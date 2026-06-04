Automobilismo na Itália: Felipe Massa leva turistas brasileiros para a região do Motor Valley (Felipe Massa é um dos maiores nomes do automobilismo mundial, com uma trajetória de 15 temporadas na Fórmula 1)

A Motor Valley reúne algumas das marcas mais emblemáticas da indústria automotiva mundial, como Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani e Ducati. O destino é considerado um dos principais polos do turismo automobilístico internacional, combinando tradição, inovação e paixão pelos motores.

Imagine percorrer as estradas das Dolomitas ao volante de uma Ferrari, almoçar às margens do Lago di Garda, caminhar pelos corredores onde nasceram alguns dos carros mais desejados do planeta, e, ao final do dia, ouvir histórias dos bastidores da Fórmula 1 contadas por quem viveu tudo isso de dentro dos boxes da Ferrari.

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Pode parecer um sonho reservado aos apaixonados por automobilismo, mas essa é justamente a proposta de uma experiência que está chamando a atenção de viajantes brasileiros: uma jornada pelo Motor Valley italiano acompanhada por Felipe Massa, ex-piloto da Fórmula 1 e um dos maiores nomes do automobilismo mundial.

Mais do que uma viagem temática, o roteiro transforma uma paixão que atravessa gerações em uma imersão pela cultura, pela gastronomia e pela história de uma das regiões mais fascinantes da Itália.

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O sonho que saiu da gaveta

Por trás da experiência está Gustavo Zschaber, fundador e CEO da Driveness Experience e também fundador da Zoetrip. Formado em Turismo com gestão em hotelaria, mestre em Gestão de Equipes de Trabalho e com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Gustavo construiu uma carreira internacional desenvolvendo roteiros de alto padrão e projetos de posicionamento turístico. Mas a origem da Driveness nasceu muito antes da empresa existir.

Apaixonado por carros desde a infância, ele carregava há mais de uma década uma ideia que permanecia guardada em seus cadernos de planejamento: unir sua experiência profissional no turismo à paixão pelo automobilismo.

O projeto ficou adormecido durante anos, até que a pandemia provocou uma mudança profunda na forma como as pessoas passaram a enxergar as viagens.

“Percebi que as pessoas estavam valorizando mais as experiências do que os bens materiais. Viajar deixou de ser apenas lazer e passou a ser uma forma de viver intensamente aquilo que faz sentido para cada um”, conta.

Foi naquele período que o projeto saiu definitivamente da gaveta, e hoje, a Driveness cria roteiros que unem automobilismo, cultura, gastronomia, hotelaria e relacionamento humano em alguns dos destinos mais desejados do mundo.

Gustavo Zschaber, fundador e CEO da Driveness Experience, em visita ao complexo da Pagani, no Motor Valley italiano, berço de algumas das marcas mais lendárias do automobilismo mundial.

Uma viagem pela alma do automobilismo italiano

A viagem começa em Bolonha e segue por cidades históricas como Modena, Maranello, Sant’Agata Bolognese, Riva del Garda e Milão. Entre uma experiência e outra, os participantes percorrem estradas panorâmicas, visitam museus icônicos e conhecem locais normalmente associados apenas ao imaginário dos fãs de velocidade.

Entre os destaques está a visita à fábrica da Ferrari, ao Museu Ferrari de Maranello e ao Museu Casa Enzo Ferrari, instalado na antiga oficina do pai do fundador da marca.

O roteiro também passa pelo Museu Lamborghini, pelo acervo histórico da coleção Panini, dedicada à Maserati, e pelo exclusivo museu da Pagani, fabricante de alguns dos hipercarros mais raros do planeta.

Felipe Massa como anfitrião

O grande diferencial da experiência é justamente a presença de Felipe Massa, vice-campeão mundial de Fórmula 1 e ex-piloto da Ferrari. Massa atua como embaixador da jornada e participa de momentos exclusivos ao longo do roteiro. Segundo a organização, a proposta é permitir que os viajantes conheçam a Itália do automobilismo sob a perspectiva de alguém que construiu parte de sua carreira dentro desse universo.

A convivência próxima permite acesso a histórias de bastidores, curiosidades e experiências que dificilmente fariam parte de um roteiro convencional.

“Existem lugares onde o dinheiro compra a entrada. Outros onde apenas os relacionamentos abrem as portas”, resume Gustavo.

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Entre vinhedos, lagos e estradas lendárias

Embora os carros sejam protagonistas, eles não ocupam toda a cena, uma das características mais curiosas do projeto é justamente o equilíbrio entre automobilismo e turismo. A programação inclui experiências gastronômicas em alguns dos restaurantes mais prestigiados da Itália, como a Osteria Francescana, do chef Massimo Bottura, referência mundial da alta gastronomia contemporânea.

Há também degustações em vinícolas históricas da região de Valpolicella, visitas a vilas italianas, passeios pelas margens do Lago di Garda e percursos pelas Dolomitas, cadeia montanhosa considerada uma das paisagens mais impressionantes da Europa.

