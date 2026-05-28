São Paulo Geek: o destino definitivo para fãs de cultura pop (Fãs jogam videogame em evento de cultura pop em São Paulo, cidade que se consolidou como o principal polo do turismo geek no Brasil. (Foto: Divulgação))

São Paulo se consolidou como o principal polo da cultura geek no Brasil. Todos os anos, a cidade recebe milhares de fãs que cruzam o país para participar de eventos como Gamescom Latam, Brasil Game Show (BGS), CCXP (Comic Con Experience) e Anime Friends. Mas o que muita gente percebe já na primeira viagem é que esses eventos representam apenas a parte mais visível de uma cidade que funciona como um circuito contínuo de cultura pop.

Ir para São Paulo deixou de significar apenas visitar uma feira. A viagem passou a envolver bairros temáticos, lojas especializadas, cafeterias, restaurantes, exposições e encontros que mantêm a atmosfera geek ativa durante o ano inteiro. Em muitos casos, o que acontece fora dos pavilhões acaba se tornando tão memorável quanto os próprios eventos.

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Chegada em São Paulo

Vista urbana de São Paulo a partir de hotel na região de Perdizes, ponto estratégico para quem viaja para as feiras e convenções da capital. (Foto: Divulgação)

Vista urbana de São Paulo a partir de hotel na região de Perdizes, ponto estratégico para quem viaja para as feiras e convenções da capital. (Foto: Divulgação)

A experiência começa antes mesmo da entrada nos pavilhões. Na cobertura da Gamescom Latam 2026, nossa viagem saiu de Belo Horizonte rumo à capital paulista por transporte rodoviário, utilizando a plataforma ClickBus para organizar os deslocamentos.

Além da praticidade de reunir diferentes viações em um único ambiente, a escolha pelo ônibus trouxe uma vantagem importante para o público geek que foi a franquia de bagagem mais flexível. Para quem retorna carregando mangás, action figures, roupas, livros e outros colecionáveis, isso faz diferença tanto no orçamento quanto na logística.

Em períodos de alta demanda aérea, o transporte rodoviário também ajuda a manter a viagem financeiramente mais equilibrada, principalmente para quem pretende passar vários dias explorando a cidade.

O desembarque no Terminal Tietê funciona como primeiro contato com o ritmo acelerado de São Paulo. A partir dali, metrô e aplicativos de transporte conectam rapidamente os principais polos de eventos, hospedagem e turismo.

Onde ficar durante os eventos

Quarto de hotel com design moderno e prático da Xtay, focado em viajantes que buscam hospedagem confortável e check-in digital em São Paulo. (Foto: Divulgação)

Quarto de hotel com design moderno e prático da Xtay, focado em viajantes que buscam hospedagem confortável e check-in digital em São Paulo. (Foto: Divulgação)

Escolher bem a hospedagem muda completamente o ritmo da viagem. Em nossa viagem, a estadia aconteceu em uma unidade da Xtay, em Perdizes, região estratégica próxima ao Allianz Parque e com acesso rápido à Barra Funda e ao Distrito Anhembi.

Em uma cidade do tamanho de São Paulo, localização e praticidade fazem diferença na experiência. Corridas por aplicativo até os eventos ficaram em uma faixa acessível, enquanto o metrô ajudou a reduzir deslocamentos longos durante horários de maior movimento. Em uma cidade do tamanho de São Paulo, economizar tempo no transporte acaba influenciando diretamente a experiência.

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O modelo de hospedagem com check-in digital também conversa com o perfil de quem passa o dia inteiro explorando a cidade e retorna apenas para descansar, reorganizar compras e se preparar para a programação seguinte.

Dentro dos pavilhões

Palco principal lotado durante a CCXP 2025 em São Paulo, o maior festival de cultura pop do mundo que atrai milhares de visitantes. (Foto: Divulgação)

Palco principal lotado durante a CCXP 2025 em São Paulo, o maior festival de cultura pop do mundo que atrai milhares de visitantes. (Foto: Divulgação)

É dentro dos pavilhões que a escala da cultura geek ganha outra dimensão. O Distrito Anhembi concentra alguns dos maiores eventos de entretenimento da América Latina, reunindo lançamentos, ativações, arenas de e-sports, painéis e encontros com desenvolvedores.

Durante os períodos de feira, o fluxo urbano muda de ritmo. Cosplayers ocupam vagões do metrô, grupos discutem anúncios recém-revelados e visitantes atravessam a cidade carregando sacolas cheias de colecionáveis.

Parte das convenções oferece transfers gratuitos a partir do metrô Tietê, o que ajuda a organizar o deslocamento do público até os pavilhões. A experiência começa ainda no trajeto.

A rotina dentro dos eventos exige preparação. Como os dias normalmente envolvem longas caminhadas, filas e muitas horas longe da hospedagem, alguns itens fazem diferença para evitar problemas e aproveitar melhor a programação.

O que levar para eventos geek em São Paulo

Power bank carregado

Cabos extras para celular

Garrafa reutilizável

Lanches rápidos

Mochila confortável

Documento físico ou digital

Ingresso salvo offline

Dinheiro ou cartão reserva

Casaco leve para áreas com ar-condicionado

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A força dos e-sports

Arena de e-sports lotada na capital paulista, um dos principais palcos de campeonatos da modalidade. (Foto: Divulgação)

Além das grandes feiras, São Paulo também se tornou uma das principais capitais dos e-sports na América Latina. A cidade recebe campeonatos nacionais e internacionais que movimentam arenas, estúdios e casas de transmissão ao longo do ano.

