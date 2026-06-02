Hotéis de lazer comemoram boas performances nos feriados (Foto: Hotel Fazenda Confins/divulgação)

Destinos próximos aos grandes centros e experiências acolhedoras ganham destaque para quem deseja aproveitar os dias de descanso sem enfrentar longas distâncias rodoviárias ou aéreas.

Com a chegada do próximo feriado prolongado de Corpus Christi às vésperas da Copa do Mundo de Futebol, cresce também a procura por destinos que combinem descanso, boa gastronomia, contato com a natureza e experiências culturais. Para quem deseja aproveitar os dias de folga sem precisar enfrentar viagens extenuantes, cidades próximas e com boa estrutura turística aparecem como excelentes alternativas para recarregar as energias.

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Entre cidades históricas e hotéis fazenda cercados pela natureza, o período se torna ideal para uma viagem em família, a dois ou até mesmo para quem busca alguns dias de tranquilidade longe da rotina. A programação antecipada também ajuda a garantir melhores opções de hospedagem e mais conforto durante o passeio. Após este feriado teremos uma breve pausa de dois meses até próximo (em setembro), depois dele serão um em outubro, três em novembro e finalmente os festejos natalinos para encerrar o ano de 2026 como um grande ano para os hotéis com pegada de lazer em família.

Hotel Fazenda Confins oferece experiência completa

Nos últimos feriados, o Hotel Fazenda Confins reforçou seu posicionamento como um dos destinos mais procurados para quem busca descanso, boa gastronomia e momentos em família, tudo isso a poucos minutos de Belo Horizonte.

Com pacotes em pensão completa, o hotel oferece uma programação pensada para encantar do início ao fim da estadia. As noites ganham um charme especial com experiências gastronômicas como estação de risotos, massas artesanais, noite de queijos e música ao vivo, criando um ambiente acolhedor e memorável.

Durante as tardes, o tradicional piquenique no gramado convida hóspedes a desacelerar e aproveitar a natureza em um cenário que mistura simplicidade e encanto.

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A programação também contempla atividades para todas as idades, com recreação que conecta crianças e adultos em momentos de diversão e convivência. Mais do que um lugar para se hospedar, o Hotel Fazenda Confins se consolida como um espaço de afeto resume Ana Maria Gaivota, sócia do empreendimento. Com um público fiel e recorrente, muitos hóspedes já consideram o hotel uma extensão de suas casas. A proposta vai além da hospedagem: é sobre acolher, cuidar e transformar cada estada em memória afetiva.

Localizado a apenas 7 km do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o hotel une praticidade e tranquilidade em um só destino. Ana Maria, que juntamente com sua sócia Vânia Moura se alternam no acompanhamento das operações que funcionam primorosamente bem, já está com a casa quase lotada para mais este feriado, a exemplo do que aconteceu nos anteriores.

(Foto: Hotel Estilo de Minas divulgação)

Diamantina une história e belezas naturais

Ainda em Minas Gerais, Diamantina distante 292 kms de Belo Horizonte continua encantando visitantes com sua arquitetura colonial, ruas históricas e forte tradição cultural. Patrimônio Cultural da Humanidade, a cidade reúne igrejas centenárias, casarões preservados e uma atmosfera única, especialmente para quem aprecia turismo histórico e experiências culturais.

O destino também é bastante procurado por quem deseja aproveitar o clima serrano, a culinária mineira e atrações tradicionais, como as famosas serestas e Vesperatas. Para a hospedagem, o Hotel Estilo de Minas aparece como uma alternativa confortável e prática, oferecendo estrutura completa para quem deseja explorar a cidade com comodidade durante o feriado. Entre maio e outubro sempre na véspera de Vesperata o hotel realiza a Noite do JK Jazz nas dependências do hotel. Fernanda Maia, diretora do hotel comemora a excelente repercussão da iniciativa que completa as atrações musicais da cidade. Não importa o motivo da viagem, temos quartos amplos e confortáveis. Todos os espaços seguem as necessidades de nossos hóspedes, seja em viagem de lazer ou negócios, sempre serão acolhidos com o estilo que ostentamos no nome do hotel, define ela.

(Foto: Hotel Fazenda Lagoa Azul divulgação)

Esmeraldas uma preciosidade também no turismo

Outra opção para quem prefere tranquilidade sem se afastar muito da capital mineira é Esmeraldas à apenas 59 kms. da capital mineira, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O destino vem conquistando visitantes em busca de descanso, natureza e experiências ao ar livre, especialmente em períodos de feriado prolongado. O pão de queijo assado em folha de bananeira é uma atração à parte para aqueles que se dispuserem a percorrer a trilha Caminho de Santa Quitéria que liga o município até a cidade de Betim.

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O Hotel Fazenda Lagoa Azul, localizado em Esmeraldas (MG), se destaca como um refúgio cercado pela natureza a poucos minutos de Belo Horizonte. O espaço está inserido em uma área com mais de três hectares de mata preservada e nascentes de águas cristalinas, formando cenários que convidam ao relaxamento e ao contato direto com o ambiente natural. A estrutura do hotel oferece uma experiência ideal para famílias, casais e visitantes que desejam aproveitar dias de descanso em meio ao verde e ao clima acolhedor do interior mineiro.

A missão suprema de quem trabalha da hotelaria é proporcionar momentos marcantes para quem viaja a trabalho ou lazer. Para que nossos hóspedes levem experiências inesquecíveis é preciso que nós nos dediquemos integralmente.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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