Entre as estradas percorridas está a famosa Strada della Forra, cenário do filme 007 – Quantum of Solace e frequentemente citada entre as rotas mais bonitas do continente europeu.

Muito além dos autódromos, o roteiro percorre algumas das estradas mais impressionantes da Itália, onde a beleza dos Alpes transforma cada trajeto em uma experiência tão marcante quanto o destino final.

Quando o acompanhante também vive a própria viagem

Outro aspecto que diferencia a experiência é a atenção dedicada aos acompanhantes, enquanto os participantes apaixonados por velocidade passam um dia inteiro em atividades no Autódromo de Monza, a programação paralela oferece vivências ligadas ao universo da moda, da alta costura, da perfumaria e do design italiano.

Em Milão, por exemplo, o roteiro inclui visitas a ateliês exclusivos, experiências ligadas ao universo da Dolce & Gabbana, da Fendi e do Quadrilátero da Moda, um dos endereços mais sofisticados do mundo fashion.

Segundo Gustavo, a proposta é transformar a viagem em uma experiência para casais e famílias, e não apenas para entusiastas dos motores.

O dia em que o sonho vira realidade

O ponto alto da jornada acontece no lendário Autódromo de Monza, ali os participantes têm a oportunidade de pilotar carros de Fórmula 3, além de modelos como Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracán Tecnica, Porsche GT3 e Mercedes-AMG GT-R PRO.

Um detalhe que torna a experiência ainda mais especial, é que o participante que apresentar a melhor evolução ao longo da atividade recebe como prêmio a oportunidade de pilotar um Fórmula 1 Arrows A18, carro utilizado por Damon Hill na temporada de 1996.

Foi justamente durante uma atividade semelhante que Gustavo teve uma das maiores confirmações de que havia encontrado algo muito maior do que um produto turístico. Ao anunciar a surpresa para os participantes, viu adultos emocionados às lágrimas diante da realização de um sonho que carregavam desde a infância.

“Naquele momento eu percebi que não estávamos entregando apenas uma viagem. Estávamos ajudando pessoas a viver histórias que elas lembrariam para o resto da vida.”

Entre capacete, luvas e adrenalina, começa a realização de um sonho para muitos apaixonados por automobilismo. Em Monza, a evolução de cada participante pode levá-lo ao cockpit de um histórico Fórmula 1 Arrows A18, da temporada de 1996.

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Quando a paixão encontra o caminho

Talvez seja esse o verdadeiro significado do turismo automobilístico, não se trata apenas de carros, velocidade ou performance. Trata-se da capacidade que uma viagem tem de despertar emoções guardadas há décadas. De transformar lembranças de infância em experiências reais. De permitir que alguém deixe de assistir da arquibancada e, por alguns dias, se torne protagonista da própria história.

Ao percorrer as estradas do Motor Valley ao lado de Felipe Massa, visitar os templos da Ferrari, cruzar as Dolomitas e compartilhar momentos com pessoas movidas pela mesma paixão, o viajante descobre algo que vai muito além do automobilismo.

Eles descobrem que alguns sonhos nunca envelhecem, e que, às vezes, a melhor maneira de honrar uma paixão é simplesmente colocar a chave na ignição e seguir viagem.

Alguns sonhos não cabem em uma garagem

Existem viagens que nos mostram novos lugares. Outras nos apresentam novas versões de nós mesmos. Ao longo dos quilômetros percorridos pelo Motor Valley, entre os sons que ecoam dos motores históricos, as paisagens das Dolomitas, os sabores da gastronomia italiana e as histórias compartilhadas por Felipe Massa, fica claro que esta não é apenas uma jornada para apaixonados por carros. É uma experiência para apaixonados pela vida.

Porque, no fundo, todos carregamos um sonho guardado em algum lugar. Um sonho que ficou esperando o momento certo. Muitas vezes por falta de tempo. Às vezes por excesso de responsabilidades. Às vezes porque acreditamos que algumas experiências são grandiosas demais para acontecer conosco.

Mas há momentos em que a vida nos convida a acelerar, e talvez o maior valor de uma experiência como essa esteja justamente aí: na possibilidade de transformar lembranças de infância em realidade, trocar a arquibancada pelo protagonismo e voltar para casa com algo que dinheiro nenhum consegue comprar, histórias que serão contadas para sempre.

Anos depois, poucos se lembrarão da potência exata de um motor ou da velocidade alcançada em uma reta. Mas certamente se lembrarão da emoção de cruzar a Itália por estradas lendárias, da primeira vez que viram uma Ferrari nascer em Maranello, das conversas que tiveram com um piloto que viveu a Fórmula 1 por dentro e da sensação única de estar exatamente onde sempre sonharam estar.

Porque algumas viagens terminam quando o avião pousa, outras permanecem acelerando dentro da gente para o resto da vida.

E é justamente por isso que experiências como essa despertam tanta curiosidade, elas nos lembram que ainda existem sonhos esperando para sair da garagem e ganhar o mundo.

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