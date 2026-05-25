Belo Horizonte é a 4ª cidade que mais envia turistas para Bariloche ((Foto: divulgação))

A cidade argentina de San Carlos de Bariloche se prepara para uma intensa temporada de inverno em 2026, impulsionada pelo crescimento do fluxo de turistas de Belo Horizonte para Bariloche e pelo aumento da conectividade aérea entre Brasil e Argentina. A expectativa do destino é receber mais de 65 mil brasileiros nos meses de julho e agosto, consolidando Bariloche entre os destinos internacionais favoritos dos brasileiros para experiências na neve.

Entre os destaques da próxima temporada está o crescimento da participação de Belo Horizonte no fluxo turístico para o destino argentino. A capital mineira já ocupa a quarta posição entre as cidades brasileiras que mais enviam turistas para Bariloche, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

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Belo Horizonte ganha voos diretos para Bariloche

Para atender à demanda crescente, a Azul Linhas Aéreas vai operar voos diretos que levarão turistas de Belo Horizonte para Bariloche entre 28 de junho e 30 de agosto de 2026. Serão duas frequências semanais, às quartas-feiras e aos domingos, fortalecendo a ligação entre Minas Gerais e um dos principais destinos de neve da América do Sul.

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A ampliação da malha aérea faz parte da estratégia de expansão da conectividade entre Brasil e Argentina. A projeção para o inverno de 2026 aponta crescimento de cerca de 14% na oferta de voos para Bariloche em relação ao ano anterior.

No último inverno, a cidade recebeu aproximadamente 54,9 mil brasileiros. Agora, a expectativa é ultrapassar os 65 mil visitantes do país, consolidando o Brasil como principal mercado internacional do destino.

Destino aposta em neve, gastronomia e experiências na Patagônia

Conhecida pelas paisagens da Patagônia argentina, Bariloche concentra grande parte do turismo internacional durante o inverno. O principal atrativo é o Cerro Catedral, considerado um dos maiores centros de esqui da América do Sul e eleito a melhor estação de esqui da América Latina pelo prêmio O Melhor de Viagem & Turismo.

Além das pistas de esqui e snowboard, o destino oferece parques de neve, excursões lacustres, atividades ao ar livre, hotéis de montanha e uma forte tradição gastronômica, marcada pelos chocolates artesanais e cervejas produzidas na região.

A cidade também prevê crescimento no fluxo total de passageiros durante a alta temporada. A estimativa é receber cerca de 275,5 mil passageiros nos meses de julho e agosto de 2026, com operação de aproximadamente 1.762 voos no período.

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Confira o ranking das cidades brasileiras que mais enviam turistas para Bariloche

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