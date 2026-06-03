IPW 2026: os destaques da maior feira de turismo dos EUA (A cidade de Nova York apresentou as possibilidades do destino para os dias de Copa do Mundo (Foto: Uai Turismo))

Alguns dias após o fim da IPW 2026, realizada entre os dias 17 e 21 de maio, a feira transformou Fort Lauderdale no epicentro do turismo norte americano. Como a maior feira de receptivo dos Estados Unidos, o evento não apenas movimenta bilhões de dólares em contratos futuros, mas dita as tendências do que o viajante brasileiro encontrará nos próximos anos. O Portal Uai Turismo esteve presente em todos os dias de cobertura exclusiva para trazer os destaques da IPW 2026 e as estratégias dos destinos que são desejo do público.

Fort Lauderdale: a anfitriã que abraça o Brasil

Como sede desta edição, Fort Lauderdale mostrou que está mais do que pronta para o mercado internacional. A cidade utilizou a vitrine do novo Centro de Convenções do Condado de Broward para reforçar sua identidade: um destino que une sofisticação e descontração.

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Um dos pontos altos do destino é o Craft Food Tours, um roteiro gastronômico pelo histórico Boulevard Las Olas. O tour é conduzido por Dan, um carismático guia de 71 anos que, após uma carreira de sucesso no setor de mídias, hoje dedica sua vitalidade a apresentar a história e a arquitetura da cidade. O percurso inclui paradas em 4 a 5 restaurantes para degustações rápidas e muito agradáveis, com duas bebidas alcoólicas inclusas. É uma imersão sensorial que foge do óbvio.

Para o deslocamento na cidade, a dica de ouro continua sendo o Water Taxi. Mais do que um transporte pelos canais que dão à cidade o apelido de “Veneza Americana”, é um passeio turístico por si só, oferecendo uma perspectiva única das mansões e iates da região.

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Nova York: foco total na Copa do Mundo de 2026

A “Big Apple” não escondeu sua principal estratégia para os próximos meses: a Copa do Mundo FIFA 2026. Durante as coletivas, Nova York detalhou como está preparando seus cinco distritos para receber o fluxo global, com foco em estender a permanência do turista e pulverizar o consumo para além da Times Square.

O perfil do turista brasileiro em NY é impressionante: a projeção para 2026 é de quase 700 mil viajantes do Brasil, com um gasto médio US$1.300,00 por viagem. O brasileiro fica, em média, 8 dias na cidade e tem prioridades claras: compras (87%), eventos esportivos e musicais da Broadway, além de locais históricos.

Porto Rico: a força da identidade latina

Porto Rico foi um dos destinos que se destacou na IPW 2026 e que se mostra bem atrativo para o público brasileiro (Foto: Uai Turismo)

A Discover Puerto Rico celebrou números recordes, com um aumento de 47% nas chegadas de turistas da América do Sul. O destino lançou a campanha global “Awaken Your…”, focada na conexão emocional com a música, gastronomia e arte.

O “Efeito Bad Bunny” foi citado como um motor cultural que colocou a ilha no radar da Geração Z e dos Millennials. Com um aumento de 16% na capacidade aérea internacional, Porto Rico se posiciona como o destino caribenho que oferece a segurança do território americano com o calor da alma latina.

Washington DC: cultura gratuita e gastronomia Michelin

CEO da Destination DC concedeu entrevista exclusiva ao Uai Turismo para falar das novidades da capital americana (Foto: Uai Turismo)

Em entrevista exclusiva ao Uai Turismo, Elliott Ferguson, CEO da Destination DC, destacou que a capital americana vive um momento de renovação. Com a celebração dos 250 anos dos Estados Unidos em 2026, a cidade se prepara para ser o palco principal das festividades nacionais. Ele reforçou que, mesmo a cidade não sendo sede dos jogos da Copa do Mundo, ela está localizada de maneira que os turistas podem aproveitá-la muito no período entre jogos.

Ferguson enfatizou que Washington é o destino ideal para o brasileiro que busca valor agregado: “Tudo o que você vê de importante na cidade é gratuito”, lembrou, referindo-se aos museus Smithsonians e monumentos. Além disso, a facilidade da Silver Line (metrô direto do aeroporto ao centro) e a cena gastronômica premiada pelo Guia Michelin elevam o patamar do destino para além do turismo político.

Um dos grandes marcos da renovação cultural de Washington para 2026, e que complementa a visão de Elliott Ferguson sobre a capital como um centro de experiências imersivas, é a reabertura do museu da National Geographic, agora transformado no inovador “Base Camp”. Com inauguração oficial marcada para o dia 26 de junho de 2026, o espaço foi totalmente reinventado para que o visitante deixe de ser um mero espectador e se torne parte das expedições globais da marca. Localizado no coração da cidade, o Base Camp utiliza tecnologia de última geração e exposições interativas para reforçar o pilar de exploração e ciência que Ferguson tanto destaca. Para o público brasileiro, a atração surge como o complemento perfeito aos tradicionais museus gratuitos, oferecendo uma jornada sensorial inédita que une entretenimento e aprendizado de alto nível.

The Palm Beaches: luxo e recordes de brasileiros

A região de The Palm Beaches, que engloba 32 cidades na Flórida, vive seu melhor momento histórico. No primeiro trimestre de 2026, o destino recebeu 3,3 milhões de visitantes. O Brasil consolidou-se como o segundo maior mercado emissor internacional, com quase 18 mil brasileiros visitando a região apenas nos primeiros três meses do ano, uma alta de 13,5%.

Embora o luxo seja a marca registrada, a região se promove como uma imersão na natureza e cultura da Flórida, oferecendo desde hotéis icônicos até experiências autênticas de preservação ambiental e praias cristalinas.

Nova Orleans: o jazz já convoca para 2027

O encerramento da IPW 2026 marcou a passagem de bastão para Nova Orleans, que sediará a feira entre 2 e 6 de maio de 2027. A cidade da Louisiana deu um show de hospitalidade com a performance de Robin Barnes, conhecida como “The Songbird of New Orleans”. Barnes personifica o espírito da cidade, misturando jazz clássico com pitadas de R&B e soul, deixando claro que a música é o oxigênio de NOLA.

Para 2027, Nova Orleans promete um legado focado na expansão da conectividade aérea e na consagração de sua gastronomia de excelência, que agora também brilha sob as estrelas do Guia Michelin.

A cobertura exclusiva da IPW 2026 pelo Portal Uai Turismo evidencia que a conexão entre o Brasil e os Estados Unidos nunca foi tão estratégica. O evento em Fort Lauderdale não apenas consolidou números recordes, mas desenhou o futuro de um turismo que prioriza a imersão cultural e a excelência gastronômica. Com bilhões de dólares em negociações projetadas, a feira reafirma que o viajante brasileiro é protagonista no cenário global.

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