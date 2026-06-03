Travel Next Minas 2026 supera 90% da área comercializada ((Foto: divulgação Travel Next/ AndersonmGradischer))

A pouco mais de dois meses de sua realização, a Travel Next Minas 2026 já ultrapassou a marca de 90% da área de exposição comercializada. O resultado supera o desempenho registrado no mesmo período da edição anterior e reforça o crescimento da feira, que se consolida como um dos principais eventos de negócios do turismo brasileiro.

O avanço na comercialização acompanha o aumento do número de expositores confirmados para a próxima edição. A expectativa é reunir uma ampla variedade de segmentos da cadeia turística, incluindo destinos nacionais e internacionais, operadoras de turismo, redes hoteleiras, companhias de cruzeiros, empresas de tecnologia, mobilidade, turismo de luxo e experiências especializadas.

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Além dos números positivos, a organização anunciou uma novidade para a edição de 2026. No dia 12 de agosto, data de abertura do evento, o acesso será antecipado para expositores, autoridades convidadas e profissionais da imprensa, que poderão participar das atividades a partir das 11h. Para os demais visitantes, a entrada será liberada a partir das 13h.

A Travel Next Minas 2026 acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte. A feira reunirá os principais players do turismo nacional em uma programação voltada para geração de negócios, networking, capacitação profissional e fortalecimento das conexões entre os diversos elos do setor. As inscrições podem ser feitas pelo link.

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