Eventos ligados a jogos como League of Legends, Counter-Strike, Valorant, Free Fire e Rainbow Six frequentemente transformam a capital em ponto de encontro de torcidas, influenciadores e organizações profissionais. Em períodos de campeonato, bares e espaços temáticos passam a transmitir partidas ao vivo, criando uma atmosfera que se espalha muito além das arenas.

Parte dessa força vem da própria estrutura paulistana. São Paulo concentra sedes de organizações, produtoras, estúdios e marcas ligadas ao universo gamer, além de reunir público suficiente para manter ativa uma agenda constante de torneios, watch parties e ativações presenciais.

Para quem visita a cidade durante grandes competições, a experiência vai além das partidas. A movimentação de fãs, os encontros entre comunidades e as transmissões acompanhadas até de madrugada ajudam a transformar os e-sports em mais uma camada da vida noturna paulistana.

O que fazer além dos eventos geek em São Paulo

Tradicionais luminárias e arquitetura do bairro da Liberdade, principal polo de cultura oriental, lojas de mangás e gastronomia em São Paulo. (Foto: Divulgação)

O erro mais comum de quem visita São Paulo para acompanhar eventos geek é acreditar que tudo termina quando os portões fecham. A cidade funciona como continuação direta do universo vivido dentro das convenções.

Lugares para visitar além dos eventos geek em São Paulo

Liberdade

Principal polo da cultura pop oriental na cidade, com lojas de mangás, action figures, produtos importados, mercados asiáticos e restaurantes tradicionais.

Principal polo da cultura pop oriental na cidade, com lojas de mangás, action figures, produtos importados, mercados asiáticos e restaurantes tradicionais. Feirinha da Liberdade

Acontece nos fins de semana e mistura gastronomia oriental, artesanato e produtos ligados à cultura pop asiática.

Acontece nos fins de semana e mistura gastronomia oriental, artesanato e produtos ligados à cultura pop asiática. Japan House São Paulo

Centro cultural na Avenida Paulista com exposições gratuitas ligadas à tecnologia, design e cultura japonesa contemporânea.

Centro cultural na Avenida Paulista com exposições gratuitas ligadas à tecnologia, design e cultura japonesa contemporânea. Avenida Paulista

Reúne livrarias, cafeterias, centros culturais e espaços que ajudam a prolongar a experiência geek fora dos eventos.

Reúne livrarias, cafeterias, centros culturais e espaços que ajudam a prolongar a experiência geek fora dos eventos. Parque Ibirapuera

Funciona como pausa estratégica depois de dias intensos de convenção, com áreas verdes, museus e espaços culturais.

Nos fins de semana, a cidade ganha um ritmo ainda mais intenso com turistas, cosplayers e fãs circulando entre bairros temáticos, cafés e eventos paralelos. Já durante a semana, a experiência muda de tom e permite explorar lojas especializadas, galerias e espaços culturais com mais calma.

Quando os eventos terminam

Vista noturna iluminada da Avenida Paulista, centro cultural e gastronômico que serve como extensão dos eventos geeks de São Paulo. (Foto: Divulgação)

Quando os pavilhões fecham, parte da experiência se desloca para outros pontos da cidade. Regiões como Perdizes, Vila Madalena e Avenida Paulista concentram bares, hamburguerias, cafeterias e restaurantes que acabam funcionando como extensões informais das feiras.

É nesses locais que continuam as conversas sobre trailers, anúncios, compras e experiências vividas ao longo do dia. Em períodos de grandes convenções, esse movimento transforma parte da vida noturna da cidade em uma continuação espontânea dos eventos.

Também não faltam encontros organizados pelas próprias comunidades. Dependendo da época do ano, é possível encontrar campeonatos independentes, reuniões de cosplay e eventos paralelos ligados à cultura pop.

Calendário geek de São Paulo

Público circula pelos estandes da Nintendo e outras gigantes dos games na Gamescom Latam. (Foto: Divulgação)

Ao longo do ano, São Paulo mantém um calendário que transforma a cidade em destino recorrente para fãs de cultura pop. Os principais eventos se distribuem em diferentes épocas e atraem públicos variados.

Principais eventos geek em São Paulo

Gamescom Latam

Próxima ao feriado de 1º de maio. Reúne lançamentos internacionais, testes de jogos inéditos e painéis com desenvolvedores.

Próxima ao feriado de 1º de maio. Reúne lançamentos internacionais, testes de jogos inéditos e painéis com desenvolvedores. Anime Friends

Realizado em julho, durante as férias escolares. O foco está em cultura otaku, shows de J-Rock, cosplay e participações de dubladores.

Realizado em julho, durante as férias escolares. O foco está em cultura otaku, shows de J-Rock, cosplay e participações de dubladores. Brasil Game Show (BGS)

Tradicionalmente acontece em outubro. O evento reúne marcas de hardware, campeonatos de e-sports, influenciadores e experiências gamer.

Tradicionalmente acontece em outubro. O evento reúne marcas de hardware, campeonatos de e-sports, influenciadores e experiências gamer. CCXP (Comic Con Experience)

Encerra o calendário em dezembro como principal encontro de cultura pop do país, com cinema, quadrinhos, colecionáveis e convidados internacionais.

Por que São Paulo virou referência geek

Cosplayers caracterizados como Deadpool e outros personagens interagem com o público em feira de entretenimento em São Paulo. (Foto: Divulgação)

São Paulo não se limita a sediar grandes feiras. A cidade se consolidou como um ambiente onde a cultura geek permanece ativa durante o ano inteiro.

É possível testar um jogo inédito pela manhã, almoçar um lamen na Liberdade, visitar uma exposição cultural durante a tarde e terminar o dia debatendo anúncios em um bar cercado por outros fãs.

Em São Paulo, a programação oficial raramente termina quando os portões fecham. Ela apenas muda de endereço.

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