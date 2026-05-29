FliMinas 2026 em Belo Horizonte: o maior festival literário de Minas Gerais chega ao Expominas - (crédito: Uai Turismo)

FliMinas 2026 em Belo Horizonte: o maior festival literário de Minas Gerais chega ao Expominas ((Foto: Beto Oliveira/Glenio Campregher))

Belo Horizonte se prepara para um marco em seu calendário cultural com a chegada do FliMinas 2026 em Belo Horizonte. O Festival Literário Internacional de Minas Gerais realizará sua primeira edição entre os dias 7 e 13 de junho de 2026, no Expominas. Com a expectativa de atrair até 300 mil visitantes, o evento promete consolidar a capital mineira como um dos principais polos de economia criativa e literatura da América Latina, conectando autores nacionais a grandes nomes de países de língua portuguesa.

Programação híbrida e grandes nomes da literatura

O festival contará com uma estrutura robusta: cerca de 230 autores independentes e escritores convidados de renome nacional e internacional. Além disso, o Expominas receberá mais de 700 editoras e 152 expositores, reunindo desde selos artesanais até grandes grupos editoriais.

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A experiência será híbrida, permitindo que o público acompanhe atividades presenciais e digitais. A agenda inclui:

Mesas de debate e palestras com curadoria do escritor José Santos;

Oficinas de escrita criativa e sessões de autógrafos;

Lançamentos exclusivos e performances poético-musicais;

Encontro Nacional de Influenciadores Literários (ENIL).

Educação e Diversidade: O pilar do FliMinas 2026

Com o conceito Minas são muitas, Gerais são tantas, o festival celebra a pluralidade cultural do estado. O intercâmbio entre tradições indígenas, urbanas e periféricas será o fio condutor das narrativas apresentadas.

No campo educacional, o impacto é direto: mais de 150 mil estudantes das redes pública e municipal participarão de atividades pedagógicas, com distribuição de vales-livro para incentivar a formação de novos leitores. O evento também se destaca pela acessibilidade total, contando com intérpretes de Libras, audiodescrição e equipes treinadas para atendimento inclusivo.

Impacto no Turismo e Economia Criativa

Para o trade turístico, o FliMinas 2026 em Belo Horizonte representa uma oportunidade de ouro. A ocupação hoteleira e o setor de serviços devem ser impulsionados pela escala internacional do evento, que conta com o patrocínio da Codemge e apoio de instituições como a Belotur e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).

“Minas Gerais possui grandes histórias e representantes da literatura brasileira, e é exatamente essa riqueza que o FliMinas quer projetar para o mundo”, destaca Humberto Paes Leme, diretor da HPL Eventos.

FliMinas 2026

Data: 7 a 13 de junho de 2026

Local: Expominas, Belo Horizonte MG

Horários: Domingo a sexta: 08h às 21h Sábado: 08h às 17h

Realização: HPL Eventos

Ingressos e Vales-Livro: Plataforma oficial HPL Tickets e HPL Sistemas.

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