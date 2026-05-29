FliMinas 2026 em Belo Horizonte: o maior festival literário de Minas Gerais chega ao Expominas

Belo Horizonte se prepara para um marco em seu calendário cultural com a chegada do FliMinas 2026 em Belo Horizonte. O Festival Literário Internacional de Minas Gerais realizará sua primeira edição entre os dias 7 e 13 de junho de 2026, no Expominas. Com a expectativa de atrair até 300 mil visitantes, o evento promete consolidar a capital mineira como um dos principais polos de economia criativa e literatura da América Latina, conectando autores nacionais a grandes nomes de países de língua portuguesa.
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Programação híbrida e grandes nomes da literatura
O festival contará com uma estrutura robusta: cerca de 230 autores independentes e escritores convidados de renome nacional e internacional. Além disso, o Expominas receberá mais de 700 editoras e 152 expositores, reunindo desde selos artesanais até grandes grupos editoriais.
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CONFIRA a coluna de “Literatura” do Portal Uai Turismo
A experiência será híbrida, permitindo que o público acompanhe atividades presenciais e digitais. A agenda inclui:
- Mesas de debate e palestras com curadoria do escritor José Santos;
- Oficinas de escrita criativa e sessões de autógrafos;
- Lançamentos exclusivos e performances poético-musicais;
- Encontro Nacional de Influenciadores Literários (ENIL).
Educação e Diversidade: O pilar do FliMinas 2026
Com o conceito Minas são muitas, Gerais são tantas, o festival celebra a pluralidade cultural do estado. O intercâmbio entre tradições indígenas, urbanas e periféricas será o fio condutor das narrativas apresentadas.
No campo educacional, o impacto é direto: mais de 150 mil estudantes das redes pública e municipal participarão de atividades pedagógicas, com distribuição de vales-livro para incentivar a formação de novos leitores. O evento também se destaca pela acessibilidade total, contando com intérpretes de Libras, audiodescrição e equipes treinadas para atendimento inclusivo.
Impacto no Turismo e Economia Criativa
Para o trade turístico, o FliMinas 2026 em Belo Horizonte representa uma oportunidade de ouro. A ocupação hoteleira e o setor de serviços devem ser impulsionados pela escala internacional do evento, que conta com o patrocínio da Codemge e apoio de instituições como a Belotur e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).
“Minas Gerais possui grandes histórias e representantes da literatura brasileira, e é exatamente essa riqueza que o FliMinas quer projetar para o mundo”, destaca Humberto Paes Leme, diretor da HPL Eventos.
FliMinas 2026
- Data: 7 a 13 de junho de 2026
- Local: Expominas, Belo Horizonte MG
- Horários:
- Domingo a sexta: 08h às 21h
- Sábado: 08h às 17h
- Realização: HPL Eventos
- Ingressos e Vales-Livro: Plataforma oficial HPL Tickets e HPL Sistemas.
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