Clima extremo afeta viagens e já influencia escolha de destinos de 8 em cada 10 brasileiros - (crédito: Uai Turismo)

Clima extremo afeta viagens e já influencia escolha de destinos de 8 em cada 10 brasileiros ((Foto: imagem gerada por IA))

A percepção de clima extremo afeta viagens já no processo de decisão e começa a transformar o comportamento dos turistas brasileiros. Segundo o novo Relatório de Viagens e Sustentabilidade da Booking.com, 79% dos viajantes do país afirmam que as condições climáticas severas e os desastres naturais influenciam diretamente a escolha de destinos de viagem.

O levantamento mostra ainda que 78% dos brasileiros levam em consideração os riscos climáticos ao decidir a época da viagem, enquanto 67% evitam reservar viagens para destinos conhecidos por eventos climáticos extremos.

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Os dados reforçam uma tendência crescente no turismo global: as mudanças climáticas deixaram de ser apenas um debate ambiental e passaram a impactar decisões práticas no planejamento das viagens.

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Brasileiros já mudaram planos de viagem por causa do clima

O impacto do clima extremo no turismo já aparece também na experiência dos viajantes. Segundo a pesquisa, 27% dos brasileiros afirmam ter enfrentado condições climáticas severas ou desastres naturais durante viagens realizadas nos últimos 12 meses.

Além disso, um em cada quatro entrevistados (25%) disse ter cancelado ou alterado planos de viagem por causa de eventos climáticos recentes. O cenário também afeta emocionalmente os turistas: 63% afirmam sentir estresse ao reservar viagens devido ao risco de fenômenos extremos.

A preocupação acompanha um contexto global marcado por ondas de calor recordes, enchentes, incêndios florestais e eventos climáticos cada vez mais frequentes em destinos turísticos ao redor do mundo.

Turismo sustentável segue em alta entre brasileiros

Além da preocupação com o clima, os brasileiros continuam demonstrando interesse crescente por práticas ligadas ao turismo sustentável. O estudo aponta que 95% consideram importante viajar de forma mais sustentável, enquanto 77% pretendem adotar hábitos mais conscientes nos próximos 12 meses.

Entre as principais atitudes planejadas estão:

reduzir resíduos durante as viagens (62%);

evitar atividades que prejudiquem a vida selvagem local (56%);

reduzir o consumo de energia (49%);

comprar em lojas locais e independentes (49%);

utilizar meios de transporte mais sustentáveis (48%).

A pesquisa também mostra uma busca maior por experiências menos massificadas. Cerca de 46% dos brasileiros pretendem viajar fora da alta temporada, enquanto 40% desejam evitar destinos superlotados. Já 37% afirmam que pretendem priorizar hospedagens com certificações de sustentabilidade.

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Falta de opções ainda é desafio para viajantes

Apesar do interesse crescente por viagens mais sustentáveis, muitos brasileiros ainda encontram dificuldades para transformar intenção em prática. Segundo o levantamento, 43% afirmam que encontrar opções sustentáveis exige muito tempo e esforço.

Outros 29% consideram essas alternativas caras demais, enquanto 27% dizem não encontrar opções suficientes disponíveis para suas necessidades de viagem.

O Relatório de Viagens e Sustentabilidade da Booking.com ouviu 32,5 mil pessoas em 35 países e territórios. Todos os entrevistados tinham mais de 18 anos, haviam viajado nos últimos 12 meses e planejavam realizar novas viagens em 2026.

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