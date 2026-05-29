Como planejar viagem com IA: guia prático completo ((Foto: imagem gerada por IA))

Planejar viagem com IA deixou de ser tendência futurista e virou realidade para milhões de turistas ao redor do mundo. Uma pesquisa divulgada pela Criteo, plataforma global de inteligência de comércio, revelou que 30% dos viajantes já utilizam ferramentas de inteligência artificial para montar itinerários completos e outros 37% recorrem à tecnologia durante o passeio para decidir onde comer, o que visitar e como resolver imprevistos em tempo real.

Os dados fazem parte do relatório Spring/Summer 2026 Travel Pulse, que ouviu mais de 14 mil consumidores e analisou informações de centenas de fornecedores do setor. O estudo também trouxe uma notícia animadora para o mercado: a receita global de viagens cresceu 10% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionada principalmente pelo setor aéreo nas Américas, que avançou 19%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mas o que salta aos olhos é a mudança de comportamento do viajante. Se antes a pressa mandava, agora a palavra de ordem é pesquisa. De acordo com o levantamento, 42% dos viajantes globais preferem dedicar mais tempo à comparação de opções antes de fechar qualquer reserva. Tanto que, atualmente, um turista visualiza em média 25 ofertas de hotéis diferentes antes de tomar a decisão final. O tempo médio entre a primeira olhada em um produto e a conclusão da compra é de 9,5 dias para voos e 11,5 dias para hotéis, com casos de consumidores que revisitam as mesmas páginas durante semanas até se decidirem.

LEIA TAMBÉM: São Paulo Geek: o destino definitivo para fãs de cultura pop

É nesse contexto de jornadas de planejamento mais longas e criteriosas que a inteligência artificial se encaixa como uma luva. Os viajantes estão adotando uma abordagem mais criteriosa no planejamento e na reserva de suas viagens, comparando mais opções e dedicando mais tempo à pesquisa antes de tomar uma decisão, afirma Tiago Cardoso, diretor-geral da Criteo para a América Latina. Ao mesmo tempo, a IA vem se tornando uma parte cada vez mais importante do processo de descoberta e planejamento, ajudando os consumidores a navegar entre opções, reunir informações e tomar decisões mais informadas ao longo de toda a jornada de viagem.

Como planejar a viagem com IA

A boa notícia é que você não precisa ser um especialista em tecnologia para planejar a viagem com IA. Ferramentas de inteligência artificial gratuitas e acessíveis pelo celular ou computador já conseguem ajudar em cada etapa da sua próxima viagem, desde o pontapé inicial: para onde eu vou?, até os perrengues de última hora no destino.

O primeiro passo é usar a IA para descobrir o destino ideal. Em vez de passar horas rolando feeds de redes sociais ou abrindo dezenas de abas no navegador, você pode descrever exatamente o que procura: orçamento disponível, época do ano, estilo de viagem e até o tipo de experiência que deseja, praia sossegada, cidade histórica, aventura na natureza ou roteiro gastronômico. A ferramenta devolve sugestões personalizadas em segundos, muitas vezes com destinos que você nem havia considerado.

Na fase de pesquisa de hotéis e voos, a IA funciona como um assistente de comparação. Você pode pedir que ela liste prós e contras de cada opção, considere a localização em relação às atrações que pretende visitar e até sugira qual hospedagem oferece o melhor custo-benefício dentro do seu perfil. O mesmo vale para passagens aéreas: dá para pedir que a ferramenta organize as opções por escala, duração do voo, horário de chegada e faixa de preço, tudo em uma conversa só.

A parte mais impressionante talvez seja a montagem do roteiro. Com um comando bem escrito, a IA consegue sugerir um itinerário dia a dia, com horários sugeridos para cada atração, tempo estimado de deslocamento entre os pontos, dicas de onde comer em cada região e até alternativas para dias de chuva. O segredo está na qualidade do prompt: quanto mais específico você for sobre seus gostos, ritmo desejado e limitações, mais certeiro será o resultado. Vale informar se você viaja com crianças, se tem alguma restrição alimentar, se prefere museus a vida noturna ou se quer encaixar um tempo livre para descanso. A IA ajusta tudo isso automaticamente.

Já durante a viagem, a tecnologia vira uma espécie de concierge de bolso. Basta perguntar onde comer bem e barato na região onde você está, qual a melhor forma de ir do ponto A ao ponto B naquele momento do dia ou o que fazer quando um passeio é cancelado de última hora. A pesquisa da Criteo mostra que 37% dos viajantes já fazem exatamente isso e a tendência é que esse número cresça rapidamente.

O que ainda pesa na decisão final

Por mais que a inteligência artificial facilite a pesquisa e a organização, o estudo deixa claro que há fatores decisivos que nenhuma tecnologia substitui. Na hora de bater o martelo e confirmar a reserva, os viajantes continuam colocando a confiança em primeiro lugar. Avaliações positivas de outros hóspedes são o item mais influente para 66% dos entrevistados. Em seguida aparecem a flexibilidade de cancelamento gratuito, citada por 48%, e as ofertas especiais e descontos, mencionadas por 45%. Serviços facilmente reembolsáveis foram apontados por 38% dos viajantes como fator determinante.

Ou seja, a recomendação de ouro é planejar a viagem com IA como uma poderosa ferramenta de filtro e organização, mas sempre passar pela etapa humana de ler avaliações, conferir políticas de cancelamento e garantir que as condições comerciais atendem ao que você precisa. A tecnologia acelera e afunila as escolhas, mas a decisão final ainda é sua.

O relatório também traz um dado valioso sobre antecedência. Viagens mais longas, de oito noites ou mais, costumam ser pesquisadas com 86 dias de antecedência, quase três meses de antecedência. Já estadias de uma noite são planejadas com 29 dias, e as viagens de quatro a sete noites entram no radar cerca de 66 dias antes do check-in. Isso significa que, se você está de olho nas férias de verão ou no feriadão do segundo semestre, começar a pesquisar agora pode garantir não apenas melhores preços, mas também mais opções de voos e hospedagem.

O recado da pesquisa é claro: o viajante de 2026 está mais informado, mais exigente e cada vez mais equipado com ferramentas que tornam o planejamento menos cansativo e mais certeiro. E o melhor é que esses recursos estão ao alcance de qualquer pessoa com um celular na mão e uma vontade genuína de explorar o mundo, seja o destino dos sonhos do outro lado do planeta ou aquela cidadezinha mineira que você sempre quis conhecer.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo