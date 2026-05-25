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Belo Horizonte é a 4ª cidade que mais envia turistas para Bariloche

Com novos voos diretos saindo da capital mineira, Bariloche reforça sua conexão com o público brasileiro e vê Belo Horizonte se consolidar entre os principais mercados emissores para a temporada de neve de 2026

Belo Horizonte é a 4ª cidade que mais envia turistas para Bariloche - (crédito: Uai Turismo)
Belo Horizonte é a 4ª cidade que mais envia turistas para Bariloche - (crédito: Uai Turismo)
Belo Horizonte é a 4ª cidade que mais envia turistas para Bariloche ((Foto: divulgação))

A cidade argentina de San Carlos de Bariloche se prepara para uma intensa temporada de inverno em 2026, impulsionada pelo crescimento do fluxo de turistas de Belo Horizonte para Bariloche e pelo aumento da conectividade aérea entre Brasil e Argentina. A expectativa do destino é receber mais de 65 mil brasileiros nos meses de julho e agosto, consolidando Bariloche entre os destinos internacionais favoritos dos brasileiros para experiências na neve.

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Entre os destaques da próxima temporada está o crescimento da participação de Belo Horizonte no fluxo turístico para o destino argentino. A capital mineira já ocupa a quarta posição entre as cidades brasileiras que mais enviam turistas para Bariloche, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

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Belo Horizonte ganha voos diretos para Bariloche

Para atender à demanda crescente, a Azul Linhas Aéreas vai operar voos diretos que levarão turistas de Belo Horizonte para Bariloche entre 28 de junho e 30 de agosto de 2026. Serão duas frequências semanais, às quartas-feiras e aos domingos, fortalecendo a ligação entre Minas Gerais e um dos principais destinos de neve da América do Sul.

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A ampliação da malha aérea faz parte da estratégia de expansão da conectividade entre Brasil e Argentina. A projeção para o inverno de 2026 aponta crescimento de cerca de 14% na oferta de voos para Bariloche em relação ao ano anterior.

No último inverno, a cidade recebeu aproximadamente 54,9 mil brasileiros. Agora, a expectativa é ultrapassar os 65 mil visitantes do país, consolidando o Brasil como principal mercado internacional do destino.

Destino aposta em neve, gastronomia e experiências na Patagônia

Conhecida pelas paisagens da Patagônia argentina, Bariloche concentra grande parte do turismo internacional durante o inverno. O principal atrativo é o Cerro Catedral, considerado um dos maiores centros de esqui da América do Sul e eleito a melhor estação de esqui da América Latina pelo prêmio O Melhor de Viagem & Turismo.

Além das pistas de esqui e snowboard, o destino oferece parques de neve, excursões lacustres, atividades ao ar livre, hotéis de montanha e uma forte tradição gastronômica, marcada pelos chocolates artesanais e cervejas produzidas na região.

A cidade também prevê crescimento no fluxo total de passageiros durante a alta temporada. A estimativa é receber cerca de 275,5 mil passageiros nos meses de julho e agosto de 2026, com operação de aproximadamente 1.762 voos no período.

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Confira o ranking das cidades brasileiras que mais enviam turistas para Bariloche

  1. São Paulo
  2. Rio de Janeiro
  3. Porto Alegre
  4. Belo Horizonte
  5. Curitiba
  6. Florianópolis
  7. Salvador
  8. Brasília
  9. Vitória
  10. Recife

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Uai Turismo
Isabella Ricci - Uai Turismo
postado em 25/05/2026 17:26
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