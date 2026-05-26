5ª edição do Congresso AMIHLA: Desafios da Hotelaria acontece esta semana (Foto: Divulgação/AMIHLA)

Maior evento da hotelaria de lazer em Minas Gerais, o Congresso AMIHLA – Desafios da Hotelaria chega à 5ª edição. O Evento gratuito reunirá ao longo de dois dias: Associados, jornalistas, lideranças, especialistas além de expositores e visitantes que representam grandes marcas fornecedoras da hotelaria. O objetivo principal é aprimorar a competitividade da hotelaria e impulsionar negócios do setor que enfrenta desafios diante do crescimento do turismo define Alexandre Santos, presidente da AMIHLA.

Para a edição desse ano foram convidados grandes nomes do mercado como, como Ney Freitas, Leônidas Oliveira, André Yuki, Kamila Cheliga, Marien Carretero, Júnior Moreira, Prof. Dorirley Alves, Hélder Capanema, Marcos Valério Rocha, Marcelo Oliveira entre outros.

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Pela terceira vez como painelista do evento, terei a honra de moderar o debate que dá nome ao congresso: Desafios e Tendências para a Hotelaria que acontecerá no segundo dia as 15:30 horas. A organização conta com a presença de cerca de 2 mil visitantes já inscritos considerando os dois dias. O evento ocorre sempre das 10 às 18 horas.

Ciclo virtuoso de expansão da hotelaria

A hotelaria brasileira vive um novo ciclo de expansão, com Minas Gerais se destacando nesse movimento como um dos principais protagonistas do país. O estado consolidou-se como um dos destinos turísticos mais relevantes do Brasil e esse avanço acompanha a projeção do setor que deve movimentar R$ 237 bilhões no ano, com crescimento estimado de quase 4% em todo país, segundo dados da Fecomércio/SP. Com isso, são muitos os desafios para manter a hotelaria mineira na entrega de uma hospitalidade com excelência. Questões como: Reforma tributária, atração, retenção e qualificação de mão de obra e o diálogo entre setor público e iniciativa privada para melhorar a infraestrutura dos destinos serão abordados durante os dois dias. É nesse ambiente favorável que a Associação Mineira de Hotéis de Lazer (AMIHLA) promove a 5ª edição do seu congresso anual, o AMIHLA – Desafios da Hotelaria 2026, já consolidado como um dos maiores eventos de negócios e disseminação de conhecimento hoteleiro de Minas Gerais.

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Congresso como impulsionamento e inovação do setor

Em sua 5ª edição, a segunda em Belo Horizonte, o congresso contará com uma programação intensa. O evento conta com nomes proeminentes do mercado, como o economista e contador Ney Freitas, que abordará os impactos da reforma tributária na hotelaria; André Yuki, presidente da Abrasel no Sul de Minas, com reflexões sobre o papel do associativismo no desenvolvimento setorial; e Kamila Cheliga, que trará uma análise sobre a aplicação da inteligência artificial generativa na operação hoteleira. A programação conta ainda com a participação do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, ampliando o diálogo entre setor público e iniciativa privada e palestra do presidente da AMIHLA, Alexandre Santos, sobre cultura de propósito. Além deles outros temas de grande importância e interesse farão parte dos conteúdos apresentados pelos palestrantes elencados.

O Congresso AMIHLA pretende conectar o bom momento do setor a oportunidades concretas de desenvolvimento, reunindo um público qualificado de hoteleiros de todas as regiões do estado. A expectativa é consolidar o evento como um dos principais pontos de encontro da indústria, ampliando conexões que impactam diretamente o desempenho e a competitividade dos empreendimentos. Estamos diante de uma hotelaria em expansão, impulsionada por múltiplas oportunidades, como o calendário de feriados prolongados, grandes eventos esportivos e o crescimento do turismo corporativo. E o Congresso AMIHLA vem para oferecer conteúdo qualificado, promover conexões estratégicas e criar um ambiente que se traduza em negócios reais, potencializando todo o setor, afirma Alexandre Santos, presidente da AMIHLA.

Feira de negócios e muito networking

O Congresso também promove uma feira de negócios com dezenas de estandes, reunindo fornecedores estratégicos, soluções tecnológicas e grandes marcas que atuam diretamente na cadeia hoteleira. O espaço amplia o potencial de geração de negócios, fomenta parcerias e aproxima os empresários das principais tendências e inovações do mercado. São marcas que fazem parte do dia a dia dos hoteleiros, além de empresas que oferecem soluções para otimizar rotinas e potencializar resultados, atendendo desde pequenos até médios e grandes empreendimentos, ressalta o presidente da AMIHLA.

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Ao integrar conteúdo estratégico, networking qualificado e oportunidades comerciais em um mesmo ambiente, o Congresso AMIHLA se consolida como uma das principais plataformas de desenvolvimento da hotelaria mineira, contribuindo diretamente para o fortalecimento do setor e para a geração de novos negócios em toda a cadeia virtuosa do turismo, não somente de lazer, mas incluindo o alcance à hotelaria corporativa. O primeiro evento remonta aquele dia 22 de março de 2022 no Senior Village Eco Resort em Jaboticatubas (próximo a BH). Na época ainda chamado de Workshop, o evento foi piloto para o nascimento do atual Congresso. Na ocasião fui um dos painelistas (como também no segundo no ano seguinte) e vi de perto o esmero e a competência da Amihla na entrega de um evento de qualidade e bons resultados para expositores e participantes.

Sobre a AMIHLA

Fundada em abril de 2020, a Associação Mineira de Hotéis de Lazer (AMIHLA) nasceu em meio aos inesperados desafios impostos pela pandemia através da união de empresários hoteleiros com o objetivo de fortalecer a hotelaria de lazer em Minas Gerais além de possibilitar a criação de novas oportunidades de negócios. Desde então, a entidade vem se consolidando como uma das principais representantes do segmento no estado. A AMIHLA atua de forma estratégica na defesa dos interesses do setor, na promoção da excelência na prestação de serviços e no desenvolvimento sustentável do turismo. Ao longo de sua trajetória, tem ampliado sua relevância institucional ao fomentar iniciativas que conectam mercado, inovação e crescimento econômico, posicionando a hotelaria mineira em destaque no cenário nacional.

Quando sopram ventos da mudança, ao invés de erguer muros é necessário construir moinhos.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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