolidou como um dos polos produtores de queijos finos do país, tradição iniciada há décadas e que hoje integra os roteiros gastronômicos do Sul de Minas.

Com clima típico de montanha, gastronomia afetiva e atrações ligadas à cultura mineira, a região de Caxambu segue entre os destinos mais procurados para viagens de inverno em Minas Gerais, especialmente por turistas em busca de experiências ligadas à tradição, ao descanso e ao contato com a natureza.

Os premiados queijos artesanais de Cruzília carregam tradição, sabor e a identidade gastronômica do Sul de Minas, referência nacional na produção de queijos finos. (Foto: Divulgação)

Cavalgadas pelas paisagens do Sul de Minas Gerais revelam a tradição do cavalo Mangalarga Marchador, símbolo da cultura rural e do turismo de experiência na Serra da Mantiqueira. (Foto: Divulgação)

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Caxambu entra no clima das festas de inverno com arraiais, gastronomia mineira e experiências na Serra da Mantiqueira

Entre o frio das montanhas, o cheiro das comidas típicas, a música ao vivo e o charme das tradicionais festas juninas mineiras, Caxambu se transforma em um dos destinos mais acolhedores do inverno brasileiro. A cidade une cultura popular, natureza, águas minerais e experiências gastronômicas em um cenário perfeito para quem deseja desacelerar e viver o melhor da temporada mais charmosa do ano em Minas Gerais.

Dos arraiais animados às noites inspiradas na tradição dos botecos mineiros, passando pelos passeios em meio à Serra da Mantiqueira e pelas experiências de bem-estar no Parque das Águas de Caxambu, o destino convida turistas de todas as idades a mergulharem em um roteiro que combina lazer, tradição e hospitalidade. Uma viagem para sentir os sabores, os sons e a atmosfera única do inverno mineiro.

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