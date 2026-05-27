Temporada de neve em Neuquén atrai brasileiros para a Patagônia argentina ((Foto: divulgação))

A temporada de neve em Neuquén tem colocado a província da Patagônia argentina entre os destinos mais procurados por brasileiros que desejam viver o inverno na América do Sul. Com paisagens andinas, lagos cercados por montanhas e algumas das principais estações de esqui da Argentina, a região combina natureza preservada, infraestrutura turística e experiências típicas da neve.

Localizada no norte da Patagônia, Neuquén reúne cidades de montanha, vinícolas, comunidades indígenas e centros de inverno que recebem turistas entre junho e setembro, período marcado por fortes nevascas e temperaturas negativas. Entre os destinos mais conhecidos estão San Martín de los Andes e Villa La Angostura, cidades que ganham clima alpino durante o inverno, com chalés de madeira, cafés aquecidos por lareira e restaurantes especializados na gastronomia patagônica.

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Estações de esqui impulsionam o turismo na temporada de neve em Neuquén

Entre os principais atrativos está o Cerro Chapelco, um dos centros de esqui mais tradicionais da Argentina. O complexo reúne pistas para diferentes níveis, além de escolas de esqui bastante procuradas por turistas iniciantes. Já o Cerro Bayo chama atenção pela vista para os lagos andinos e pela combinação entre pistas de esqui, gastronomia e mirantes panorâmicos.

Uma das novidades da região é o Lago Hermoso Ski, inaugurado em 2024 dentro do Parque Nacional Lanín. O novo centro de inverno vem ganhando destaque pela infraestrutura moderna e pela localização em meio à natureza preservada da cordilheira.

Paisagens andinas e experiências além da neve

Além do esqui e do snowboard, a temporada de inverno em Neuquén inclui atividades como caminhadas na neve, passeios de trenó, cavalgadas e excursões de moto de neve. Outro destaque é a Rota dos Sete Lagos, estrada que atravessa paisagens andinas e conecta lagos cercados por florestas e montanhas. Durante o inverno, o cenário ganha aspecto cinematográfico, com neve cobrindo parte da vegetação e os picos da cordilheira.

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Mesmo para quem não pratica esportes de inverno, a atmosfera da estação fria transforma a experiência na Patagônia argentina. Hotéis, lodges e restaurantes aproveitam o período para oferecer menus típicos, vinhos regionais e experiências ligadas ao turismo de natureza.

(Foto: divulgação Neuquén)

Para brasileiros, a proximidade com a Argentina também faz de Neuquén uma alternativa relativamente acessível para vivenciar neve de verdade sem sair da América do Sul.

A forma mais prática de chegar à região é voar até Bariloche e seguir de carro até Villa La Angostura ou San Martín de los Andes. Brasileiros não precisam de visto nem passaporte para entrar na Argentina, sendo possível viajar apenas com documento de identidade em bom estado.

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